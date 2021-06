Kokoomuksen Juhana Vartiainen, vihreiden Anni Sinnemäki ja Sdp:n Nasima Razmyar ovat suurimmat ennakkosuosikit Helsingin tulevaksi pormestariksi.

Näyttää vahvasti siltä, että Helsinkiä johtaa ensi valtuustokaudella ansioitunut, fiksu ja monipuolinen pormestari.

Näin voi päätellä, kun tutustuu tämänhetkisen valtuuston kolmen suurimman ryhmän pormestariehdokkaisiin eli kokoomuksen Juhana Vartiaiseen, vihreiden Anni Sinnemäkeen ja Sdp:n Nasima Razmyariin. Kaikki ovat omalla sarallaan ja omista lähtökohdistaan onnistuneet luomaan menestyksekkään uran ja saavuttaneet paljon.

Gallupien perusteella erityisesti Vartiaisen ja Sinnemäen puolueilla näyttää olevan parhaat mahdollisuudet nousta Helsingin pormestaripuolueeksi. HS:n teettämän gallupin mukaan Sinnemäki on henkilönä kolmikon suosituin pormestarin tehtävään.

Tässä jutussa avataan kolmen kärkipoliitikon taustaa, poliittisia päämääriä ja ajattelun eroja.

Ehdokkailla on kuitenkin myös yhteistä. Kaikkia näyttää yhdistävän rakkaus kulttuuria kohtaan. HS:n vaalikoneessa kaikki vastasivat myös olevansa täysin sitä mieltä, että kaikessa päätöksenteossa pitäisi ottaa ympäristö huomioon.

Ehdokkaat on kuvattu heille itselleen tärkeissä paikoissa.

Juhana Vartiainen: pragmaatikko vieroksuu ”identiteettihömppää”

Juhana Vartiainen halusi tulla kuvatuksi Helsingissä Keskuspuistossa Vantaanjoen varrella, sillä hän tekee sinne usein pitkiä kävelyretkiä.

Juhana Vartiainen on kovaa oikeistolaista linjaa edustaneen isän poika, joka 17-vuotiaana ymmärsi yhtäkkiä olevansa vasemmistolainen – ja sittemmin, paljon hitaamman ja vaikeamman ajatteluprosessin seurauksena, olevansa oikeistolainen.

Demareista kokoomukseen vuonna 2015 loikannut Vartiainen, 62, tosin oudoksuu itseensä liitettyä oikeistolaista leimaa. Hän kuvailee itseään oikeistodemariksi ja pragmaatikoksi. Nykyiseen poliittisen kulttuuriin vahvasti liittyvä ”identiteettihömppä” ei ole Vartiaisen juttu.

Vartiaisen mielestä on ainoastaan realismia ajatella, että kaupungin budjetin pitää olla menojen ja tulojen suhteen tasapainossa, kestävää kasvua ei synny veroäyriä nostamalla, palvelujen ulkoistaminen voi olla hyödyksi kaupunkilaisille ja työllisyysastetta pitää saada reilusti kasvatettua.

Palveluiden turvaamiseen tarvitaan hänen mielestään ehdottomasti myös maahanmuuttoa.

Haagassa ja Kontulassa lapsuutensa viettänyt Vartiainen muutti 11-vuotiaana Pariisiin kolmeksi vuodeksi isänsä työn vuoksi.

Sieltä jäi käteen paljon: ranskan kieli, huikeat makumuistot, Marcel Proustin ja Gustave Flaubertin romaanit sekä Alexis de Toqcuevillen yhteiskunnalliset ajatukset.

Vuodet Ranskassa myös kirittivät aiemmin keskinkertaisen oppilaan kunnianhimoa, ja Vartiaisesta tuli kympin oppilas. Lempiaine oli matematiikka. Hän kirjoitti Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta (SYK) kuuden laudaturin paperit.

1990-luvun alussa valtiotieteen tohtoriksi väitellyt Vartiainen on työskennellyt aiemmin Ruotsin kansallisen taloustutkimuskeskuksen tutkimusosaston johtajana. Suomella olisi hänen mielestään opittavaa Ruotsin markkinatalousmyönteisyydestä sekä työorientoituneesta kulttuurista.

