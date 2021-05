Ympäristökysymys on erittäin laajasti esillä lähes kaikkien pienpuolueiden vaaliohjelmissa.

Helsingissä on uusia poliittisia liikkeitä kuntavaaleissa.

Uudet poliittiset liikkeet haastavat nyt pääkaupunkiseudulla etenkin vihreitä ja vasemmistopuolueita.

Asukkaiden Helsinki-lista, Ympäristöliike Helsinki, eläinoikeuspuolue, kristallipuolue, feministinen puolue ja Espoossa ympäristöpuolue ovat valtapuolue vihreitä vihreämpiä ja haluavat säilyttää luontoa asuntorakentamisen kustannuksella.

Uudet liikkeet eroavat toisistaan selvästi. Eläinoikeuspuolue keskittyy tarkastelemaan ympäristökysymystä eläinten näkökulmasta, kun taas ympäristöpuolueessa, Ympäristöliike Helsingissä ja kristallipuolueessa tarkastellaan viheralueita asukkaiden näkökulmasta. Avoin puolue ja piraattipuolue taas käsittelevät ilmastonmuutosta teknologisen kehityksen näkökulmasta.

HS listasi kuntavaaleihin ilmoittautuneita pieniä poliittisia liikkeitä pääkaupunkiseudulla.

Asukkaiden Helsinki-lista

Tämä puolueisiin sitoutumaton asukkaiden yhteislista koostuu enimmäkseen puolueisiin sitoutumattomista kuntavaaliehdokkaista. Ehdokkaita on Helsingissä kaikkiaan 26.

Näkyvin ehdokas on kuitenkin Suomen kommunistisen puolueen kaupungin­valtuutettu Yrjö Hakanen. Liikkeen ehdokkaat korvaavat Skp:n Helsingin-listan.

Liike vastustaa kiihkeää väestönkasvua, viheralueille rakentamista, palveluiden keskittämistä suuryksiköihin ja pormestarimallia. Liike haluaisi lisätä sosiaali- ja terveyspuolen määrärahoja sekä siirtää Helsingin asunto-ohjelman painopistettä edulliseen vuokra-asuntotuotantoon.

Avoin puolue

Avoin puolue on piraattipuolueen entisen puheenjohtajan, Helsingin kaupungin­valtuutetun Petrus Pennasen uusi puolue. Puolue ajaa esimerkiksi ilmaista joukko­liikennettä alle 16-vuotiaille, tyhjien tilojen siirtämistä kaupunkilaisten käyttöön, kaupunki­luonnon säilyttämistä sekä media- ja tietoisuus­taitojen opettamista koulu­kiusaamisen kitkemiseksi.

Petrus Pennanen on Helsingin kaupunginvaltuutettu.

Lisäksi puolue haluaa osin laillistaa kannabiksen. Pennanen on tehnyt Helsingin kaupunginvaltuustossa aloitteen kannabiksen myynnin ja tuotannon laillistamisesta Helsingissä. Aloite ei menestynyt.

Puolueella on Helsingissä 7 ehdokasta, Espoossa 2 ja Vantaalla 1.

Eläinoikeuspuolue

Eläinoikeuspuolue keskittyy luonnon ja eläinten puolustamiseen. Se ajaa kaikille yksilöille yhtäläistä oikeutta lajityypilliseen elämään.

Monissa paikallispolitiikassa tutuissa kysymyksissä eläinten oikeuksien puolustaminen nivoutuu yhteen luonnonsuojelun kanssa. Siksi puolue vastustaa esimerkiksi viheralueille rakentamista eikä ole kovin vahvasti sitoutunut asukasmäärän kiivaaseen kasvuun Helsingissä ja Espoossa.

Puolue on HS:n vaalikonevastausten perusteella myös vasemmalla ja liberaali monissa arvokysymyksissä. Se ehdottaa esimerkiksi kasvisruokapäiviä, eläin­vaikutusten huomioimista päätöksen­teossa sekä pölyttäjien elinoloja parantavaa pölyttäjäpolitiikkaa valtuustoihin.

Puolueella on Helsingissä 4 ehdokasta ja Espoossa 1.

