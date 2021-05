Epäillyt ovat päässeet asuntoihin tekeytymällä esimerkiksi huoltomiehiksi.

Poliisi kertoo ottaneensa kevään aikana Espoossa ja Helsingissä kiinni useita henkilöitä, joiden epäillään tunkeutuneen iäkkäiden ihmisten asuntoihin ja vieneen niistä asukkaiden pankkikortteja.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että kaksi epäiltyä otettiin kiinni Jätkäsaaressa maaliskuun puolivälissä ja kolme epäiltyä Leppävaarassa maaliskuun lopussa.

Teot ovat tapahtuneet viime ja kuluvan vuoden aikana pääosin Helsingissä ja Espoossa. Uhrit ovat olleet useissa tapauksissa yli 90-vuotiaita.

Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten tutkimassa rikoskokonaisuudessa on ollut vangittuna yhteensä kuusi henkilöä. Heidän epäillään syyllistyneen ainakin noin 30 rikokseen.

Epäiltyjen rikosten kerrotaan usein alkaneen puhelinsoitolla, jossa uhrille on ilmoitettu tulevasta huoltokäynnistä. Tämän jälkeen huoltomiehiksi tekeytyneet epäillyt ovat saapuneet asunnolle, ja yksi heistä on jäänyt keskustelemaan uhrin kanssa muiden mennessä sisälle. Asunnoista on etsitty pankkikortteja ja -tunnuksia.

Tekaistulla maksupäätelaitteella on joissain tapauksissa saatu selville uhrin pankkikortin pin-koodi, ja tilillä olleet rahat on nostettu pankkiautomaateista.

Yhdessä tapauksessa varastetulla pankkikortilla ostettiin matkapuhelimia lähes 15 000 euron arvosta. Myös muuta omaisuutta on viety.

Poliisin mukaan viime ja kuluvan vuoden aikana Helsingissä on tehty yli sata rikosta, joissa iäkkäiden ihmisten asuntoihin on tunkeuduttu tekaistuilla syillä.

”Tämän tyyppisiä rikoksia tekee suhteellisen pieni ammattirikollisten piiri, jolloin muutamien keskeisten tekijöiden kiinniottamisella voi olla suuri vaikutus”, sanoo Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastaja Markku Heinikari tiedotteessa.