Suomessa Vartiainen on työskennellyt esimerkiksi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtajana. Kansanedustajana hän johtaa tällä hetkellä talousvaliokuntaa.

Klassinen musiikki, taide ja kirjallisuus ovat Vartiaiselle tärkeitä, ja hän toimiikin parhaillaan myös Helsingin tapahtumasäätiön hallituksen puheenjohtajana.

HS:n kuntavaalikoneen vastauksista käy ilmi, että Vartiainen ei kannata Helsinkiin ruuhkamaksuja. Hän mieluummin leikkaisi julkisia palveluita kuin nostaisi veroja ja olisi valmis ulkoistamaan sekä terveydenhoitopalveluja että muitakin julkisia palveluja.

Vastauksista käy ilmi myös, että hänestä ympäristön pelastaminen on ”ihmiskunnan suuri tehtävä”.

Vartiaisen mielestä kunnan tehtävä on panostaa laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, ei lasten kotihoitoon. Kaupungin pula pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista ja lastenhoitajista on hänestä yksi tulevan valtuustokauden tärkeimpiä kysymyksiä, ja asiaa pitäisi ratkoa myös paikallisesti sovituilla palkankorotuksilla.

Vartiainen on vahvasti sillä kannalla, että asumisen hintaa voi Helsingissä kohtuullistaa vain rakentamalla lisää – minkäänlainen hinta- tai vuokrasääntely, kuten kaupungin rakentamat vuokra-asunnot, eivät ole ratkaisu. Hän itse asuu Kruununhaassa.

Vartiaisen tuntevat kuvaavat häntä huumorintajuiseksi, poikkeuksellisen älykkääksi ja poliitikoksi harvinaisen suorapuheiseksi.

Toisaalta häntä kuvataan myös ”jääräpäiseksi oikeassa olijaksi”, joka ei hevin muuta kantaansa ja joka näkee todellisuuden taloudellisen kehyksen kautta.

Pormestarikilpailussa Vartiaisen suurin heikkous Nasima Razmyariin ja etenkin Anni Sinnemäkeen verrattuna on Helsingin kuntapoliittisten kysymysten hatarampi tuntemus. Vartiainen on ollut kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2015, mutta kansanedustajan työ on pitkälti vienyt hänen aikansa.

Tämä näkyy myös pormestariohjelmassa, joka kantaa nimeä Kestävän kasvun Helsinki. Ohjelmassa on paljon ympäripyöreitä lupauksia mutta vähän konkretiaa.

Anni Sinnemäki: kokenut poliitikko taiteilee luonnon ja kasvun välimaastossa

Anni Sinnemäki halusi tulla kuvatuksi Lammassaaressa luonnossa, taustalla kasvava kaupunki.

Helsinkiä muokkaavat parhaillaan ja lähivuosina suuret raidehankkeet, kuten Raide-Jokeri ja Kruunusillat-raitiotie, sekä raitioteiden varrelle rakennettavat asunnot. Tässä kaikessa ja monessa muussakin asiassa Helsingissä näkyy vahvasti Anni Sinnemäen kädenjälki.

Alun perin Ultra Bra -yhtyeen sanoittajana ja runoilijana tunnetuksi tullut kaupunkiympäristön 47-vuotias apulaispormestari on vaikuttanut Helsingin politiikassa pitkään ja on sillä saralla tässä jutussa esitellyn kolmikon ehdottomasti kokenein: hän on ollut kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2005 muutaman vuoden taukoa lukuun ottamatta.

Lisäksi hän on ollut maankäytöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja ennen nykyistä pestiään.

Sinnemäki varttui Helsingin Kruununhaassa ja Töölössä nelilapsisen perheen esikoisena.

Asuinpaikasta huolimatta perhe ei ollut varakas. Sen sijaan kotona luettiin. Kirjoja oli kaikkialla.

Sinnemäki luki Itäkeskuksen peruskoulussa pitkää venäjää. 1980-luvun Itäkeskuksessa ei ollut monikulttuurisuudesta tietoakaan. Yhteistyötaidoistaan nykyisin tunnettu Sinnemäki on kertonut pelanneensa tunneilla korttia ja ajautuneensa huonon käytöksensä vuoksi konflikteihin opettajien kanssa.

