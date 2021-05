Väitetty välikohtaus tapahtui Herttoniemenrannassa perjantai-iltana. Helsingin poliisilaitos vahvistaa saaneensa tapauksesta rikosilmoituksen.

Kolmen nuoren pojan väitetään hyökänneen viime perjantaina Herttoniemenrannassa iltalenkillä olleiden kolmen naisen kimppuun. Asiasta kertovat HS:lle kaksi naista, joiden kimppuun pojat väitetysti kävivät.

Väitetyn välikohtauksen taustalla on haastateltavien mukaan ollut sosiaalisen median haaste. Naisten mukaan pojat videoivat koko tapahtumasarjan.

Helsingin poliisilaitokselta vahvistetaan, että tapausta vastaava rikosilmoitus on jätetty sinne maanantaina.

Tapaus on tällä hetkellä vielä esiselvitettävänä, eli ketään ei tässä kohtaa epäillä rikoksesta.

24-vuotias Herttoniemessä asuva nainen kertoo tapahtumien alkaneen, kun hänen ystävänsä astui kadulla olleen 50 euron setelin päälle. Tämän jälkeen nurkan takaa ilmestyi kolme noin 15-vuotiaalta vaikuttanutta poikaa.

”He nimittelivät meitä ja käyttivät todella ikävää kieltä. Pojat videokuvasivat meitä koko ajan”, nainen kertoo HS:lle.

Helsingin Sanomat julkaisee haastattelun poikkeuksellisesti ilman nimeä, sillä haastateltu ei oman turvallisuutensa vuoksi halua sitä julki.

Tilanne äityi haastatellun mukaan väkivaltaiseksi, kun naiset siirtyivät läheiseen kerrostaloon hakeakseen sieltä ystävänsä koiran lenkkikaveriksi.

”Kaksi ystävääni oli rappukäytävässä, ja minä olin puoliksi sisällä ja ulkona. Yritin sulkea oven, kun pojat tulivat repimään sitä. Siinä sain useita kertoja nyrkistä päähän.”

Hän kertoo joutuneensa menemään tapauksen vuoksi lauantaina Malmille päivystykseen, jossa hänellä todettiin aivotärähdys.

”He videokuvasivat meitä koko ajan, ja heidän mielestään koko homma oli hauska juttu”, nainen kertoo.

Naisen mukaan välikohtauksessa oli kyse Tiktok-haasteesta, jota pojat videoivat. Tiktok on varsinkin nuorten suosiossa oleva sosiaalisen median palvelu, jonne lisätään lyhyitä videopätkiä. Palvelussa on nähtävillä ainakin yksi video, jossa on kuvattuna saman tyylinen tilanne.

Molemmat HS:n haastattelemista naisista kertovat olevansa tapauksesta hyvin järkyttyneitä.

”Miten pitkälle noin nuoret on valmiita menemään vain saadakseen somessa lisää seuraajia?”

Välikohtaus loppui, kun naiset saivat rappukäytävän oven kiinni ja soittivat hätäkeskukseen.

Poliisi tuli paikalle nopeasti ja etsi poikia Herttoniemen alueelta kuitenkin tuloksetta, kertoo HS:n haastattelema nainen.

HS:n haastatteleman naisen mukaan hän meni tekemään asiasta rikosilmoitusta maanantaina. Samalla hän vei poliisille maasta löytyneen 50 euron setelin, jonka poliisi totesi olleen väärennetty.

Helsingin poliisista ei kerrota käynnissä olevasta esiselvityksestä lisätietoja. Poliisin mukaan rikosilmoitus on tehty ja tällä hetkellä selvitetään epäiltyjen henkilöllisyyttä ja onko asiassa syytä epäillä rikosta.

Poliisi ei kommentoinut, ovatko epäiltyjen henkilöllisyydet heillä jo tiedossa.