Tehorakentaminen on tuottanut epäviihtyisää kaupunkia, sanovat Aalto-yliopiston professori Anssi Joutsiniemi, Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara ja emeritusprofessori Matti Rautiola.

Iina Falck ja vajaan vuoden ikäinen tytär Luna Falck olivat ensimmäisiä asukkaita kerrostalossa Espoon Kivenlahden uudella Marinkallion asuinalueella. He muuttivat Helsingin keskustasta, koska kaipasivat lisää tilaa. Vieressä on Länsiväylän ja Kauklahden tien risteys, mutta liikenne ei kuulu sisätiloihin. Toiselta puolen ikkunat aukeavat merelle.

Autot ja rekat jyristävät Länsiväylällä Espoon Kivenlahdessa kohti Kirkkonummea. Kun moottoritie alkaa ja satasen nopeus on sallittu, kaikki painavat kaasua.

Ohi vilahtavat uutuuttaan hohtavat korkeat kerrostalot muutaman kymmenen metrin päässä Marinkalliolla. Kerrostalojen muuri on rakennettu kapealle kaistaleelle, joka rajoittuu Espoonlahteen.

Kun asukkaat suuntaavat Vanhan Jorvaksentien kautta kotitaloihinsa, heidän on käveltävä Teboilin huoltoaseman vieritse.

Uusia kerrostaloja Ylismäentien varrella Espoon Olarissa.

”Eihän se ole kovin idyllistä, kun pihalla seisoo rekkoja pilaamassa maisemaa. Yritin selvittää, poistuuko huoltoasema joskus, mutta en löytänyt tietoa”, sanoo Iina Falck.

Hän muutti Helsingin keskustasta perheensä kanssa vuokra-asuntoon viime joulukuussa.

”Onneksi meidän asuntomme ikkunat ovat merelle päin.”

Marinkallio täydentyy vielä kolmella kerrostalolla. Se on yksi niistä noin 60 asuinalueesta, joita on syntynyt viime vuosina sinne tänne pitkin pääkaupunkiseutua.

Ilmiön on aiheuttanut Helsingin, Espoon ja Vantaan sekä valtion sopima maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (mal) vuodesta 2016 vuoteen 2019.

Uusia alueita on rakennettu pää­kaupunki­seudulle suurella teholla, koska tavoitteena on ollut kasvattaa vuotuinen asunto­tuotanto lähes 16 000:een.

Massiivisia kerrostaloja on mahdutettu tonteille, jotka ovat kiinni läpikulkuväylissä ja ratatyömaiden laidoilla. Niitä on noussut varsinkin lähiöiden reunoille, kaupunki­rakenteen ulkopuolelle.

Tehorakentaminen on tuottanut epäviihtyisää kaupunkia, sanovat Aalto-yliopiston professori Anssi Joutsiniemi ja Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara.

He ovat tutkineet mal-sopimuksia ja maankäyttöä kaupunkikehityksessä. Äskettäin julkaistiin heidän sekä Jenni Airaksisen ja Markku Wileniuksen kirjoittama teos Kaupunki politiikassa – Yhteiskunta, ihminen ja ihana kaupunki.

Emeritusprofessori Matti Rautiola taas on huolissaan uusien asuntoalueiden tulevaisuudesta.

”Mitä tapahtuu 50 vuoden kuluttua?” hän kysyy.

Rautiola on työskennellyt Rakennus­tieto­säätiön yli­asia­miehenä ja on nykyisin Asumisen rahoitus- ja kehittämis­keskuksen (Ara) johto­kunnan jäsen.

HS kutsui tätä juttua varten tutkijoita uusien asuinalueiden kierrokselle. He kohdistavat kritiikin ennen kaikkea Espooseen, mutta se koskee osin myös Vantaata ja Helsinkiä. HS pyysi tutkijoita näyttämään, mistä he puhuvat.

Espoon Niittykummun metroaseman tuntumassa uudet kerrostalot ovat miltei kiinni Haukilahteen menevässä pääväylässä. Korkeat aidat reunustavat rakennusten välisiä pitkiä ja kapeita pihoja.

