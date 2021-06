Rantaraitin jatkaminen jopa tontinlunastusten kautta saa Espoossa selkeää kannatusta vain vasemmiston ja vihreiden ehdokkailta.

Espoon rantaraitin jatkaminen hinnalla millä hyvänsä ei saa laajaa hyväksyntää eri puolueilta HS:n vaalikoneessa.

Espoon pitkää länsirantaa pitkin kulkeva ulkoilureitti on espoolaisten ylpeys. Reittiä on rakennettu aiempina vuosina lunastamalla maata rantatonttien asukkailta, mutta osa kaavoitetusta rantaraitista on edelleen yksityisrantaa, eikä Espoo ole onnistunut neuvottelemalla lunastamaan tontteja ulkoilukäyttöön. Osa asukkaista on siis jo joutunut luopumaan yksityisestä rannastaan rantaraitin tähden, osa ei.

Paikoin rantaraitti törmääkin yksityis­rannan erottavaan aitaan ja siirtyy kulkemaan pois rannasta pihakaduilla.

Tulevina vuosina poliitikkojen on ratkaistava, kuinka kovin ottein kaupunki haluaa kehittää rantojen ulkoilureittiään ja kuinka paljon rahaa ulkoilureitin jatkamiseen halutaan käyttää.

Kovat otteet, kuten maanomistajan pakottaminen kauppaan, eivät saa kuntavaali­ehdokkailta kovin suurta tukea. Sitä kannatetaan laajasti vain vihreissä, Sdp:ssä ja vasemmistoliitossa.

Kokoomuksessa, keskustassa, perussuomalaisissa, Rkp:ssä, kristillis­demokraateissa ja Liike Nytissä hanke ei saa varauksetonta kannatusta.

Espoon suurimmassa puolueessa kokoomuksessa periaatteessa kannatetaan rantaraitin jatkamista.

Suurimmaksi esteeksi näyttäisi nousevan raha. Moni ehdokas pitää myös oikeutta yksityis­omistukseen tärkeämpänä kuin merenrantojen tasavertaista käyttöä.

”Ei rannan ole pakko aina ja joka paikassa olla kaikkien käytettävissä”, perustelee asiaa kokoomuksen kuntavaali­ehdokas Ilkka Taivassalo.

Samoilla linjoilla on myös keskustan ehdokas Seppo Salo:

”Kyllä sitä raittia riittää jo nykyisellään.”

Lue lisää: Anna Masalinin suku on omistanut palan espoolaista ranta­viivaa vuodesta 1926 – Nyt kaupunki pohtii pakko­lunastusta poikkeuksellisen mutkikkaassa poliittisessa kiistassa”

Suurinta kannatusta rantaraitin jatkaminen saa Sdp:stä ja vasemmistoliitosta.

Sdp:n kuntavaaliehdokas Jani Raivio pohtii, miksi maan lunastusta ulkoilureittiä varten ei voitaisi tehdä, kuten tehdään rakennushankkeita varten.

”Luonto ja virkistysalueet kuuluvat kaikille, ja näillä on suuri vetovoimatekijä uusien asukkaiden muutossa”, Raivio kirjoittaa vaalikone­vastauksessaan.

Vasemmistoliiton ehdokas Rasmus Tillander puoltaa kaikkien asukkaiden oikeutta merenrantaan.

”Merenranta kuuluu meille kaikille, eikä niille, joilla on rahaa ostaa rantatontteja.”

Vihreissä on mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Vihreiden kuntavaaliehdokas Anu Rasinsalo pitää tärkeänä ulkoilureitin kehittämistä kasvavia ulkoilijamääriä varten.

”Toisinaan yhteinen etu on asetettava yksityisen edun edelle.”

Pienissä oikean laidan puolueissa ollaan selvästi pakkolunastuksia vastaan, mutta myös puolustajia löytyy.

Kuntavaaliehdokas Ossi Haapalinna (ps) pitää rantaraittia heppoisena syynä lunastaa maata yksityiseltä maanomistajalta.

”No ei missään tapauksessa pakkolunastuksia ainakaan jonkun huvireitin takia”, hän kirjoittaa vaalikoneessa.

Moni ehdokas ajattelee rantaraitin kulkevan jo nyt riittävän pitkän matkan merenrannassa.

”Tällä hetkellä rantaraitti kulkee suurimman osan matkasta meren välittömässä läheisyydessä. En näe kovinkaan suurena lisäarvona, että kaupunki lähtisi pakkolunastamaan puuttuvia rantaosuuksia. Rahallinen ja ajallinen arvo eivät tässä tapauksessa korreloi saavutettujen hyötyjen kanssa”, kirjoittaa Liike Nytin kuntavaaliehdokas Mikko Björklund.

Ehdokkaiden kommentit on poimittu heidän vastauksistaan HS:n vaalikoneeseen.