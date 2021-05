Vihreät, feministinen puolue ja vasemmistoliitto suhtautuvat ruuhkamaksujen käyttöönottoon kaikkein myönteisimmin.

Helsingin sisääntuloteiden ruuhkamaksuista on puhuttu jo vuosia, mutta lainsäädäntö ei vielä tunne koko käsitettä.

Lainsäädännön muutostyö on kuitenkin alkamassa, koska ruuhkamaksut on kirjattu hallitusohjelmaan. Valmistelutyön on määrä alkaa valtiovarainministeriössä tänä vuonna siten, että asia siirtyisi poliittiseen päätöksentekoon ensi vuonna.

Vaikka lainsäädäntö valmistuisikin tämän hallituskauden aikana, se ei vielä tarkoita ruuhkamaksujen tai tienkäyttömaksujen käyttöönottoa.

Helsingin kaupunginvaltuusto on tässä asiassa todennäköisin portinvartija. Ilman helsinkiläispäättäjien hyväksyntää asia ei ainakaan etene.

HS kysyikin kuntavaalien vaalikoneessa helsinkiläisehdokkaiden mielipiteitä. Tiedetään, että Helsingin ulkopuolella ruuhkamaksu-sanasta on tullut kirous.

Helsinkiläisten ehdokkaiden mielipiteet jakaantuvat melkein tasan kahtia.

Väite ”Helsingin sisääntuloteille ei pidä asettaa ruuhkamaksuja” sai vastausten keskiarvoksi 3,2. Se tarkoittaa, että vastauksista hieman yli puolet on väitteen kannalla ja hieman alle puolet sitä vastaan.

Vapaamuotoisissa vastauksissa korostuvat äärimmäiset mielipiteet: ruuhkamaksuja joko kannatetaan innokkaasti tai vastustetaan raivoisasti.

Ennakko-odotusten mukaisesti ruuhkamaksuja tyrmäävät perussuomalaiset, kokoomus, siniset ja Liike Nyt.

Ruuhkamaksujen puolesta liputtavat vasemmistoliitto, vihreät ja feministinen puolue.

Eduskuntapuolueista Sdp on eniten kahden vaiheilla. Sen ehdokkaista nykyinen liikenneministeri Timo Harakka ilmoittaa, ettei osaa sanoa. Hän perustelee kantaansa lähinnä liikenteen päästöjen näkökulmasta eikä pohdi ruuhkien vähentämistä.

”Ruuhkamaksujen – tai tietullien – merkitys päästöjen vähentämiseksi osoittautuu VTT:n tutkimuksissa niin vähäiseksi, että ainakaan vanhanmalliset tietullit eivät ole perusteltuja, ellei löydy fiksumpia sovelluksia”, Harakka kommentoi vaalikoneessa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) on jokseenkin eri mieltä vaalikoneen väitteen kanssa. Hän perustelee kantaansa liikennemäärillä.

”Sisääntuloteiden ruuhkamaksuilla voi olla liikennemääriä vähentävä ja ruuhkaa tasoittava vaikutus. Pitää kuitenkin selvittää ruuhkamaksujen vaikutus päästöihin.”

Myöskään Sdp:n pormestariehdokas Nasima Razmyar ei vielä osaa sanoa kantaansa ruuhkamaksuihin. Razmyarin mielestä ensin pitäisi katsoa koronaepidemian vaikutukset liikkumiseen.

”Tukholman ja Oslon esimerkit ruuhkamaksujen käyttöönotosta ovat positiivisia, ja nykyään maksuille on kaupungeissa laaja kannatus. Liikenne on sujuvoitunut, päästöt vähentyneet. HSL on esittänyt ruuhkamaksuja joukkoliikenteen investointien rahoittamiseksi ja liikenteen sujuvoittamiseksi, mutta lainsäädäntö ei vielä tätä mahdollista”, Razmyar kommentoi.

Kokoomuksen pormestariehdokas Juhana Vartiainen (kok) on jokseenkin samaa mieltä vaalikoneväittämän kanssa siitä, ettei ruuhkamaksuja tule asettaa Helsingin sisääntuloteille.

”Tiemaksut ovat toimineet hyvin joissakin Helsinkiä selvästi suuremmissa kaupungeissa. Toistaiseksi ei ole osoitettu, että ne parantaisivat helsinkiläisten tilannetta”, Vartiainen perustelee.

Vartiaisen kanta on muuttunut, sillä vielä 2019 eduskuntavaalien alla hän puolsi ruuhkamaksuja Ylen vaalikoneessa.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, varavaltuutettu Dennis Pasterstein (kok) pitää ruuhkamaksuja suorastaan haitallisina. Hän arvelee, että jos järjestelmä otettaisiin käyttöön, moni yritys siirtyisi Helsingin ulkopuolelle, mikä vähentäisi kaupungin verokertymää enemmän kuin ruuhkamaksuista saataisiin tuloja.

”Yksityisautoilu on kallista jo nyt, ja siihen kohdistuvat lisäkustannukset hidastavat taloutta ja vähentävät työpaikkoja”, Pasterstein arvioi.

Ruuhkamaksujen kannattajista vihreiden puoluejohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on täysin eri mieltä HS:n vaalikoneväittämän kanssa. Suurimmissa kaupungeissa tulisi hänen mielestään ottaa käyttöön ruuhkamaksut kaupungin päätöksellä.

”Ruuhkamaksut sujuvoittavat liikennettä ja vähentävät autoilun haittoja, kuten ilmasto- ja pienhiukkaspäästöjä ja tilantarvetta. Tuotot tulisi ohjata joukkoliikenteen parantamiseen”, Ohisalo perustelee.

Yhtä kielteisesti vaalikoneen väitteeseen suhtautuu valtuutettu Osmo Soininvaara (vihr).

”Ruuhkamaksu on parempi kuin liikenteen sääntely jonottamalla. Siellä missä ruuhkamaksuja on laitettu (Oslo, Tukholma, Göteborg, Lontoo), ovat autoilijatkin olleet niihin lopulta tyytyväisiä, koska ruuhkat ovat vähentyneet.”

Kansanedustaja, valtuutettu Paavo Arhinmäen (vas) mielestä ruuhkamaksut olisivat kaikkien etu, myös autoilijoiden. Hän teki ruuhkamaksuista lakialoitteen eduskunnassa jo vuonna 2007. Se aloite raukesi.

Vaalikonevastauksessaan Arhinmäki korostaa, että ruuhkamaksuista saatavat tulot pitää ohjata suoraan joukkoliikenteen kehittämiseen.

”Periaatteessa vaihtoehtoja on kaksi. Joko tulot menevät valtiolle tai sen kaupungin joukkoliikenteen kehittämiseen, jonka alueella ruuhkamaksuja kerätään. Teemme kaikkemme, että kakkosvaihtoehto toteutuu.”

Valtiovarainministeriksi siirtyvältä Annika Saarikolta (kesk) kysyttiin Ylen puheenjohtajatentissä mielipidettä ruuhkamaksuista. Saarikko vastasi, että valtiovarainministeriö toteuttaa hallitusohjelmaa mutta hän itse ei kannata ruuhkamaksuja.