Feministinen puolue

Tasa-arvoa ajava feministinen puolue nousi Helsingin kaupunginvaltuustoon edellisissä kuntavaaleissa. Puolueen kaupungin­valtuutettu on puheenjohtaja Katju Aro. Puolueella on Helsingissä 29 kunta­vaali­ehdokasta, joista nimekkäimpiä lienee Aron ohella kirjailija Ossi Nyman.

Nyman tuli vuonna 2017 tunnetuksi ”ideologisesti työttömänä”. Nyman kertoi kirjansa julkaisemiseen liittyvässä haastattelussa, ettei halua mennä töihin, koska ei halua tehdä omasta mielestään typeriä hommia.

Puolueen arvopohja on liberaali, ja se puolustaa kaikkia vähemmistöjä tasa-arvon nimissä.

Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro.

Feministisyys näyttäytyy etenkin puolueen halussa purkaa rakenteissa piileviä sukupuolistereotypioita. Tämä pitäisi puolueen mukaan aloittaa koulussa ja päiväkodeissa sukupuolisensitiivisellä kasvatuksella.

Lisäksi puolue haluaa puuttua seksuaaliseen häirintään normikriittisellä opetuksella ja purkaa oppimistulosten sukupuolittunutta jakautumista puuttumalla maskuliinisuusnormeihin, joita puolue pitää haitallisina.

Kristallipuolue

Kristallipuolue on tuore tulokas pääkaupunkiseudun uusien poliittisten liikkeiden joukossa. Puolueen näkyvin hahmo on hyvinvointivalmentaja Maria Nordin, joka on monelle tuttu nimi kiistanalaisen Eroon oireista -tietoisuustaitomenetelmäkurssin vuoksi.

Maria Nordin on kristallipuolueen kuntavaaliehdokkaana Helsingissä.

Vaikka puolue on melko uusi, sillä on Helsingissä jo 20 ehdokasta, Espoossa 8 ja Vantaalla 5.

Kristallipuolue uskoo luonnonmukaisuuteen ja yksilöllisiin valintoihin: kouluopetuksessa ja päivähoidossa tulisi kuunnella yksilöllisiä eroja. Puolueen mukaan esimerkiksi lasten kotihoitoon pitäisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet.

Puolueessa halutaan lisäksi Suomi pois EU:sta ja mahdollisesti paikallisvaluuttoja.

Koronarokotteen tärkeyteen puolueen ehdokkaat suhtautuvat hieman epäillen, ja esimerkiksi luonnonmukaiset hoitovaihtoehdot, kuten homeopatia, halutaan mukaan länsimaisen lääketieteen rinnalle myös Suomessa.

Piraattipuolue

Tämä tiheän kaupunkirakenteen ja avoimen tiedonjaon äänitorvi on jo tuttu tekijä poliittisella kentällä. Sillä oli aiemmin yksi valtuustopaikka Helsingissä, kunnes puolueen puheenjohtaja Pennanen irtautui puolueesta ja paikka siirtyi hänen mukanaan avoimelle puolueelle.

Puolue on erikoistunut tietoyhteiskunnan pulmiin: miten tietoa kerätään, mihin sitä käytetään, ja kuka sen omistaa? Piraatti­puolueen mielestä näihin kysymyksiin liittyvä ongelmia on ratkaistava tiedon avoimella jakamisella.

Paikallisiin kysymyksiin puolue suhtautuu liberaalisti: kaupunkia on rakennettava tiiviiksi ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Ruuhkamaksuihin ja autopaikkojen vähentämiseen asuinrakentamisen yhteydessä puolue suhtautuu varovaisen myönteisesti.

Puolueella on Helsingissä 12 ehdokasta, Espoossa 4 ja Vantaalla 3.

Siniset

Siniset on perussuomalaisista eronneiden puolue, joka on kutistunut hiljalleen puolueen repeytymisen jälkeen. Osa sinisten valtuutetuista on pyrkinyt löytämään uuden poliittisen kodin jostain toisesta puolueesta, kuten kokoomuksesta.

Joissain kaupungeissa toimii edelleen sinisten valtuustoryhmä. Esimerkiksi Espoossa Timo Soinilta jää valtava tuhansien äänien saalis jaettavaksi mutta kaupungissa ei ole sinisiä ehdokkaita. Helsingissäkin ehdokkaita on vain 12 ja Vantaalla 1.

