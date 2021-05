Kaupunki valmistelee mallia, jossa yli 65-vuotiaat voivat halutessaan hakea toisen rokotteensa jo ennen 12 viikon aikavälin umpeutumista. Tämä johtuu siitä, että Astra Zenecan rokotteesta on tällä hetkellä ylitarjontaa.

Helsingissä ryhdytään rokottamaan 35–39-vuotiaita koronavirusta vastaan näillä näkymin kesäkuun ensimmäisellä viikolla, kertoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Ajanvarauksen on määrä avautua runsaan viikon kuluttua eli viikon 22 alussa.

”Ensi viikon ajat ovat pitkälti jo menneet”, Lukkarinen sanoo.

Helsingissä rokotetaan tällä hetkellä yli 40-vuotiaita. Viime viikolla uutisoitiin, että 45–49-vuotiaiden ikäryhmä on hakeutunut rokotuksiin vaisusti. Rokotekattavuus oli tuolloin tässä ikäryhmässä vain 40 prosenttia, ja kaupunki kertoi harkitsevansa henkilökohtaisten kutsujen lähettämistä ikäryhmän edustajille.

Lukkarinen kertoo nyt, että rokotusinto näyttää ainakin jossain määrin elpyneen. Keskiviikkoon mennessä 45–49-vuotiaista oli rokotettu 58 prosenttia, ja rokotteita on annettu myös loppuviikosta.

”Nyt näyttää siltä, että rokotteet kyllä kelpaavat. Ihan kohtuullisen hyvin ollaan saatu rokotettua.”

Lukkarisen mukaan 40–45-vuotiaiden rokotukset ovat lähteneet liikkeelle aiempaa ikäryhmää vilkkaammin.

Vielä ollaan kuitenkin jäljessä rokotekattavuuden huippulukemista: yli 70-vuotiaista yli 90 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotteensa. Rokotekattavuudessa pyritään vähintään 70 prosenttiin.

”Toisaalta yli 70-vuotiaiden rokotukset ovat olleet auki jo kuukausia”, Lukkarinen sanoo.

Lukkarisen mukaan ”isossa skaalassa” ei ole vielä syytä olla erityisen huolissaan nuorempien ikäluokkien rokotekattavuudesta. Lukkarinen sanoo, että 45–49-vuotiaiden vaimeampi rokotusinto tuli yllätyksenä, sillä oletus oli, että tässä ikäluokassa ihmisiä on helppo saada rokotuksiin.

"He ovat ihmisiä, joiden on helppo liikkua rokotuksiin ja jotka osaavat varata ajan netin kautta. Toivoisi, että he hakisivat aika matalalla kynnyksellä rokotuksen.”

Vanhemmille ikäluokille on lähetetty henkilökohtaisia kutsuja rokotuksiin postitse, ja kaikille yli 70-vuotiaille on myös soitettu. Lukkarisen mukaan on mahdollista, että myös nuoremmissa ikäluokissa on odotettu kutsua, ja aikaa ei ole siksi varattu.

”Toivoimme että nuorempia ikäluokkia ei tarvitsisi kissojen ja koirien kanssa hakea rokotuksiin.”

Lukkarisen mukaan rokotuksissa ei kuitenkaan ole tyhjäkäyntiä, vaan ajat on pääsääntöisesti varattu, ja rokotteita menee sitä mukaan, kun niitä tulee. Kun kaikki ryhmät on rokotettu, voidaan Lukkarisen mukaan harkita, että rokottamattomille aletaan lähettämään vielä henkilökohtaisiakin kutsuja.

Rokotukset jatkuvat tuttuun tapaan viisivuotiskohorteissa eli viiden ikävuoden ryhmissä kerrallaan.

Lukkarisen mukaan rokotusinnon vaimentuminen ei vaikuta systeemiin. Vaikka aikoja varattaisiin nuoremmissa ikäluokissa suhteessa aiempaa vähemmän, ovat ikäluokat myös aiempaa suurempia. Esimerkiksi 40–45-vuotiaita helsinkiläisiä on 47 000 ja 35–39-vuotiaita on jo yli 60 000.

Rokotettavia on siis joka tapauksessa edellistä ikäryhmää enemmän, joten ajanvarausta ei kannata avata usealle viisivuotisryhmälle kerrallaan.

”Ennemmin olemme miettineet, pitäisikö ikäkohortteja pienentää.”

Tyhjäkäyntiä ei Helsingin rokotuksissa ole muuten, mutta Astra Zenecan rokotteesta on Lukkarisen mukaan kansallisesti ylitarjontaa. Se odottaa yli 65-vuotiaita, joilla on toinen rokote vielä saamatta.

Koska rokotetta on varastossa valmiina, valmistellaan sitä, että yli 65-vuotiaat voisivat halutessaan hakea Astra Zenecan toisen rokotteen jo ennen 12 viikon aikavälin umpeutumista.

Tällöin aika täytyy varata puhelimitse, sillä ajanvarausjärjestelmä ei taivu siihen, että ajan varaa ennen kuin 12 viikkoa ensimmäisestä rokotusajasta menee umpeen.

”Tiedotamme, kun tätä lyhyempää rokotusväliä voi lähteä kysymään ajanvarauksesta. Vielä ei kannata soittaa. Korostan myös, että tämä tulee koskemaan vain Astra Zenecan rokotetta, ei missään tapauksessa Pfizeria tai Modernaa”, Lukkarinen sanoo.