Helsingin poliitikot kertovat, miten he lopettaisivat koulukiusaamisen

Poliitikot nostavat esiin muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen kouluissa sekä niin sanotun Etelä-Karjalan mallin käyttöönoton.

HS julkaisi torstaina laajan jutun, jossa käsiteltiin koulukiusaamista. Koulukiusaaminen on noussut jälleen puheenaiheeksi joulukuussa tapahtuneen Koskelan murhan myötä, joka näytti, mihin kiusaaminen voi pahimmillaan johtaa.

HS kysyi Helsingin valtuustoryhmiltä, mihin käytännön toimiin puolue ryhtyisi, jotta kiusaaminen saadaan kitkettyä Helsingin kouluista.

Daniel Sazonov, kokoomuksen ryhmänjohtaja:

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov.

”Kokoomus haluaa turvata jokaisen oikeuden turvalliseen ja hyvään lapsuuteen ja nuoruuteen. Koulukiusaaminen ja -väkivalta on otettava vakavasti, eikä sitä saa sallia missään olosuhteissa.

Yksikään kiusaamistapaus ei saa jäädä selvittämättä. Kaupungin uusi kiusaamisen vastainen ohjelma on otettava käyttöön kaikissa kouluissa täysimääräisesti. Opettajilla tulee olla riittävät mahdollisuudet puuttua kiusaamiseen.

Vakaviin tapauksiin puuttumiseksi kokoomus on esittänyt Etelä-Karjalan mallin käyttöönottoa. Siinä kaikki lainvastaiset teot ilmoitetaan poliisille ja poliisi on mukana asian käsittelyssä.”

Reetta Vanhanen, vihreiden ryhmänjohtaja:

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

”Kiusaamiselle ja väkivallalle on oltava Helsingissä nollatoleranssi. Helsingissä on saatu hyviä tuloksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta oppiaineena muutamassa koulussa. Toimintamallia olisi perusteltua laajentaa. Nuorisotyön osaamisesta kannattaa myös ottaa oppia.

Kiusaamistapauksiin on puututtava nopeasti riittävällä vakavuudella. Väkivalta on käsiteltävä väkivaltana eikä kiusaamisena. Vanhemmuuden riittävällä tuella jo ennen lasten kouluikää voi olla merkittäviä vaikutuksia lasten mielenterveys- ja käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyssä ja hoitamisessa. Vihreät ovat esittäneet vanhemmuusvalmennuksen laajentamista Helsingissä.”

Eveliina Heinäluoma, Sdp:n ryhmänjohtaja:

Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

”Koulukiusaaminen on hyvin vakava asia, jonka ennaltaehkäisemiseksi koulut tarvitsevat lisää työkaluja. Helsingissä kannattaisi ottaa käyttöön Etelä-Karjalan toimintamalli, jossa yhteistyötä paikallisen poliisin ja sosiaaliviranomaisten kanssa on sujuvoitettu.

Etelä-Karjalassa muutokseen tartuttiin siitä syystä, että vakaviakaan rikoksia ei viety koulun ulkopuolelle. Nyt tämä tapahtuu matalalla kynnyksellä. Kun koulu ja kaupungin poliisilaitos ottavat kaikki väkivaltatapaukset tosissaan, sillä on vaikutusta lasten ja nuorten suhtautumiseen. Myös viestintä mallin olemassaolosta perheille ja oppilaille on hyvin tärkeää.”

Veronika Honkasalo, vasemmistoliiton ryhmänjohtaja:

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo.

”Me teemme kaikkemme sen eteen, että koulutuksen rahoitus turvataan Helsingissä.

Oppilashuollon on toimittava ja erityistä tukea tarvitsevien on saatava tuki. Kouluihin tarvitaan lisää turvallisia aikuisia ja pienemmät ryhmäkoot. Lisäksi kouluissa tehtävää moniammatillista työtä tulee vahvistaa, jotta voidaan puuttua esimerkiksi poissaoloihin ja niiden juurisyihin. Tällöin on myös helpompi havaita epäkohtia ajoissa, kun niitä ilmenee."

Mika Raatikainen, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja:

Perussuomalaisten valtuustoryhmän johtaja Mika Raatikainen.

