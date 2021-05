Tilanne, jossa opettajalla ei ole tietoa koulun toimintatavoista, ei pitäisi olla enää 2020-luvun Helsingissä mahdollinen, kirjoittaa HS:n kaupunkitoimituksen esimies Lari Malmberg.

Kiusaaminen on vähentynyt 2000-luvulla. Siihen voidaan siis puuttua.

Kiusaamista ja samoin koulukiusaamista on ollut aina ja tulee olemaankin, niin ikävältä kuin se kuulostaakin.

Näin sanoo helsinkiläisen koulun rehtori HS:n torstaina julkaisemassa laajassa koulukiusaamista käsitelleessä artikkelissa. Jutussa viisi ihmistä kertoivat näkökulmansa siitä, miten Ristoksi artikkelissa kutsuttu poika aloitti Mikaeliksi nimetyn pojan systemaattisen kiusaamisen.

Jos rehtorin väitteen lukee kirjaimellisesti, hän on tietysti oikeassa. Aggressiivisuutta ja potentiaalia ilkeyteen ei voi ihmisestä kokonaan poistaa.

Samaan aikaan rehtorin on kuitenkin oltava väärässä.

Sodat ovat vähentyneet, väkivalta on vähentynyt, rasismia vastaan taistellaan ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksissa on otettu jättiläisen harppauksia.

Moni asia, joiden ennen luulimme olevan jonkinlaisia luonnonlakeja, eivät sitä enää ole. On pakko esittää idealistinen epäilys: ehkä kiusaaminen ei olekaan ihmisestä erottamaton lajityypillinen ominaisuus.

Sanat luovat asenteita, ja asenteet luovat todellisuutta. Jos kiusaamisesta puhutaan ihmisen perusominaisuutena, se myös luultavasti jää sellaiseksi.

Helsinkiläiskoulun rehtorin sanat on tässä tietenkin osin irrotettu kontekstistaan. HS:n artikkelissa hän jatkaa heti perään: ”Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta pääsisimme kiusaamisesta eroon.”

Oireellista kuitenkin on, että samaisen koulun opettaja kertoo kirjoituksessa, ettei edes tiedä, onko koulussa käytössä jonkinlaista kiusaamisen vastaista toimenpideohjelmaa.

”Näitä ohjelmia aina tulee ja menee, ne maksavat miljoonia, eikä niitä koskaan oteta kunnolla käyttöön”, opettaja sanoo.

Toisessa HS:n torstaina julkaisemassa kiusaamisaiheisessa kirjoituksessa Helsingin kuntapäättäjät vaativat, että kouluihin tuotaisiin entistä enemmän tunnetaitojen opetusta.

Se on perusteltu ja järkevä vaatimus. Mutta tunnetaidot ovat olleet isossa osassa jo esimerkiksi Kiva koulu -ohjelmassa. Niitä korostetaan myös Helsingin omassa kiusaamisen vastaisessa ohjelmassa.

Kiva koulu on ohjelma, jota on levitetty Suomen kouluihin vuodesta 2006 lähtien. Ohjelmassa on paljon hyvää.

Todellisen käyttöönoton suhteen tilanne on kuitenkin hyvin kirjava.

Tilanne, jossa opettajalla ei ole tietoa koulun toimintatavoista, ei pitäisi olla enää 2020-luvun Helsingissä mahdollinen.

Muuten lasten kohtalo riippuu liikaa onnesta. Siis siitä, kuinka tarkkavainuisen opettajan hän sattuu saamaan.

Kiusaamisen vähentäminen ei ole missään nimessä helppo tehtävä. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole, siitä todistavat tulokset jo pelkästään 2000-luvulta.

Opettajilla on kiusaamiseen puuttumisessa valtava vastuu, ja he tarvitsevat siksi työnantajiltaan voimakasta tukea. Työnantajat eli koulut taas tarvitsevat resursseja.

Niistä ryhtyy kohta tekemään valintoja joukko uusia kunnanvaltuutettuja.

Mutta lopulta vastuu kuuluu koko yhteiskunnalle. Asiantuntijoiden mukaan lasten käytös peilaa monesti sitä, miten aikuiset – esimerkiksi vanhemmat ja muut läheiset – suhtautuvat erilaisuuteen.

Lohdullista on, että kerran opituista käyttäytymismalleista voi oppia pois.

Kun lapsi saa kokemuksia arvostuksesta, ei huomiota välttämättä enää tarvitse hakea väärillä keinoilla. Silloin voittavat kaikki.

Kiusaaminen voi nimittäin jättää kiusattuun elinikäisen jäljen.