Kirpputorien uusi asiakasjoukko ei osta käytettyä halvan hinnan vuoksi.

Helsingin keskustan Stockmannilla tapahtui toukokuussa jotain ennennäkemätöntä. Kierrätettyjä vaatteita myyvä second hand -ketju Relove avasi tavaratalossa uuden myymälän. Toisin sanoen: Stockmannille aukesi kirpputori.

“Emme halua käyttää sanaa kirpputori, vaan puhumme mieluummin second handista”, sanoo Relove-ketjun omistaja Noora Hautakangas.

Hän kertoo Stockmannin ehdottaneen heille yhteistyötä jo vuoden 2019 lopussa. Asiakkaat olivat tavarataloketjun mukaan toivoneet Stockmannilta kierrätettyä muotia.

Relove on viisi vuotta sitten perustettu yritys, joka myy laadukkaita käytettyjä merkkivaatteita. Pöytäpaikkaa voi joutua jonottamaan kuukausia, ja liikkeellä on tarkka listaus siitä, mitkä merkit ovat sallittuja.

Idea on selvästi kannattanut, sillä yritys on kasvanut: ketjun kolmas liike avattiin juuri Stockmannille, ja työntekijöiden määrä on kasvanut alun viidestä peräti 60:een.

Vaikka toiminta perustuu kirpputoreilta tuttuun myyntimalliin, vanhasta ”kirppisleimasta” halutaan eroon. Kirpputoreihin liittyvät mielikuvat tunkkaisesta ilmasta ja nuhjuisista vaatteista eivät Hautakankaan mukaan vastaa nykypäivän kierrätystä.

Siinä onkin Hautakankaan mukaan suuri ero, puhutaanko “käytetyistä vaatteista” vai “kierrätetystä muodista”. Jälkimmäinen kuulostaa varmasti monesta houkuttelevammalta.

Stockmannin Reloven pisteessä myyjä Katri Holopainen asettelee paikalleen uutta vanhaa myytävää.

Nuhjuisesta leimasta pyritään eroon myös Vallilassa, jonne huhtikuussa avattiin Moody Monday -niminen kirpputori. Idea on samakaltainen kuin Relovella.

Vallilalaisliike on palkannut somistajan huolehtimaan vaatteidensa esillepanosta.

”Kirppiksen pölyt on kyllä karistettu tästä liikkeestä pois”, sanoo Kiia Aarnio, toinen liikkeen omistajista.

Heti ovelta voi nähdä, ettei kyseessä ole perinteinen kirpputori. Ostokset pakataan yrityksen logolla varustettuun paperikassiin, ja jokaiseen vaatteeseen on kiinnitetty viivakoodillinen hintalappu. Seiniä koristavat tyylikkäät asukokonaisuudet.

”Olen ollut 15 vuotta töissä eri vaateketjuilla. Siellä on huomattu, että vaatteet eivät myy, jos ne lojuvat rekeillä, vaan esillepanon on oltava mielenkiintoisempi”, Aarnio sanoo.

Moody Monday -liikkeen omistajat Kiia Aarnio ja Isa Heinonen ovat tyytyväisiä, sillä uuden kirpputorin rekit ovat olleet täysiä ensimmäisestä päivästä alkaen.

Viivakoodien avulla myyjät voivat seurata tuotteidensa menekkiä reaaliajassa.

”Onhan se heillekin helpompaa, kun myyntiä voi seurata. Moni on ollut siitä todella innoissaan”, hän sanoo.

HS vertaili tätä juttua varten useiden helsinkiläisten trendikirppisten pöytien hintoja. Ne toimivat kaikki samalla idealla: asiakas ottaa haluamakseen ajaksi itselleen myyntipaikan, jossa myy omia vaatteitaan.

Kaikki tarjoavat paitsi vaihtoehtoa, jossa tuotteet hinnoitellaan itse, myös täyden palvelun vaihtoehtoa. Siinä asiakas ainoastaan tuo vaatteet liikkeeseen, ja kauppa pitää huolen muun muassa hinnoittelusta, vaatteiden höyrytyksestä ja siistinä pitämisestä.

Viikon ”täysihoito” on Vallilassa suosituin tuotepaketti, Aarnio kertoo. Se maksaa 39 euroa, ja yritys tilittää tuotoista 50 prosenttia. Jos huonosti käy, myyjän tuotto voi siis olla varsin pieni. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että moni on valmis maksamaan mutkattomasta kierrätyksestä.

Kulutustutkija Terhi-Anna Wilskan mukaan laatukirpputoreilla käy selvästi vauraampi asiakasryhmä, joka ei osta vaatteita käytettynä niiden halvan hinnan vuoksi.

”Uffeista ostetaan siksi, että siellä on halpaa. Kohderyhmä ovat löytöjen tekijät, kun taas luksuspaikoissa käyvät ihmiset, joille hinta ei ole ensisijainen syy ostaa second handia”, Wilska sanoo.

Hänen mukaansa myös ajatus luksuksesta on muuttumassa.

”Näyttävä ökybrändi on monissa piireissä jo pois muodista. Vaatteen ainutlaatuisuus ja persoonallisuus on uutta luksusta.”

Myös asusteiden halutaan nykyään olevan persoonallisia ja uniikkeja.

Samaa mieltä on Reloven Hautakangas. Hän ei kuitenkaan pidä kehitystä varakkaiden asiakkaiden kalasteluna, vaan näkee jokaisen uuden kierrättäjän voittona ympäristön puolesta.

”En ole ikinä halunnut ajatella kierrätystä varallisuusasiana. Kierrättäminen lähtee kuluttajien omasta tahdosta, ja me voimme jokainen auttaa siinä”, hän sanoo.

Stockmannin kaltaisilla aluevaltauksilla Hautakangas pyrkii laajentamaan asiakaskuntaansa entisestään. Hän uskoo, että käytettynä ostamisen suurin aallonharja on vielä edessä.

”Viidessä vuodessa on tapahtunut paljon kierrätyskulttuurissa. Ollaan menossa oikeaan suuntaan, sillä kierrättäminen on yhä enemmän valtavirtaa.”

Liikkeiden ulkoasuun satsataan nykyään entistä enemmän.

Ympäristönäkökulmaa korostaa myös kirpputorikävijä Salla Tuomivaara, joka penkoi Moody Mondayn rekkejä HS:n käydessä paikalla.

Hän sanoi pohtivansa ostopäätöksiä tarkasti myös käytettyjen vaatteiden kohdalla.

”Minulle tärkeintä on, että vaate oikeasti miellyttää. Jos tuntuu, että se on uniikki, olen valmis maksamaan saman verran kuin uudestakin.”

Tuomivaara on myös Vaatelainaamon asiakas, mikä on vähentänyt tarvetta ostaa vaatteita. Tärkeimmäksi syyksi ostaa käytettynä Tuomivaara mainitsee ekologisuuden.

”Myös hinta vaikuttaa mutta ennen kaikkea se, että ei tarvitse ostaa uutta, koska löytää kivoja vaatteita myös käytettynä.”

Salla Tuomivaara kertoi tulleensa uudelle kirpputorille ensimmäistä kertaa. Hän ei ollut vielä löytänyt mitään ostettavaa.

Kuinka paljon ihmiset ovat valmiit second hand -muodista maksamaan?

”Kerran yksi Louis Vuittonin laukku myytiin muutamassa minuutissa. Sen arvo oli tuhannen euron luokkaa”, kertoo Noora Hautakangas.