Erittäin osaavaksi, aikaansaavaksi ja teräväksi poliitikoksi kuvailtu Sinnemäki kirjoitti Kallion lukiosta erinomaiset paperit ja valmistui samaan aikaan muiden kanssa siitä huolimatta, että hän tuli 16-vuotiaana ensimmäistä kertaa äidiksi.

Hän luki Helsingin yliopistossa Venäjän kirjallisuutta ja filosofiaa ja valmistui lopulta kandiksi vuonna 2001 politiikan jo imaistua hänet mukaansa.

Katajanokalla nykyisin asuvan Sinnemäen aikana Helsingissä on pidetty tiukasti kiinni siitä, että uusille asuinalueille kuten Kalasatamaan tai Jätkäsaareen ei rakenneta liikaa esimerkiksi vain omistus- tai vuokra-asuntoja, vaan tarjolla on erilaisille kukkaroille ja erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia koteja.

HS:n pormestarilupaus -sarjassa vuonna 2017 vasta valittu apulaispormestari Sinnemäki piti asuinalueiden segregaation eli eriytymisen torjumista tärkeimpänä tavoitteenaan. Hän myöntää, ettei eriytymiskehitystä ole toistaiseksi saatu käännettyä parempaan suuntaan. Sinnemäen pormestarikaudella ovat kuitenkin edistyneet useat kaupunkiuudistushankkeet esimerkiksi Meri-Rastilassa ja Kontulassa. Niissä tavoitteena on segregaatiokehityksen pysäyttäminen täydennysrakentamisen avulla.

Vuokratalovaltaista asuntokantaa pyritään tasapainottamaan rakentamalla esimerkiksi lisää omistusasuntoja. Myllypurossa tätä tavoitetta on jo toteutettu, ja tulokset ovat hyvin lupaavia.

Vaalikonevastaustensa perusteella Sinnemäki puoltaa ruuhkamaksuja ja Pohjoisesplanadin sulkemista autoilta, vastustaa terveydenhoitopalvelujen yksityistämistä ja on sitä mieltä, että verojen korottaminen on julkisten palveluiden leikkaamista parempi vaihtoehto.

Pormestariohjelmassaan hän linjaa konkreettisina tavoitteina esimerkiksi, että seuraavaksi pitäisi rakentaa raitiovaunuyhteys Viikistä Malmille, siirtää ruuhkaiset bussit 500 ja 510 raiteille sekä suojella Veräjämäen lehto, Meri-Rastilan rantametsä ja Uutelan Rudträsk.

Taakkana Sinnemäellä on vihreiden eräänlainen identiteettiongelma. Helsingin toiseksi suurimpana puolueena se ajaa toisaalta ilmaston kannalta tärkeitä raidehankkeita ja esimerkiksi kivihiilivoimaloiden sulkemista mutta juuri Sinnemäen johdolla myös suuria asuntotuotantotavoitteita ja niihin liittyvää asuinalueiden tiivistämistä, mikä tapahtuu väistämättä osin lähiluonnon kustannuksella.

Sinnemäestä sanotaankin, että hän taitaa poliittisten kompromissien teon, mutta toisinaan tämä tarkoittaa myös liian suuria kompromisseja puolueen omaan arvomaailmaan.

Nasima Razmyar: Kulttuurin apulaispormestari ei lapsena päässyt museoihin

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar halusi tulla kuvatuksi Amos Rex -museon edessä, joka on avattu hänen pormestarikaudellaan.

Tällä hetkellä kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina työskentelevä Nasima Razmyar, 36, on onnistunut nousemaan Helsingin poliitikkojen kärkikaartiin varsin epätavallisista lähtökohdista: Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa syntynyt Razmyar saapui perheineen Suomeen 1990-luvun alussa turvapaikanhakijana.

Aloittaessaan suomalaisessa koulussa 8-vuotiaana hän ei osannut kieltä sanaakaan. Suomessa ei ollut sukulaisia tai muita verkostoja.

