Etanat jäävät jatkossakin yksittäisten asukkaiden ongelmaksi, sillä kaupunki torjuu niitä vain omilta tonteiltaan.

Koko ikänsä Tapanilassa asunut Matti Vihavainen pyydystää espanjansiruetanoita kotipihallaan. Makkaratikku on osoittautunut käteväksi tavaksi poistaa etanat.

Puutarhojen jokavuotista vitsausta, espanjansiruetanaa, etsitään taas pihamailta. Etanoiden hävittämisestä on tullut osalle jo harrastus, mutta harva tietää miten se hoidetaan oikeaoppisesti.

”Paras ja tuskattomin tapa lopettaa etanat on murskata niiden päät pihdeillä tai vasaralla. Toinen vaihtoehto on leikata etanan pää halki pituussuunnassa esimerkiksi puukolla”, kertoo Helsingin ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen.

Hänen mukaansa etanan päätä ei kannata katkaista poikittaissuunnassa, sillä jäljelle jäävät puolikkaat voivat pysyä hengissä vielä pitkään. Katkaistut etanat saattavat jopa kasvattaa puutuvat osansa takaisin.

Etananmetsästystä jo 20 vuotta harrastanut Matti Vihavainen kertoo tuholaisten vallanneen hänen pihansa vähitellen. Vihavainen asuu Tapanilassa, jossa kerääminen on joinain vuosina ollut jokailtaista puuhaa.

”Pari kolme vuotta sitten oli hulluja kesiä. Niitä sai kerätä ämpärikaupalla”, hän kertoo.

Tappajaetanaksikin nimitetty vieraslaji syö pihoilta niin istutukset kuin kuolleet lajitoverinsakin. Vihavainen kertoo, että joutui lopettamaan etanoiden takia kasvimaansa.

”Onhan nuo myös aika ikävän näköisiä. Ne on pahimmillaan yli kymmenen senttiä pitkiä limaisia lötköjä”, hän kuvailee.

Vihavainen kertoo seuranneensa etanoiden leviämistä paraatipaikalta. Pihapiirin puheenaiheeksi ne nousivat noin 10 vuotta sitten.

Vihavaisen mukaan ensimmäinen espanjansiruetana löytyi pihamaalta jo kaksikymmentä vuotta sitten. Hän on yrittänyt hävittää niitä monin konstein, muun muassa keittämällä ja myrkyttämällä, mutta etanat ovat edelleen riesana.

”Nämä joskus ehdotetut oluentarjoamishommat on ihan näpertelyä, ei mitään järkeä. Saattaisivat toimia pienellä alueella”, Vihavainen toteaa julkisuudessa esitetyistä neuvoista.

Toimivimmaksi ratkaisuksi hän mainitsee etanoiden keräämisen ja tappamisen. Hän kertoo poimivansa niitä makkaratikulla.

”Olemme keränneet niitä myös isoilla grillipinseteillä, mutta niihin saa vain muutaman etanan kerralla. Makkaratikkuun mahtuu vaikka kymmenen,” Vihavainen kertoo.

Hän painottaa, että varmistaa aina etanoiden olevan kuolleita, ennen kun laittaa ne muovipussiin.

Ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen ei kuitenkaan suosittele etanoiden metsästämistä makkaratikulla.

Vihavainen kerää kuolleet etanat muovipussiin.

Pakarinen kertoo, että kaupunki on tietoinen etanaongelmasta, mutta ei aio ryhtyä karkottamaan etanoita yksityisiltä pihoilta.

”Periaatteessa maan omistaja huolehtii omasta tontistaan, eikä yhteiskunta muutenkaan suojele ihmisten pihoja. Vieraslajiasetelma tekee tilanteesta kuitenkin hieman erilaisen”, Pakarinen sanoo.

Espanjansiruetana on luokiteltu erityisen haitalliseksi vieraslajiksi. Laji on tullut alun perin Portugalista, ja kaupungin mukaan havaittu Helsingissä ensi kerran 1994. Laji on sopeutunut hyvin Suomen viileään ilmastoon ja pitää etenkin sateisista kesistä.

Etanat leviävät yleisimmin puutarhatuotteiden mukana, eivätkä pysty itsekseen kulkemaan kuin lyhyitä matkoja.

Pakarinen kertoo, että Helsinki valmistelee etanoiden keruusta ja oikeaoppisesta hävittämisestä opetusvideota. Etanoita on lisäksi tarkoitus hävittää talkoovoimin niiltä kaupungin puistoalueilta, joissa etanoita esiintyy runsaasti.

Myös maamassojen oikeaoppinen käsittely on Pakarisen mukaan tärkeä osa etanoiden torjuntaa.

”Saastuneita massoja ei siirretä niin, että niiden mukana leviäisi esimerkiksi etanoiden munia”, hän kertoo.

Etanoita on löytynyt pihoilta myös tänä keväänä. Kuvassa Vihavaisen keräämiä yksilöitä.

Tänä keväänä Vihavainen ei ole löytänyt pihaltaan kuin muutamia etanoita, mutta epäilee, että tilanne saattaa muuttua kesän aikana.

”Kesä on vasta alussa, että vielä tästä ei pysty sanomaan mitään. Jos on märkä kesä niin ilman muuta niitä tulee”, hän toteaa.

Etanoiden metsästys jatkuu Tapanilassa siis todennäköisesti tänäkin vuonna.

”Monesti sanotaan, että joku on hidas kuin etana. Minä sanon, että nopea kuin etana. Kun kerran kiertää talon ympäri, niin niitä on jo ilmestynyt ties mistä näkyviin.”

Lue lisää: Rajua tuholaista jahdataan Helsingin yössä: Epätoivoiset kaupunkilaiset etsivät kaikkea syövien etanoiden alkulähdettä ojasta ja tekivät löydön

Lue lisää: Sirkku Dölle on tänä kesänä keittänyt jo yli 2 000 ”tappajaetanaa” Espoossa, mutta limaisia otuksia mönkii esiin yhä vain lisää