Demarit ja vihreät halusivat rahapäätöksen ensi maanantain kaupunginhallitukseen.

Helsinkiläiskoulujen koronalisärahoista syntynyt vääntö poliitikkojen ja pormestari Jan Vapaavuoren (kok) välillä jatkuu.

Vapaavuori ei suostunut maanantaina kaupunginhallituksen kokouksessa ottamaan käsittelyyn vihreiden ja sosiaalidemokraattien esitystä, joka olisi velvoittanut pormestarin tuomaan lisärahoituksen kaupunginhallituksen kokouslistalle ensi viikon maanantaina 31. toukokuuta.

Kaupunginhallituksessa asiaa ei voida käsitellä, jollei esittelijä eli tässä tapauksessa Vapaavuori tuo sitä esityslistalle.

Kyse on siitä, avataanko Helsingin budjetti uudelleen koulujen rahoituksen osalta.

Toukokuun viimeinen viikko on koulujen kannalta kriittinen, koska ensi syksyn opetusryhmät lyödään lukkoon tässä vaiheessa. Sitä varten olisi tiedettävä, paljonko rahaa on käytettävissä. Rehtorien pitäisi palkata riittävä määrä henkilökuntaa, mikä on vaikeaa, jos määrärahat tarkentuvat vasta koulujen lomakauden aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hyväksyi koronalisärahan esityksen yli kuukausi sitten ja vapaa-ajan lautakunta toukokuun puolivälissä. Lopullinen päätös pitää kuitenkin tehdä ensin kaupunginhallituksessa ja sitten valtuustossa.

Poliittisten ryhmien budjettisopuun kirjattiin viime syksynä, että lautakuntien on mahdollista esittää budjetteihinsa ylityksiä koronapandemian vuoksi kuluvan vuoden aikana.

Kaupunginhallituksessa asia eteni siten, että jäsenet Reetta Vanhanen (vihr) ja Tomi Sevander (sd) esittivät tekstilisäystä vuoden 2020 tarkastuskertomukseen, joka oli kokousasiana maanantaina.

Tarkastuskertomukseen oli kirjattu, että ”kaupunginhallituksen tulee varautua kasvaviin kustannuksiin, jotka johtuvat koronapandemian aiheuttamasta hoito- ja oppimisvajeesta”.

Vanhasen ja Sevanderin ehdottamassa lisäyksessä kaupunginhallitus ”edellyttää näiden perusteella esittelijää tuomaan lautakuntien hyväksymät ylitysesitykset kaupunginhallituksen käsittelyyn kaupunginhallituksen seuraavassa kokoukseen 31.5.2021”.

”Vapaavuoren mielestä meidän esityksemme meni ohi käsitellystä asiasta. Meidän mielestämme se nimenomaan kuului käsiteltyyn asiaan”, Vanhanen sanoo.

Vanhasen mukaan vihreät pyysivät saman tien kansliapäälliköltä juridista ja hallinnollista selvitystä pormestarin tulkinnan asianmukaisuudesta.

Vapaavuori sanoo toimineensa hyvän hallinnon ja oikeiden prosessien mukaisella tavalla myös näin vaalien alla.

”Olen toiminut ajankohtaisessa budjettikysymyksessä tavalla, josta koko ylin virkamiesjohto on kanssani samaa mieltä. Jos vaalikampanjaa käyvät poliitikot ovat kitkeriä, se kohdistuu silloin koko vastuulliseen virkamiesjohtoon, jota minä puolestani koen velvollisuudekseni tukea”, Vapaavuori vastasi HS:lle tekstiviestillä.

Hän korostaa, että itse asia on asianmukaisessa valmistelussa.

”Ettei vain olisi niin, että vihreät pyrkivät kääntämään huomion pois siitä, että heidän vahtivuorollaan sote-uudistuksessa Helsingiltä ollaan juuri ryöstämässä satoja miljoonia”, Vapaavuori kommentoi.

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma pitää Helsingissä syntynyttä tilannetta erikoisena.

”Tuntuu, että pormestari tarkoituksella viivästyttää asian käsittelyä, vaikka kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan esitys valmistui jo kuukausi sitten. Koulut tarvitsevat tiedon rahoituksesta nyt”, Heinäluoma sanoo.

Hän ihmettelee, minne on kadonnut se huoli lapsista ja nuorista, jota Vapaavuori on eri yhteyksissä kuuluttanut.

Maan hallituksen lisätalousarviossa on peruskoulujen koronajälkihoitoon luvassa 40 miljoonaa euroa.

”Tämä tuleva lisäys on ollut ennakoitavissa”, Heinäluoma lisää.

Hänen mielestään Vapaavuoren toiminta on käsittämätöntä siinäkin mielessä, että esitystä koulujen lisärahoitusta on valmisteltu hyvässä vuoropuhelussa lautakuntavaiheessa, jossa myös kokoomuksen ryhmä on ollut mukana.

”Nyt sitten väistyvä pormestari jarruttaa enemmistön hyväksymän lisärahoituksen käsittelyä”, Heinäluoma sanoo.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov vahvistaa, että kokoomuksessa on ymmärrystä koulujen koronalisärahoituksen tarpeesta.

”Asia on nyt virkavalmistelussa ja pormestarin käsissä. Otamme asiaan kantaa, kun meillä on esitys”, Sazonov sanoo.

Kokoomus on koulutuksen ja kasvatuksen lautakunnassa tukeutunut virkamiesarvioon noin 9 miljoonan euron koronalisärahoista, joka muuttui äänestyksessä 17,5 miljoonaksi euroksi. Vihreiden esittämä summa voitti.

”Sehän ei perustunut mihinkään, toisin kuin virkamiesten arvioima summa”, Sazonov sanoo.

Hänen mielestään pormestaria on turha syyttää vetkuttelusta. Kun vapaa-ajan lautakunnan esitys tuli, asiaa käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä viime viikolla, ja asia siirtyi valmisteluun.

Vapaa-ajan lautakunta esitti koronatoiveenaan 3,5 miljoonan euron lisäystä järjestöjen avustuksiin. Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ennustaa toimintansa jäävän tänä vuonna 4,2 miljoonaa euroa miinukselle.

Vihreät ja sosiaalidemokraatit vaativat, että pormestari toisi kaupunginhallituksen käsittelyyn jonkin esityksen, jolloin siitä pääsisi keskustelemaan ja äänestämään.

”Vapaavuorihan saa esittää, mitä haluaa. On kuitenkin yhteisesti sovitun mukaista ja kohtuullista, että pormestari tuo asian käsittelyyn. Hänhän haluaa, että Helsingissä asioita käsitellään nopeasti ja ketterästi”, kommentoi vihreiden Vanhanen.