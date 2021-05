Moni kuntavaaliehdokas hyväksyy pysäköinnin maksullisuuden tietyissä paikoissa. Osalle ehdokkaista maksuton pysäköinti on periaatteellinen kysymys.

Oikeus maksuttomaan pysäköintiin kiehuttaa espoolaisia kuntavaaliehdokkaita. Vain pieni osa espoolaisista puolueista on jyrkästi sitä mieltä, että pysäköinnin on oltava koko kaupungissa kaikkialla maksutonta.

Jopa Espoon suurimmassa puolueessa, autoilun puolestapuhujana tunnetussa kokoomuksessa pysäköinnin maksullisuutta ei tyrmätä.

Vihreiden kuntavaaliehdokkaat eivät kannata pysäköinnin maksuttomuutta. Sdp asettuu kysymyksessä keskelle ja puolueessa on näkemyksiä molempiin suuntiin.

Kaikkein selvimmin maksuttomuutta kannattavat puolueista vain oikealla olevat pienet puolueet kuten perussuomalaiset, Liike Nyt ja kristillisdemokraatit sekä keskusta.

Vasemmistoliitossa pysäköinnin maksuttomuutta ei kannateta.

HS:n vaalikoneen väitteen kanssa ”Pysäköinnin on oltava Espoossa maksutonta” ollaan kuitenkin selvästi enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä.

Puolueiden sisällä näkemyksiä on puolesta ja vastaan, ja kysymys nostaa jopa osassa ehdokkaista esille tunteita. Kokoomuksesta löytyy sekä kovasanaisia ilmaisten pysäköintipaikkojen puolustajia että pysäköintimaksujen kannattajia.

Kansanedustaja ja istuva kaupunginvaltuutettu Pia Kauma (kok) on huolissaan etenkin pysäköintipaikkojen riittävästä määrästä. Hänen mukaan niitä ei ole kaupungissa riittävästi.

”Pysäköinnin ei välttämättä tarvitse olla ainakaan kaikkein kalleimmilla liikepaikoilla aivan maksutonta, mutta edullista kuitenkin. Pysäköintimaksuista ei pidä tehdä kynnystä oman auton käytölle."

Moni kokoomuslainen kuitenkin myös puolustaa pysäköinnin maksullisuutta tietyillä alueilla.

Pysäköinti on ollut Espoossa pitkään keskustelun aiheena. Kaupungissa on runsaasti pysäköintitilaa, maksutonta ja maksullista. Se on aiheuttanut myös ongelmia.

Maksuton kadunvarsipysäköinti on houkutellut asukkaita säilyttämään autoaan kadunvarressa, jolloin kadunvarsipaikkoja ei ole riittänyt esimerkiksi asioimiseen. Lisäksi maksuttomia pysäköintialueita on saatettu käyttää esimerkiksi veneiden talvisäilytykseen tai autonromujen kaatopaikkoina.

Maksuttoman pysäköinnin lieveilmiöistä on yritetty päästä tänä vuonna alkaneella maksullisen pysäköinnin alueilla Matinkylässä, Leppävaarassa ja Tapiolassa.

Aihe on herättänyt osassa asukkaista vastustusta. Tämä näkyy myös kuntavaaliehdokkaiden näkemyksissä.

Espoon kaupunginvaltuutettu ja kristillisdemokraattien kuntavaaliehdokas Antero Laukkanen suomii kaupungin linjaa vaalikoneessa kovin sanoin:

”Jostain kumman syystä Espoosta on kehittymässä suorastaan autovihamielinen kaupunki. Autoa kuritetaan kaikin mahdollisin tavoin.”

Myös Rkp:n valtuutettu ja kuntavaaliehdokas Fred Granberg on aiheesta tuohtunut.

”Tuntuu lapselliselta ruveta rahastamaan katupysäköinnistä, varsinkin kun perustelut ovat olleet että 'niin tekevät muutkin suurkaupungit'. Espoo ei ole mikään metropoli, luojan kiitos!”

Myös pysäköinnin maksullisuus saa kannatusta. Etenkin vihreissä.

Puolueen ehdokkaat pitävät selvänä, että kun pysäköinnin järjestäminen on melko kallista, on siitä syytä periä myös maksu käyttäjiltä.

Näin asiaa perustelee kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Inka Hopsu:

”Pysäköinnin rakennuskustannukset ovat merkittäviä, samoin niiden viemä kaupunkitila. On aivan ok, että keskusta-alueilla autoilijat kantavat kuluista osan samoin kuin joukkoliikenteellä liikkuvat joukkoliikenteen maksuista.”

Samoin pysäköinnin maksullisuutta asettuu puolustamaan pitkän linjan kaupunginvaltuutettu Liisa Kivekäs (sd):

”Minusta pitää olla sekä maksullisia, että maksuttomia pysäköintipaikkoja.”

Muuten puolueessa on näkemyksiä puolesta ja vastaan.

Espoon maksullisen pysäköinnin laajentamista pohditaan todennäköisesti uuden kaupunginvaltuuston voimin seuraavalla valtuustokaudella.