Mal-sopimus on Matti Rautiolan mielestä hyvä työkalu uusien asuntojen kaavoitukseen. Mutta onko se liiaksi kytkeytynyt raideliikenteen rakentamiseen, hän kysyy. Jos asuinalueet suunnitellaan syöttämään asiakkaita liikennejärjestelmään, onko ihminen tässä kaikessa subjekti vai objekti?

Joukkoliikenteeseen nojaavaa asunto­kaavoitusta perustellaan esimerkiksi niin, että se ohjaa ihmisiä yksityis­autoilua ympäristö­ystävällisempiin liikkumistapoihin. Johtaako tiivistäminen kuitenkin samalla epä­viihtyisyyteen?

Kolmikaistaisen Merituulentien varteen, entiseen autokauppojen keskittymään, on muodostumassa paksurunkoisten, korkeiden kerrostalojen rivi. Niiden taakse jää Tontunmäen pientaloalue.

Ylismäentien varrella Olarissa maisemasta erottuu yksinäinen, kookas ja muuria muistuttava kerrostalo lähellä suurten väylien risteystä.

”Kun yksittäisiä, massiivisia asuinkerrostaloja vertaa lähialueen vanhoihin asuin­rakennuksiin, rakennus­tehokkuus on puoli­toista kertaa, usein jopa kaksi kertaa suurempi”, Joutsiniemi arvioi.

Rakennustehokkuus lasketaan kerrosten yhteenlasketun pinta-alan suhteena tontin tai korttelin pinta-alaan.

”Ei kai Espoon tavoitteena ole ollut vain se, kuinka paljon kerrosalaa saadaan puserrettua asemakaavaan”, Rautiola muistuttaa.

Rakennustyömaat saartavat 1970-luvun elementtikerrostalot Perkkaalla ja Vermonniityssä Helsingin ja Espoon rajan tuntumassa. Vanhat kolmikerroksiset talot näyttävät pikkuruisilta uusien, syvärunkoisten rinnalla.

Jasmi Lehtinen ja Pihla-koira lenkillä Perkkaalla. Lehtinen asuu 1970-luvun kerrostalossa, jonka ympärille nousee uusia ja korkeita asuintaloja.

Katutasossa ei näy palveluita, Rautiola huomauttaa, vaikka mukavassa kaupungissa näin tulisi olla.

Vermonniityn itänurkkaa taas reunustaa jykevien parkkitalojen rivistö, vaikka rakenteilla olevan Raide-Jokerin reitti ja pysäkki ovat ihan lähellä. Mal-sopimuksen yksi perusperiaate on se, että uusien alueiden perustana on joukkoliikenne ja mahdollisuus liikkua kävellen ja pyöräillen.

”Miksi sitten tehdään näin paljon parkkitilaa?” Joutsiniemi kysyy.

Vantaan puolella Tikkurilassa näyttää tutkijoiden mielestä siltä, että sopimuksen tavoite on onnistunut.

Professorien mielestä Vantaan ”pää­kaupunkia” on tiivistetty ja täydennetty uudis­rakennuksilla maltillisesti ja onnistuneesti. Kortteleissa on rakennuksia eri aikakausilta niin kuin kaupungeissa kuuluukin olla.

Minna Dahlberg (vas.) oli tullut ystävänsä Marita Hakalan luo kahville Tikkurilan Peltolantielle. Hakala kehuu kotikulmiaan rauhallisiksi. Talo valmistui viime syyskuussa.

Lahden moottoritien, Kehä III:n ja vanhan Lahdentien väliselle kaistaleelle on puolestaan syntynyt erillinen parin kolmen korttelin kerrostalorykelmä keskelle ei-mitään. Toisella puolella tietä on varikko, ja Hakunilan keskustaan on matkaa pari kilometriä.

Paksurunkoiset rakennukset ovat värikkäitä, mistä ehkä kertovat taloyhtiöiden nimet: Vantaan Mansikka, Vantaan Vadelma ja Vantaan Karpalo. Silmään pistää, että parvekkeet puuttuvat.

Valtaosa, 81 prosenttia mal-asuntokohteista, on tutkijoiden keräämien tietojen mukaan toteutettu kerrostaloina.

Mari Vaattovaara ihmettelee, missä ovat niin asuntojen kuin asuinalueidenkin laatutekijät, kuten miellyttävä lähiluonto. Missä ovat rivitalot tai pienkerrostalot, missä ihmisten kaipaamat erilaiset vaihtoehdot, esimerkiksi tiiviit pientalojen yhteisöt?

