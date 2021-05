Enemmistö kuntavaaliehdokkaista on valmis nostamaan varhaiskasvatuksen opettajien palkkoja.

Espoolaisia puolueita yhdistää ainakin yksi asia: kaikki puolueet ovat sitä mieltä, että varhaiskasvatuksen opettajien palkan on noustava samalle tasolle peruskouluopettajan palkkauksen kanssa.

Asia ilmenee Helsingin Sanomien vaalikonevastauksista. Kaikista Espoota koskevista vaalikoneen kysymyksistä, tästä ollaan eniten samaa mieltä puolueiden kesken.

Vaalikoneessa esitettiin seuraava väite: Espoon päiväkodeissa on henkilöstöpula. Varhaiskasvatuksen opettajien palkka pitäisi nostaa samalle tasolle luokanopettajien kanssa.

Kaikkien puolueiden vastausten keskiarvo nousee selvästi tukemaan väitettä.

Kaikkein vahvimmin varhaiskasvatuksen opettajien palkankorotuksen puolella ovat puolueista Vihreät, Sdp, Rkp, vasemmistoliitto, keskusta ja Liike Nyt.

Myös kokoomuksen ja perussuomalaisten riveistä ehdotusta kannatetaan selvästi, mutta hieman vaisummin.

Ehdokkaiden kesken näkemykset kuitenkin vaihtelevat ja useissa puolueissa on yksittäisiä ehdokkaita, joiden mielestä varhaiskasvatuksen opettajien palkoista ei tulisi päättää kaupungissa vaan asia ratkaistaan alan työehtoneuvotteluissa.

Eriävän näkemyksen antaa esimerkiksi kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Henrik Vuornos.

”Kaupungin henkilöstön palkkauskysymykset ovat asioita, joista ei ole hyvä päättää poliittisessa huutokuorossa, vaan työntekijöiden ja työnantajien välillä."

Vihreissä ehdotusta kannatetaan laajasti. Näin kaupunginhallituksen jäsen Mari Anthoni (vihr):

”Palkka on sekä arvostuksen mitta että vetovoimatekijä. Varhaiskasvatuksen opettajat ovat korkeasti koulutettuja ammattilaisia, jotka tekevät erittäin tärkeää ja vaativaa työtä. Tämän on näyttävä palkkauksessa."

Myös opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen Martti Hellström (Sd) kannattaa varhaiskasvatuksen opettajien palkkauksen nostamista.

"Molempien ryhmien palkkataso on alhainen. Luokanopettajilla on toisaalta maisterin tutkinto. Suurin ongelma työvoimapulaan on työn kuormittavuus, Molempien pitäisi saada keskittyä omaan työhönsä eikä esim. siivoukseen."

Vaikka useissa pienissä puolueissa kuten perussuomalaisissa suurin osa kuntavaaliehdokkaista tukee ehdotusta, löytyy joukosta myös toisen linjan edustajia. Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen Henna Kajava (ps.) on täysin eri mieltä väitteen kanssa.

Hänen mielestään kaupungilla ei ole varaa nostaa palkkoja. Hänellä on myös ratkaisu henkilöstöpulaan.

”Henkilöstöpulaan on jo tulossa helpotusta lähivuosina valmistuvista sosionomeista. Luokanopettajien vastuun oppimistuloksista täytyy näkyä lastentarhanopettajia korkeampana palkkana. "

