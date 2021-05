19-paikkaisella DC-3-lentokoneella on tarkoitus lentää 40 jäsenlentoa kesän aikana.

Suomen vanhin, yhä matkustajakäytössä oleva lentokone DC-3 palaa pitkän tauon jälkeen kesäksi lentämään Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Lähes 80-vuotiaan DC-3:n paluusta tiedottaa Finavia.

”Haluamme tukea arvokasta ja historiallista toimintaa. Jotta DC-3 voi lentää nykymuotoiselta Helsinki-Vantaalta, olemme tehneet lukuisia erikoisjärjestelyjä varmistaaksemme lennot. Korona-aika antaa tähän harvinaisen mahdollisuuden”, sanoo tiedotteessa Jani Elasmaa, Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotie- ja asematasotoiminnasta vastaava johtaja.

19-paikkaisella koneella on tarkoitus lentää 40 jäsenlentoa kesän aikana.

Entisen Aeron, eli nykyisen Finnairin, DC-3-lentokone OH-LCH on tällä hetkellä Airveteran oy:n omistuksessa, ja sitä operoi DC-yhdistys.

Ensimmäiset Helsinki-Vantaalle vuonna 1952 laskeutuneet lentokoneet Lokki ja Tiira olivat samaa konetyyppiä, tiedotteessa kerrotaan.

”Kyseinen DC-3 on osa Suomen ilmailun historiaa, ja sillä on museollista arvoa. Kyseinen kone on käynyt täällä Helsinki-Vantaan lentoaseman perustamisesta lähtien”, Elasmaa sanoo.

DC-3 on ollut Finnairin lisäksi Puolustusvoimien käytössä.

Viimeinen Finnairin reittilento DC-3-koneella lennettiin vuonna 1967.

DC-3-lentokoneen sisätila.

DC-3 lensi edellisen kerran Helsinki-Vantaan lentoasemalta säännöllisesti noin 20 vuotta sitten. Yhdistyksen ensimmäinen tämän kesän lento lennetään koronatilanteen salliessa kesäkuun alussa.

”On hienoa päästä jälleen lentämään Helsinki-Vantaan lentoasemalta”, sanoo tiedotteessa Petri Petäys, DC-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

Tiedotteen mukaan kone siirretään Helsinki-Vantaan lentoasemalle sunnuntaina 23. toukokuuta Finavian Vaasan lentoaseman lentokonehallista.