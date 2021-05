Varsinainen vaalipäivä on 13. kesäkuuta. HS:n vaaliuutisointi vie kampanjoiden kiinnostavimpiin hetkiin.

HS seuraa tulevien kolmen viikon aikana tiiviisti kuntavaalikampanjoiden etenemistä kohti virallista äänestyspäivää ja lopulta tulosten laskemista. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 26. toukokuuta ja kestää 8. kesäkuuta saakka. Varsinainen vaalipäivä on 13. kesäkuuta.

Tulevat kunnanvaltuutetut aloittavat luottamustehtävässään historian herkässä taitekohdassa. He pääsevät määrittelemään sitä, miten Suomen kaupungeissa ja kunnissa etsitään uudenlaisia elämäntapoja koronaviruspandemian jälkeen.

Näin pääset seuraamaan vaalien kiinnostavimpia, jännittävimpiä ja tärkeimpiä vaiheita HS:n kautta:

Löydä ehdokkaasi vaalikoneesta

HS:n vaalikone on avattu osoitteessa vaalikone.fi. Vaalikoneesta löytyvät yli 16 000 ehdokkaan näkemykset niin ajankohtaisista politiikan kysymyksistä kuin monimutkaisista arvovalinnoista. Kuntavaaleissa on yli 30 000 ehdokasta. Vaalikoneen tarkoituksena on auttaa äänestäjiä löytämään itselleen sopivin ehdokas.

Seuraa HS:n uutisointia verkossa ja lehdessä

HS panostaa vaaliraportointiin laajalti. Kaupunkitoimitus seuraa pääkaupunkiseudun kuntien kamppailuja, paljastaa ensimmäisenä alueen asukkaiden kannalta tärkeimmät signaalit ja tuo esiin sen, mikä halutaan jättää piiloon.

Politiikan toimitus seuraa valtakunnallisia puheenaiheita ja puolueiden kampanjoita. Käymme läpi puolueiden vaaliohjelmat, ja haastattelemme puheenjohtajat.

Kotimaantoimituksen fokuksena on koko Suomi – se, kuinka erilaisissa todellisuuksissa me elämme. Ja kuinka samanlaisia toisaalta olemme.

HS:n paikallistoimituksen tarkastelukulmana ovat pääkaupunkiseudun kehyskunnat. Paikallistoimitus tuo esiin erityisesti Keravan, Järvenpään, Tuusulan ja Hyvinkään tärkeimpiä poliittisia kysymyksiä ja etsii niihin vastauksia.

HS:n teettämän gallupin mukaan suomalaiset pitävät näiden vaalien tärkeimpinä teemoina terveydenhoitoa, kuntataloutta, työllisyyttä, koulutusta ja vanhusten hoivaa. Näihin teemoihin sukelletaan myös laajoissa artikkeleissamme.

Lisäksi syvennymme paikallisiin erityispiirteisiin. Pääkaupunkiseudulla tärkeitä vaaliteemoja ovat muun muassa asumisen kalleuteen liittyvien ratkaisujen etsiminen, nuorten pahoinvoinnin helpottaminen ja erilaiset kaupungin kasvun mukanaan tuomat suuret muutokset.

Kaikki HS:n kuntavaalijutut ovat luettavissa osoitteessa hs.fi/vaalit.

HS:n tenteissä käydään vaalien tärkeimmät keskustelut

HS järjestää vaalien alla kaksi tenttiä. Sanomatalon Mediatorilla ottavat 3. kesäkuuta toisistaan mittaa Helsingin viiden suurimman valtuustoryhmän pormestariehdokkaat.

Tentti alkaa kello 19.30 ja lavalle astelevat kokoomuksen Juhana Vartiainen, vihreiden Anni Sinnemäki, Sdp:n Nasima Razmyar, vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki ja perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Tilaisuuden juontavat HS:n kaupunkitoimittaja Noona Bäckgren ja politiikan toimittaja Marko Junkkari.

Vain muutamaa päivää ennen vaaleja 9. kesäkuuta on eduskuntapuolueiden puheenjohtajien vuoro. Tentin juontavat HS:n politiikan toimituksen uutistuottaja Minna Nalbantoglu ja politiikan toimittaja Marko Junkkari. Tentti alkaa kello 18.30.

Koronaturvallisuuden vuoksi tentteihin ei tällä kertaa oteta yleisöä. Kaikille avoimia tenttejä ja niitä ruotivia analyysejä pääsee seuraamaan HS:n verkkosivulta.

Demokratiatapahtuma Virtuaalinen vaalitori yhdistää äänestäjät ja yleisön

HS järjestää sunnuntaina 6. kesäkuuta ensimmäistä kertaa demokratiatapahtuma Virtuaalisen vaalitorin.

Koronarajoitusten aikana äänestäjien ja ehdokkaiden kohtaaminen on ollut tavallista vaikeampaa. HS:n demokratiatapahtuma toimii kuin vaalitori, se vain järjestetään verkossa.

Torin keskiössä on suuri retoriikkakilpailu, jossa pääkaupunkiseudun kuntavaaliehdokkaat mittelevät poliitikoille tärkeässä lajissa: retorisessa taitavuudessa. Yleisö pääsee myös vierailemaan puolueiden virtuaalisilla vaaliteltoilla ja esittämään kysymyksiä pääkaupunkiseudun ehdokkaille.

Retoriikkakilpailun tuomareina toimivat politiikan toimittaja Unto Hämäläinen ja politiikan tutkija Johanna Vuorelma. Tapahtuman juontavat HS:n taloustoimittaja Veera Luoma-aho, politiikan toimittaja Marko Junkkari ja kaupunkitoimituksen esimies Lari Malmberg. Tapahtuma alkaa kello 15.

HS:n podcastit seuraavat vaalitaivalta

Vaalit ovat esillä myös HS Vision Visio-podcastissa ja Uutisraportti-podcastissa.

Visio-podcastin vaalisarjassa HS:n talouden ja politiikan toimittaja Emil Elo tutkii eri puolueiden kuntapäättäjien kanssa yhteiskunnan arvoja ja valtaa. Elo pelaa poliitikkojen kanssa strategiapeliä ja etsii vastausta kysymykseen ihanneyhteiskunnasta.

Uutisraportti-podcastissa toimittajat Marko Junkkari ja Maria Manner käyvät vaalien alla läpi vaaliviikkojen tärkeimpiä puheenaiheita.

Vaalistudio näyttää vaalien ratkaisevat hetket ja vierailee siellä, missä tapahtuu

13. kesäkuuta se tapahtuu. Suomen kuntiin valitaan uudet valtuustot.

HS:n vaalistudio seuraa ääntenlaskennan etenemistä terävimpien kommentaattorien kanssa. Suorassa lähetyksessä nähdään Helsingin pormestarin paikasta tiukkaa kilpailua käyvien Juhana Vartiaisen (kok) ja Anni Sinnemäen (vihr) haastattelut heti ennakkoäänten julkistamisen jälkeen.

Haastateltaviksi tulevat heti perään myös puolueiden puheenjohtajat. Jos koronatilanne sallii vaalivalvojaisten turvallisen järjestämisen, HS on paikalla niin ilon kuin surunkin hetkissä.