Helsinki on keskittämässä sote-palveluja suuriin terveys- ja hyvinvointikeskuksiin. Onko valittu linja oikea, kun se ei näytä poistavan ainakaan lääkäripulaa? Nyt moni Helsingin johtavista poliitikoista liputtaakin lähipalvelujen puolesta.

Helsinkiläiset valittavat eniten Kalasataman hyvinvointi- ja terveyskeskuksesta, jonka pitäisi olla kaupungin sote-palvelujen lippulaiva. Kaupunki on päättänyt keskittää sote-palveluja kaikkiaan seitsemään isoon keskukseen, jotka olisivat hyvien liikenneyhteyksien varrella. Toinen iso keskus, Vuosaari, kärsii jatkuvasta henkilöstöpulasta.

HS kertoi lauantaina, että isot keskukset eivät ainakaan toistaiseksi ole auttaneet terveysasemien sitkeimpään ongelmaan eli lääkäripulaan. Onko valittu linja edelleen hyvä ratkaisu? Näin Helsingin johtavat poliitikot vastaavat.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Daniel Sazonov.

Daniel Sazonov, kokoomuksen valtuustoryhmän johtaja

”Tärkeintä on, että lääkärille ja hoitoon pääsee sujuvasti. Haluamme helsinkiläisille laadukkaat ja tarpeita vastaavat palvelut.”

”Osa palveluista on järkevää tarjota isommissa kokonaisuuksissa. Näin tarjonta voi olla monipuolisempaa ja palvelut saadaan helposti erityisesti heille, jotka tarvitsevat paljon erilaisia palveluita. Samaan aikaan on varmistettava, että kaikkialla Helsingissä palvelut ovat tarjolla helposti ja riittävän lähellä.”

”Hallituksen ajama sote-uudistus tulee leikkaamaan Helsingin sote-rahoitusta merkittävästi ja heikentämään helsinkiläisten palveluita. Tätä emme voi hyväksyä.”

Vihreiden ryhmäjohtaja Reetta Vanhanen.

Reetta Vanhanen, vihreiden valtuustoryhmän johtaja

”Uudet terveys- ja hyvinvointikeskukset tarjoavat joukkoliikenteen solmukohdissa monipuoliset palvelut ja laajat aukioloajat. Saman katon alta löytyvät terveyskeskus, laboratorio, päihdepalvelut, matalan kynnyksen mielenterveyspiste ja sosiaalityön ammattilaiset. Haluamme luoda yhteen sovitettuja palveluita, joita ihmisen on helppo käyttää ja joissa ammattilaiset pystyvät toimimaan yhdessä.”

”Helsinkiläisten lähipalvelut on kuitenkin myös turvattava ja isojen keskusten alueella on säilytettävä myös toinen lähiterveysasema. Tilasuunnittelussa on otettava oppia edellisistä hankkeista ja kuultava henkilöstöä paremmin.”

Sdp:n ryhmäjohtaja Eveliina Heinäluoma.

Eveliina Heinäluoma, Sdp:n valtuustoryhmän johtaja

”On lähipalveluihin panostamisen aika. Helsingin kasvu antaa mahdollisuudet panostaa lähiterveysasemiin. Helsinkiläisten pitää päästä nopeammin lääkärin ja hoitajan vastaanotolle. Helsinkiläiset kaupunginosat ovat suomalaisen keskikokoisen kaupungin kokoisia, joten ihmisten läheltä tulee löytyä myös terveyspalvelut.”

”Demarien esityksestä Helsinki arvioi tänä vuonna terveysasemien kehittämistarpeet. Sdp:n mielestä terveysasemien vähentämistä ei tule enää Helsingissä jatkaa. Erikoispalvelut kuten röntgen voi jatkossakin olla keskitetty palvelu, mutta lääkärin ja hoitajan vastaanotto pitää löytyä läheltä.”

Vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Veronika Honkasalo.

Veronika Honkasalo, vasemmistoliiton valtuustoryhmän johtaja

”Olemme tehneet pitkään töitä sen eteen, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lähipalveluita kattavasti Helsingin lähiöissä. Emme kannata näiden palveluiden vahvaa keskittämistä. On hyvä, että on isompia keskuksia, joissa on monet eri palvelut saman katon alla. Tämän lisäksi tarvitaan kuitenkin myös lähisosiaali- ja terveysasemia.”