Siniset on pääkaupunkiseudun pienistä poliittisista liikkeistä oikeistolaisin. Sen kuntavaaliteemoja ovat muun muassa lasten kotihoidon tukeminen ja suomalaisten hankintojen suosiminen paikallisesti. Puolue ehdottaa myös vauvarahaa syntyvyyden kasvattamiseksi.

Suomen kommunistinen puolue

Suomen kommunistisen puolueen listoilla on kuntavaaliehdokkaita vain Espoossa ja Vantaalla, molemmissa kaupungeissa 5 ehdokasta.

Helsingin Skp:n jäseniä löytyy ehdokkaina puolueisiin sitoutumattomalta Asukkaiden Helsinki -listalla.

Marko Korvela on Skp:n kuntavaaliehdokkaana Espoossa.

Skp on pienituloisten kaupunkilaisten asialla ja vaatii esimerkiksi vuokrasääntelyä, jotta asuminen pääkaupunkiseudulla olisi kohtuuhintaista. Puolueen vaaliohjelman mukaan ihmisten kodeista on tehty sijoituskohteita ja puolue haluaa muutoksen asiaan. Lisäksi puolue vaatii, että jokaiselle on taattava oikeus asuntoon.

Tämän lisäksi puolue haluaa kaupunkeihin yhä järeämpiä ympäristötoimia, lisää rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä enemmän voimavaroja päihdepalveluihin.

Ympäristöliike Helsinki

Ympäristöliike Helsinki on uusi luonnonsuojeluliike. Liikkeen tunnetuin henkilö lienee vasemmistoliitossa aiemmin toiminut ympäristöaktiivi Mika Välipirtti, joka nousi julkisuuteen muun muassa Pirkkolan hallihankkeen kovaäänisenä vastustajana.

Mika Välipirtti toimii tätä nykyä Ympäristöliike Helsingissä.

Liikkeen jäseniä huolettaa etenkin Helsingin kiivas rakentamistahti, jota ehdokkaat pitävät hallitsemattomana.

Liike haluaa säilyttää enemmän luontoa ja vanhaa rakennuskantaa, koska pitää sitä ekologisena vaihtoehtona suuremman rakennusoikeuden uudishankkeille. Liike hyväksyy rakentamisen alueille, joilla ei ole luontoarvoja, kuten vanhoille teollisuus­alueille. Lisäksi liike muuttaisi tyhjää toimistotilaa asunnoiksi.

Liikkeellä on Helsingissä 27 ehdokkaan lista.

Ympäristöpuolue

Uuden vaihtoehtoisen ympäristöliikkeen roolia Helsingin ulkopuolella havittelee ympäristöpuolue. Puolueella on Espoossa 5 ehdokasta. Teemat ovat osin samoja kuin Ympäristöliike Helsingillä ja kristalli­puolueella.

Birgitta Johansson on uuden ympäristöpuolueen puheenjohtaja ja ehdokkaana Espoossa.

Puolue haluaa säilyttää tasapainon ihmisen ja luonnon välillä. Se on huolissaan maapallon kantokyvystä, kulutustottumuksista ja luonnonvarojen tuhlaamisesta.

Puolue haluaa myös ratkaista huonolaatuisen rakentamisen aiheuttamat terveysongelmat.

Puolue tahtoo pitää koko Suomen asuttuna ja vaatii hyviä kulkuyhteyksiä myös haja-asutusalueilla sijaitseville yrityksille.

Pienpuolueiden ja uusien poliittisten liikkeiden lisäksi Helsingissä ja Espoossa on ehdolla kaikkiaan 14 liberaalipuolueen ehdokasta sitoutumattomina Rkp:n listoilla.

Lisäksi Vantaalla kaupunginvaltuustoon pyrkivät valitsijamiesyhdistyksen kautta itsenäisyyspuolueesta tuttu Timo K. Perttilä ja entinen kokoomusvaikuttaja Tiina Keskimäki.

Valitsijamiesyhdistyksen kautta Helsingissä hakevat valtuustopaikkaa myös Mohamud Yusuf Abdirahma, Pekka Tiainen ja Hannu ”Miki” Sileoni.