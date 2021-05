Aiemmin on osoitettu, että vanhemmilla lapsilla on aikuisia vähemmän koronaviruksen tarttumiselle otollisia reseptoreita limakalvoillaan.

Vastasyntyneet ovat välttäneet koronavirustartunnan jopa tapauksissa, joissa synnyttäneellä äidillä se on todettu.

Uusi suomalaistutkimus valaisee syytä sille, miksi vastasyntyneet saavat koronavirustartunnan vain harvoin.

Syy löytyy nenän limakalvojen reseptoreista, joita vastasyntyneillä on tutkimuksen mukaan selkeästi vähemmän kuin aikuisilla.

Vastasyntyneet ovat välttäneet tartunnan jopa sellaisissa tapauksessa, kun synnyttävällä äidillä on todettu koronavirustartunta.

”Infektion saatuaankin taudinkuva on vastasyntyneillä yleensä lievä. Muihin hengitystievirusinfektioihin he sairastuvat sen sijaan usein vakavammin kuin aikuiset”, kertoo tiedotteessa Husin lastentautien erikoislääkäri Santtu Heinonen .

Covid-19 tarvitsee tartunnan aiheuttaakseen sopivan kiinnittymiskohdan, joista tärkeimmiksi ovat osoittautuneen tietyt hengitysteiden limakalvolla olevat reseptorit.

Reseptorin kautta virus pääsee solun sisälle lisääntymään ja aiheuttamaan tartunnan.

Aikaisemmissa tutkimuksessa on osoitettu, että vanhemmilla lapsilla on koronavirukselle otollisia reseptoreita pienempi määrä kuin aikuisilla.

Uudessa tutkimuksessa asia pystyttiin näyttämään toteen ensimmäistä kertaa myös vastasyntyneiden kohdalla.

Tutkimus on toteutettu Husin Lastentautien tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Tutkimuksessa oli mukana 28 alle yhden vuorokauden ikäistä vastasyntynyttä, joista 17 oli syntynyt täysiaikaisena ja 11 ennenaikaisesti.

Tutkimus on julkaistu arvostetussa Archives of Diseases in Childhood Fetal & Neonatal -julkaisusarjassa.

Lue lisää: Miksi lapset sairastavat koronataudin lievänä ja riskiryhmäläiset vakavana? Tuoreen tutkimuksen mukaan selitys voi löytyä elimistön ensilinjan puolustuksesta

Lue lisää: Kannattaako lapsetkin rokottaa, vaikka koronavirusepidemia saataisiin hiipumaan jo aikuisten rokotuksilla?