28-vuotias Andreea Stanga on nähty viimeksi Helsingin Rastilassa maanantaina.

Helsingin poliisi pyytää havaintoja Rastilassa maanantaina kadonneesta naisesta.

28-vuotiaaseen Andreea Stangaan saatiin viimeksi yhteys maanantai-iltana 24. toukokuuta. Poliisin tiedotteen mukaan hänet on myös viimeksi nähty Rastilassa maanantaina.

Poliisin julkaisema kuva Stangasta.

Stanga on noin 165 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hänellä on pitkät mustat hiukset. Hän on poliisin mukaan todennäköisesti pukeutunut tummiin housuihin, tummaan takkiin ja pinkkeihin lenkkareihin.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot Stangasta sähköpostiosoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 476 148.