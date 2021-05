Puolueista varauksellisimmin palkkojen nostoon suhtautuu kokoomus.

Varhaiskasvatuksen opettajien palkkojen nostaminen saa vahvaa kannatusta helsinkiläisiltä kuntavaaliehdokkailta.

Helsingin Sanomat kysyi vaalikoneessaan, pitäisikö palkkoja nostaa. Vaalikoneen väite oli seuraava: ”Helsingin päiväkodeissa on henkilöstöpula. Varhaiskasvatuksen opettajien palkka pitää nostaa samalle tasolle luokanopettajien kanssa”.

Eduskuntapuolueista kaikki ovat väitteen kanssa enemmän samaa kuin eri mieltä.

Selkeimmin palkkojen nostamista kannattaa vasemmistoliitto. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän johtajan, kansanedustaja Veronika Honkasalon mukaan palkat eivät tällä hetkellä vastaa varhaiskasvatuksen opettajien koulutusta ja työn vaativuutta.

"Varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkat ovat kohtuuttoman matalalla tasolla, ja tämä on myös keskeinen sukupuolten tasa-arvoon liittyvä epäkohta. Jokaisen pitää voida tulla omalla palkallaan toimeen. Kyse on myös työn arvostuksesta”, Honkasalo kirjoittaa vaalikonevastauksessaan.

Puolueista varauksellisimmin palkkojen nostamiseen suhtautuu kokoomus. Kokoomuksenkin ehdokkaista kuitenkin suurempi osa on ehdotuksen kanssa enemmän samaa kuin eri mieltä.

Esimerkiksi Helsingin nykyinen kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen tukee ehdotusta.

"Varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkataso on kaiken kaikkiaan ongelma ja työn vetovoimaa pitää kohentaa, jotta saamme tarvittavan määrän työntekijöitä”, Pakarinen sanoo vaalikoneessa. Samoilla linjoilla Pakarisen kanssa on esimerkiksi valtuustoryhmän johtaja Daniel Sazonov.

Sen sijaan kokoomuksen pormestariehdokas Juhana Vartiainen on ehdotuksesta osittain eri mieltä. Hänen mukaansa päätökset palkoista eivät ”onneksi kuulu poliittisille päättäjille”.

”Meidän on huolehdittava henkilöstön jaksamisesta ja päiväkotien resursseista. Työvoimapula tulee varmasti ajan mittaan nostamaan palkkoja paikallisin ratkaisuin”, Vartiainen kommentoi vastauksessaan.

Helsinki on kärsinyt päiväkotien opettajapulasta jo pitkään. Opettajiksi on jouduttu palkkaamaan muun kuin opettajan koulutuksen saaneita ihmisiä, ja ruotsinkielisiä lapsia on jouduttu laittamaan suomenkielisiin ryhmiin. Pormestari Jan Vapaavuori (kok) on kuvaillut tilannetta kriittiseksi.

Yhtenä syynä opettajapulalle on nähty se, että opettajiksi valmistuneet ihmiset eivät pysy alalla, sillä he kokevat työolot ja palkkauksen ongelmallisiksi. Varhaiskasvatuksen opettajat tienaavat kuukaudessa noin 2 700 euroa.

Varhaiskasvatuksen opettajien elintasoon vaikuttaa myös asumisen hinta Helsingissä. HS tarkasteli laajassa jutussaan toukokuussa muun muassa varhaiskasvatuksen opettajien heikkoa asemaa Helsingin asuntomarkkinoilla.

Lue lisää: Kaikki Espoon puolueet ovat yhtä mieltä siitä, mikä auttaisi päiväkotien henkilöstöpulaan