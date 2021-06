Vihreät oli mukana tekemässä historiallista yksityistämisratkaisua Helsinkiin, mutta vaalikoneessa puolue asettuu vastustamaan nykyistä laajempaa yksityistämistä.

Terveydenhuollon yksityistäminen jakaa puolueita voimakkaasti Helsingissä.

HS kysyi vaalikoneessaan, pitäisikö terveydenhuoltoa yksityistää nykyistä enemmän, jotta perusterveydenhuollon jonoja saataisiin purettua.

Ehdotusta vastustavat vasemmistoliitto, Sdp ja vihreät.

Voimakkainta kannatusta yksityistäminen saa kokoomuksesta ja seuraavaksi eniten Liike Nytistä. Perussuomalaiset, keskusta, Rkp ja kristillisdemokraatit asettuvat kysymyksessä janan keskivaiheille, eli puolueista löytyy melko tasapuolisesti sekä kannatusta että vastustusta yksityistämiselle.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti viime kesänä historiallisesta yksityistämishankkeesta kaupungissa. Kannelmäen terveysasema yksityistetään kokeiluluontoisesti, ja lisäksi Punavuoreen perustetaan uusi, noin 20 000 asukkaan hoidosta vastaava terveysasemayksikkö, joka tulee toimimaan ulkoisena lisäpalvelutuotantona.

Kokeilua perusteltiin sillä, että kaupungilla on ollut pitkään vaikeuksia rekrytoida terveysasemille pysyvää henkilöstöä, jolloin hoitoonpääsyajat venyvät.

Päätös meni läpi kokoomuksen ja vihreiden äänillä. Yksityistäminen sai valtuustossa voimakasta kritiikkiä demareilta ja vasemmistoliitolta.

Vaalikonevastausten perusteella vihreät eivät kuitenkaan kannata nykyistä suurempaa terveydenhuollon yksityistämistä. Puolueen ehdokkaista suurempi osa on vaalikonevastauksissa ehdotuksen kanssa enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä.

Vihreiden pormestariehdokas, nykyinen apulaispormestari Anni Sinnemäki sanoo, että palvelujen laatu on olennaisempaa kuin se, kuka ne tuottaa. Palveluseteleillä voidaan hänen mielestään käyttää hoitoonpääsyn helpottamiseksi.

"Yksityistämistä en kannata, mutta ostopalveluita voi mielestäni lisätä silloin, kun muu ei auta ruuhkien purkamiseen", Sinnemäki kirjoittaa.

Kokoomuksen ehdokkaista suurin osa suhtautuu yksityistämiseen myönteisesti.

"Ihmisten on päästävä nykyistä paremmin ja nopeammin hoitoon. Myös mahdollisuudella valita oma palveluntuottaja on itseisarvo", kirjoittaa vaalikoneessa vahvana oikeistoliberaalina tunnettu kansanedustaja Elina Valtonen.

Vasemmistopuolueet sen sijaan vastustavat palvelujen yksityistämistä melko voimakkaasti. Sdp:n pormestariehdokkaan ja nykyisen apulaispormestarin Nasima Razmyarin mukaan palvelujen ulkoistaminen ei voi olla ratkaisu pidemmällä aikavälillä.

"Kaupungin pitää kehittää omaa toimintaansa niin, että palvelut toimivat kaikilla terveysasemilla tehokkaasti ja sujuvasti. Mallia pitää hakea niistä yksiköistä, jotka nyt jo toimivat hyvin.”

Razmyarinkin mukaan palveluseteleitä voidaan kuitenkin käyttää jonojen purkamiseen.

Vasemmistoliiton pormestariehdokas, pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Paavo Arhinmäki vastustaa yksityistämistä jyrkästi.

”Yksityistäminen on kuin pakkasella housuun päästäminen, hetken lämmittää. Yksityisten tehtävä on tuottaa voittoa omistajille. Kun markkinat on vallattu, tuotetaan voitto heikentämällä palveluja tai nostamalla hintoja. Kun julkinen on ajettu alas, on sitä vaikea enää uudestaan rakentaa yksityisen tilalle."