Diplomaattina aiemmin työskennellyt isä ja toimittaja-äiti eivät löytäneet Suomesta töitä, ja lapsuus oli vähävarainen.

Nykyisin Lauttasaaressa asuva Razmyar on kertonut, ettei hän käynyt esimerkiksi museoissa koskaan.

Peruskoulu meni Käpylässä ja lukio Töölön yhteiskoulussa. Razmyar teki järjestötöitä esimerkiksi kunniaväkivaltaan liittyvässä hankkeessa ja valmistui Humanistisesta ammattikorkeakoulusta eli Humakista yhteisöpedagogiksi. Pormestarikautensa aikana hän on valmistunut myös kulttuurituottajaksi Metropoliasta.

Razmyar valittiin vuoden pakolaisnaiseksi vuonna 2010. Hänet valittiin Helsingin kaupunginvaltuustoon vuonna 2012 ja kansanedustajaksi vuonna 2015. Eduskuntatyönsä hän jätti tultuaan valituksi apulaispormestariksi.

Vaalikonevastaustensa perusteella Razmyar vastustaa jyrkästi terveydenhuollon yksityistämistä ja kannattaa Pohjoisesplanadin sulkemista autoilta. Hän on myös vahvasti sitä mieltä, että kotihoidon sijaan kunnan tulisi tukea lasten laadukasta varhaiskasvatusta. Razmyar olisi heti valmis ottamaan Helsinkiin vastaanottokeskuksen, jos sellaiselle syntyisi tarve.

Pormestariohjelman tavoitteita ovat esimerkiksi matalan kynnyksen kulttuuripalvelujen tarjoaminen ympäri kaupunkia, omaishoitajien jaksamisen tukeminen vapaapäivin sekä kaupungin oma tuki nuorten työllistymiseen ja kulttuuri- ja tapahtuma-alan elpymiseen.

Kautensa alussa Razmyar teki avauksen ”yöpormestarista” eli Helsingin yön kehittämisestä monien muiden pääkaupunkien mallin mukaisesti. Ehdotuksen seurauksena kaupunkiin palkattiin yöluotsi.

Yöluotsin toisena työpäivänä voimaan astuivat koronarajoitukset.

Tämä kuvaa hyvin sitä, että Razmyarin pormestariehdokkuus on syntynyt hiukan huonojen tähtien alla. Juuri hänen toimialaansa kuuluvat asiat – kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö – ovat kärsineet rankasti koronarajoituksista. Lisäksi rajoitukset ovat syöneet toimialan tuloja.

HS:n pormestarilupaus -sarjassa vuonna 2017 Razmyar kertoi päämääräkseen nuorten syrjäytymisen ehkäisyn. Tavoitteen toteutumista on vaikeaa arvioida reilusti pandemiatilanteessa, jonka tiedetään esimerkiksi syventäneen juuri niiden nuorien ongelmia, joilla oli jo ennestään vaikeaa.

Lukujen valossa jalkautuvaan ja etsivään nuorisotyöhön on Helsingissä lisätty resursseja, mutta kokonaisuudessaan nuorisotyön rahoitus ei ole viime vuosina kasvanut samassa suhteessa nuorten määrän kasvun kanssa. Oodiin aiotaan syksyllä avata uusi nuorisotila, mutta samalla on päätetty sulkea Punavuoren nuorisotalo.

Niin sanottu harrastamisen Suomen malli kuitenkin etenee, ja sen pitäisi tarjota uusia harrastusmahdollisuuksia kouluissa jo ensi syksynä. Razmyar on myös tehnyt töitä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon saamiseksi Helsinkiin.

Razmyaria kuvaillaan hyvin ystävälliseksi ja tarkasti asiantuntijoita kuuntelevaksi, mutta suurena visionäärinä häntä ei pidetä. Omia avauksia ja ideoita voisi olla enemmänkin, sanovat jotkut hänen työskentelyään seuranneet.

Haasteeksi voi myös koitua, että omaa puoluetta edustava perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on muodostunut ihmisten mielissä koronarajoitusten kasvoiksi, ja juuri kulttuuri- , ravintola- ja liikunta-alan yrittäjät ovat toistuvasti kyseenalaistaneet rajoitusten oikeutuksen.