Vastauksia pitää etsiä 2010-luvun puolivälin rakentamisen verkkaisesta tahdista. Pääkaupunkiseutua riivasi paha asuntopula. Silti Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle valmistui vuonna 2014 yhteensä vain 8 000 asuntoa.

Niinpä kaupungit, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, ely-keskus ja Ara kehittivät yhdessä mallin, jonka avulla asumisen ja joukkoliikenteen yhdistämisestä saataisiin muodostettua toimivaa arkea nopeasti kasvavalle väestölle.

Tavoitteena oli, että uusia koteja saataisiin paljon joukkoliikenteen reittien tuntumaan ja rakennukset sijoittuisivat limittäin ja lomittain jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Näin voitaisiin pysäyttää yhdys­kunta­rakenteen hajautuminen.

Professori Anssi Joutsiniemi Aalto-yliopistosta ja emeritusprofessori Matti Rautiola kuvattiin Herttoniemessä, kauppakeskus Hertsin viereen rakennettujen kerrostalojen kupeessa. Uudet tornitalot muistuttavat enemmän hotelleja kuin asuintaloja, he sanovat.

Valtio sitoutui mal-sopimuksessa ensimmäisen kerran rahoittamaan 84 miljoonalla eurolla Raide-Jokerin rakentamiskustannuksia ja 240 miljoonalla eurolla länsimetron jatketta. Aran velvollisuus oli rahoittaa ja taata vuokra- ja asumis­oikeus­talojen lainoja.

Kaupungit lupasivat puolestaan vastikkeeksi kaavoittaa rivakasti asuntotontteja, jotta rakennusliikkeet pääsisivät aloittamaan niin omistusasuntohankkeita kuin rakennuttajien tilaamia vuokra-asuntohankkeitakin. Asuntobuumi käynnistyi.

Uusia asuntoja alkoi nousta Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle ennätysmäiseen tahtiin. Kaikkiaan niitä valmistui vuonna 2019 pääkaupunkiseudulle lähes 16 000, ja tahti näyttää jatkuvan yhä kovana.

Juuri tämä on tutkijoiden mielestä ongelma. Mal-sopimus on tuottanut rakennushankkeita, joiden seurauksena on valmistunut erittäin paljon pieniä asuntoja. Asuntojen keskikoko on romahtanut etenkin Espoossa ja Vantaalla mutta myös Helsingissä.

Vuosituhannen vaihteessa uusien asuntojen keskikoko Espoossa oli 96 neliötä mutta vuonna 2020 vain 57,5 neliötä. Vantaalla keskikoko pieneni 86 neliöstä 44,5:een.

Helsingissä kutistuminen oli niukempaa, hieman alle 70 neliöstä 57,4:ään. Kehitystä hillitsi kaupungin vuonna 2014 asettama määräys, että kerrostalossa 40–50 prosenttia huoneistoista on toteutettava kahden makuuhuoneen perheasuntoina.

”Lopputulos ei ole ollut kenenkään kontrollissa. Sen jälkeen kun Espoo ja Vantaa ovat tehneet asemakaavoja kerrostaloille, mikään taho ei ole seurannut, minkälaisia asuntoja kohteisiin on toteutettu”, Joutsiniemi väittää.

Tutkijat pohtivat, voitaisiinko ohjauksella saada aikaan hieman kookkaampia koteja – siis niin, että kaupungit seuraisivat rakennus­liikkeiden laatimia toteutus­suunnitelmia.

Mitä tapahtuu 50 vuoden kuluttua, Rautiola kysyy. Keitä pikkuasunnoissa asuu: sinkkuja ja vähävaraisia, suomalaisia vai etupäässä maahanmuuttajia, joita tarvitaan ulkomailta työmarkkinoille arvioiden mukaan neljännesmiljoona?

”Olemmeko ehkä rakentaneet yhteis­kunnallisen ongelman?”

Tällä Rautiola viittaa huoleen asuinalueiden eriytymisestä.

Tutkijoilla onkin päättäjille nyt yksi kysymys: olisiko aika tehdä jonkinlainen välitarkastelu siitä, millaista kaupunkia mal-sopimuksilla luodaan?