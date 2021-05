Kotihälytystehtävien lisääntyminen näkyy yhä poliisin viikonlopuissa.

Aurinkoinen viikonloppu on työllistänyt Helsingin poliisia. Komisario Esa Pennasen mukaan päiväsaikaan kaupungissa on ollut rauhallista, mutta öisin ja iltaisin on varsinkin nuorisoa ollut paljon liikenteessä.

Poliisi on tyhjentänyt Sinebrychoffin puiston molempina iltoina. Paikalla on ollut useita nuoria sekä nuoria aikuisia, jotka aiheuttivat järjestyshäiriöitä.

”Lähitaloista tulee valituksia melusta. Siellä oli tällaisia pieniä ryhmiä, jotka aiheuttivat häiriötä”, Pennanen kertoo.

Poliisi on joutunut tyhjentämään Helsingin keskustan puistoja useita kertoja tänä keväänä.

Perjantaina Helsingin keskustassa oli nuorisoporukoiden välinen tappelu. Väkivaltaiseksi äitynyt tilanne tapahtui Elielinaukion läheisyydessä myöhään perjantaina.

Poliisi kävi paikalla hajaannuttamassa porukat ja otti kaksi ihmistä kiinni yleisen järjestyksen ja turvallisuuden pitämiseksi. Asiassa ei siis epäillä tässä vaiheessa mitään rikosta.

Pennanen uumoilee, että ensi viikon lämpimäksi ennustettu sää tulee lisäämään poliisin tehtäviä entisestään.

”Kun muistelee viime kevättä, niin se oli kiireistä aikaa, kun rajoituksia alettiin purkaa. Siitä voisi päätellä, että varmaan samanlaista on tulossa.”

Tänä viikonloppuna poliisilla on ollut noin 300 tehtävää yössä, mikä on Pennasen mukaan hyvin tavanomainen määrä.

Koronapandemia vaikuttaa päivystävien poliisien tehtäviin, kun esimerkiksi baarit ja yökerhot eivät ole auki pikkutunneille saakka.

”Se näkyy sillä tavalla, että aamuyön pahoinpitelyjä ei juuri ole. Ei ole sellaisia tilanteita, että päihtyneet ihmiset kohtaisivat samaan aikaan”, Pennanen kertoo.

Sen sijaan kotihälytystehtävät ovat lisääntyneet jo pidemmän aikaa.