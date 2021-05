Sotaharjoitukset toivat koneet pääkaupungin taivaalle.

Ilmavoimien Hornet-hävittäjät herättivät perjantaina huomiota lentämällä Helsingin yläpuolella. Lennot liittyivät meneillään oleviin sotaharjoituksiin.

Lennot olivat normaalia puolustusvoimien lentotoimintaa, ja ne liittyivät muun muassa puolustusvoimien pääsotaharjoitusten, kuten Merivoimien Ritva21-harjoituksen tukilentoihin, kertoo Ilmavoimien viestintäkeskuksesta tiedotuspäällikkö Joni Malkamäki tekstiviestissään.

Voiko Horneteja vielä nähdä Helsingin yllä perjantaina tai lähipäivinä? Sitä Malkamäki ei kerro, mutta hän vastaa, että Ritva21 harjoitus jatkuu Uudenmaan alueella kesäkuun toiseen päivään asti.

Maavoimat kertoo verkkosivuillaan, että Ritva21:n harjoitusalue on Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Uudenmaan rannikolla, mutta maavoimilla on siihen liittyen harjoituksia myös Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Porin prikaatista Ritva21:een osallistuu 3 000 sotilasta, joista 700 on reserviläisiä.

Ilmavoimat puolestaan kertoo verkkosivuillaan, että sen joukko-osastot osallistuvat Ilmataktiikka 21 -lentotoimintaharjoitukseen, joka päättyy 28. toukokuuta. ”Lisäksi Ilmavoimat tukee lentosuorittein Maa- ja Merivoimien johtamia harjoituksia touko-kesäkuun vaihteessa.”