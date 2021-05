Huumausaineeksi luokiteltavien lääkkeiden maahantuonnista epäillään kahta virolaista miestä.

Itä-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi tutkinnan laajasta huumerikoskokonaisuudesta, jossa pääkaupunkiseudulla toimineen rikollisryhmän epäillään levittäneen suuria määriä Subutex-tabletteja.

Pääepäilty on poliisin mukaan Vantaalla asuva noin 35-vuotias mies, jonka epäillään vastaanottaneen pääosan maahantuoduista tableteista ja järjestäneen niiden levityksen.

Subutex-tablettien maahantuonnista epäillään kahta virolaista miestä. Lisäksi useita, pääosin Vantaalla asuvia suomalaisia epäillään pillereiden jälleenmyynnistä.

Poliisi on takavarikoinut tutkinnan aikana useilta eri henkilöiltä yhteensä yli 5 000 huumausaineeksi luokiteltavaa Subutex-tablettia. Poliisi kuitenkin epäilee, että pillereitä on todellisuudessa päätynyt levitykseen yli 25 000 kappaletta.

Kokonaisuudessa on epäiltynä yhteenä 11 ihmistä. Tekoja on tutkittu törkeinä huumausainerikoksina tai niiden avunantoina. Epäillyistä kahdeksan on ollut tutkinnan aikaan vangittuina.

”Poliisi kohdisti pääepäiltyyn salaisia pakkokeinoja useiden kuukausien ajan ja onnistui saamaan muun muassa videolle tapahtumia, joissa takavarikkoon päätyneitä Subutex-tabletteja välitettiin eteenpäin”, kertoo poliisin tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Rauno Jämsä.

Poliisi löysi esitutkinnassaan myös epäiltyjen maahantuojien käyttämän auton, josta takavarikoitiin Subutexejä sekä tyhjiä pakkauksia.

Tutkinta siirrettiin tiistaina syyttäjälle syyteharkintaan.