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyö on tärkeää, ja sitä tulee tiivistää nimenomaan lähiasemilla. Kaupunginosissa tulee saada matalalla kynnyksellä tavallisimpia terveyskeskuspalveluita, sosiaalityötä sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita.”

Perussuomalaisten ryhmäjohtaja Mika Raatikainen.

Mika Raatikainen, perussuomalaisten valtuustoryhmän johtaja

”Keskeistä on riittävän rahoituksen varmistaminen ja byrokratisoitumisen estäminen. Hallinnollisesti keskittäminen kannattaa, mutta keskiössä tulee olla asiakas – jos palvelut paranevat ja tehostuvat keskittämällä joitakin toimintoja, niin hyvä.”

”Samalla on varmistuttava siitä, etteivät kaupunginosat eriarvoistu liikaa – tärkeimpiä sote-palveluja on oltava saatavilla muuallakin kuin parissa valtavassa keskuksessa. Väestö ikääntyy, palveluntarve kasvaa ja muuttuu jatkuvasti. Nopea hoitoon pääsy, ennalta ehkäisevä toiminta, tehokas palveluketju ja palveluiden tasapuolinen saatavuus ratkaisevat tuloksen.”

Rkp:n ryhmäjohtaja Björn Månsson.

Björn Månsson, Rkp:n valtuustoryhmän johtaja

”Suuria sote-keskuksiakin tarvitaan kyllä erikoistuneita, erityislaitteita vaativia palveluja varten, ja nämä keskukset on sijoitettava hyvien liikenneyhteyksien varteen. Mutta niitä täydentämään tarvitaan myös lähiterveysasemia, ei vähiten lapsiperheitä ja ikäihmisiä palvelemaan.”

”Otetaan Lauttasaari esimerkkinä. Siellä on kohta yhtä paljon asukkaita kuin koko Ahvenanmaalla, jossa on kaksikin terveyskeskusta. Tietysti metrolla pääsisi nopeasti Lauttasaaresta Kampin tulevaan sote-keskukseen, mutta ensin pitää päästä sinne metrolle ja sitten pystyä kulkemaan sillä. Suuri ei ole aina kaunista, lähipalvelut ovat.”

Keskustan ryhmäjohtaja Terhi Peltokorpi.

Terhi Peltokorpi, keskustan valtuustoryhmän johtaja

”Perustason sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava lähipalveluina erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Lähipalvelut ovat erittäin tärkeitä myös ikääntyneille ja pikkulapsiperheille.”

”Palveluita on vietävä myös yhä enemmän paikkoihin, joissa asiakkaat jo ovat, kuten päiväkoteihin ja ikääntyneiden ja asunnottomien palvelukeskuksiin. Myös digitaalisia palveluita on kehitettävä.”

”Palveluja yhteen kokoavia sote-keskuksiakin tarvitaan. Ne ovat tärkeitä erityisesti paljon erilaisia palveluja tarvitseville. Avun saanti ja sote-ammattilaisten välisen yhteistyön toimivuus eivät saa kuitenkaan olla kiinni siitä, tekevätkö ammattilaiset työtä fyysisesti samassa vai eri paikassa.”

Kristillisdemokraattien ryhmäjohtaja Mika Ebeling.

Mika Ebeling, kristillisdemokraattien valtuustoryhmän johtaja

”Sote-uudistuksen tavoitteita on toteutettu Helsingissä toistakymmentä vuotta yhteistyössä muun pääkaupunkiseudun kanssa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kustannustaso on koko ajan parantunut. Synergiaetuja on saatu yhdistämällä esimerkiksi suun erikoishoidon palveluja, ja erikoisosaamista on keskitetty eri yksiköihin pääkaupunkiseudulla.”

”Helsingin kokoisessa kaupungissa keskitetyt sote-keskukset ovat kustannustehokkaita, mutta peruspalveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi kannatamme alueellisten terveyskeskusten säilyttämistä ja niiden kehittämistä omalääkäri–omahoitaja-mallin suuntaan.”

Liike Nyt -puolueen puheenjohtaja Harry Harkimo.

Harry Harkimo, Liike Nyt- puolueen puheenjohtaja

”Liika keskittäminen ei ole viisasta. Kaikissa kunnissa pitää olla oma palvelupisteensä, ja sama koskee suurempien kaupunkien kaupunginosia. Totta kai järjen käyttö on sallittua, mutta vain toimivien lähipalveluiden avulla on mahdollista synnyttää toimivia hoito- ja potilassuhteita.”