”Koulukiusaaminen on erittäin vakava ongelma, jolla voi olla koko loppuelämään vaikuttavia vakavia seurauksia. Siksi Helsingin kannattaisi ottaa käyttöön Etelä-Karjalassa hyvin toiminut malli, jossa kaikki lainvastaiset teot ilmoitetaan poliisille.

Lisäksi olisi järkevää käsitellä kaikki tapaukset vanhempien ja lasten kanssa säännönmukaisesti ja nopeasti. Kokeilla voisi myös perussuomalaisten esittämää koulurauha-asiamiestä, joka ratkoisi kiusaamistapauksia keskitetysti kunnassa.”

Kovimpana puuttumisen asteena tulee olla kiusaajan määräaikainen erottaminen ja koulunvaihto. Kiusaaja vaihtaa koulua, ei kiusattu.”

Björn Månsson, Rkp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja:

Rkp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Björn Månsson.

”Koulukiusaaminen on kitkettävä kokonaan, eli nollatoleranssi käyttöön! Tärkeintä on ennaltaehkäisevä työ. Helsingillä on jo kattava 13-kohtainen ohjelma (KVO13), sen toteuttamiseen on nyt varattava tarvittavat resurssit.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot on liitettävä osaksi opetussuunnitelmaa. Jokaisessa koulussa pitää olla oma kiusaamisen vastainen ohjelma, jossa määritellään vastuut. On esimerkiksi heti puututtava sopimattomaan kielenkäyttöön.

Hälytyskellot koulupihoilla on hyvä idea, ja niitä ehkä tarvittaisiin myös yhteisissä sisätiloissa. Mutta koska kiusaaminen ulottuu myös sosiaaliseen mediaan, tarvitaan myös elektroninen kanava.”

Terhi Peltokorpi, keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja:

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Terhi Peltokorpi.

”Kiusaamiseen pitää puuttua heti, jos sitä ilmenee. Koulun ja kotien yhteistyötä pitää myös tiivistää tässä. Kiusaaminen ja kouluväkivalta pitää erottaa selkeästi toisistaan.

Tunnetaitojen opetus pitää sisällyttää nykyistä vahvemmin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa jokapäiväiseen opetukseen. Jokaisella lapsella pitää olla koulussa turvallinen aikuinen sekä vähintään yksi kaveri.

Vaadimme, että pormestari [Jan ] Vapaavuori vie eteenpäin perusopetuksen lisärahoituksen. Riittävät resurssit mahdollistavat lisäaikuisten palkkaamisen, riittävän oppimisen tuen ja kohtuulliset luokkakoot. Nämä kaikki ovat kiusaamisen ehkäisemisessä tärkeitä tekijöitä.”

Mika Ebeling, kristillisdemokraattien ja sinisten valtuustoryhmä:

Kristillisdemokraattien ja sinisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Ebeling.

”Koulukiusaaminen vastainen työ tulee saada osaksi Helsingin tulevaa strategiaa. Siinä tulee käydä ilmi, että opettajien tulee kunnioittaa sekä kaikkia oppilaita että heidän vanhempiaan.

Koulussa tapahtuvaa väkivaltaa pitää nimittää oikealla nimellä eikä puhua vain koulukiusaamisesta.

Vanhempaintapaamisissa ja oppilaille kerran vuodessa tehtävällä kartoituksella asia pitää varmistaa. Mikäli huolenaiheita on, niin useamminkin.

Jos vaikeassa kiusaamistilanteessa jonkun on vaihdettava koulua, sen tulee olla kiusaaja– ei kiusattu.”

Harry Harkimo, Liike Nytin puheenjohtaja:

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo.

”Pääasia on, että kaupunki palkkaa ulkopuolisen henkilön, jonka ainoa tehtävä on vastata koulukiusaamiseen puuttumisesta. Yksi henkilö voisi olla vastuussa kolmesta tai neljästä koulusta. Tärkeää on myös jatkaa Aseman Lapsien K-0 työtä.

Tällä hetkellä kiusaamiseen ja myös nuorten vakavaan rikosoirehdintaan puuttuminen on liian hajanaista. Tarvitaan valtakunnallinen konfliktinratkaisun osaamis- ja resurssikeskus.

Lakisääteinen sovittelukenttä pitäisi organisoida uudelleen. Vaikeissa tapauksissa, kuten lähisuhdeväkivalta ja nuorten konfliktit, pitäisi olla ammattisovittelijoita, jotka voivat tarjota tukea yhtä sovittelutapaamista laajemmin.”