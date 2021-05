HS-gallup: Anni Sinnemäki on helsinkiläisten suosikki pormestariksi

Sinnemäkeä kannattaa vastaajista 22 prosenttia ja Juhana Vartiaista 19 prosenttia. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kerää haastatelluilta helsinkiläisiltä 6 prosentin kannatuksen.

Vihreiden apulaispormestari Anni Sinnemäki on HS:n kannatusmittauksessa suosituin ehdokas pormestariksi.

Vihreiden Anni Sinnemäki on HS:n tuoreen kannatusmittauksen perusteella suosituin ehdokas Helsingin pormestariksi.

Gallupin mukaan Sinnemäkeä pitää parhaimpana vaihtoehtona pormestariksi 22 prosenttia helsinkiläisistä.

Toiseksi eniten kannatusta on kokoomuksen Juhana Vartiaisella. Vartiaisen taakse asettui 19 prosenttia kyselyyn vastanneista. Ero kannatusten välillä on 3 prosenttiyksikköä, joka on myös tutkimuksen virhemarginaali.

Kolmanneksi suosituin pormestari olisi Sdp:n Nasima Razmyar, joka kerää haastatelluilta helsinkiläisiltä 13 prosentin kannatuksen. Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäkeä kannattaa 9 prosenttia, Liike Nytin Harry Harkimoa 7 prosenttia ja perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa 6 prosenttia vastanneista. Rkp:n Eva Biaudet saa 4 prosentin kannatuksen, muut mainitut ehdokkaat vähemmän.

Kyselyyn vastanneista 14 prosenttia ei osannut nimetä suosikkiaan pormestariksi.

Pormestarivalinnan ratkaisee lopulta puolueiden kannatus vaaleissa: pormestariksi nousee erittäin todennäköisesti eniten ääniä saaneen puoleen pormestariehdokas.

Tuoreimpien kannatusmittausten mukaan kokoomus pitää Helsingissä kärkipaikkaa. Ylen toukokuussa julkistaman gallupin mukaan kokoomus olisi saamassa Helsingissä äänistä 25 prosenttia, vihreät 21 prosenttia. Vuoden 2017 vaaleissa kokoomus sai äänistä 28,3 prosenttia ja vihreät 24,1 prosenttia.

Helsingin yliopiston politiikantutkija Emilia Palonen ei pidä yllättävänä sitä, että Sinnemäki on kyselyssä Vartiaista suositumpi ehdokas pormestariksi, vaikka kokoomus onkin kannatusmittauksissa ollut vihreiden edellä.

”Sinnemäki on profiloitunut kuntapoliitikoksi. Vartiainen taas lähti kisaan vähän lennosta”, Palonen sanoo.

Palosen mukaan Sinnemäellä saattaa olla sellaista henkilökohtaista kannatusta, joka ei välttämättä realisoidu vihreiden äänestämiseksi. HS:n kyselyssä niistä vastaajista, jotka kertoivat äänestävänsä vasemmistoliittoa, 26 prosenttia piti nimenomaan Sinnemäkeä parhaana pormestariehdokkaana. Demareidenkin kannattajista 14 prosenttia kannatti Sinnemäkeä.

”Voi olla, että monet pitävät häntä parhaana vaihtoehtona pormestariksi, vaikka ei olisi valmis äänestämään vihreitä. Sen sijaan vaikka äänestäisikin kokoomusta, Vartiainen ei välttämättä ole ensimmäinen vastaus, kun kysytään parasta pormestaria.”

Vartiainen valittiin kokoomuksen pormestariehdokkaaksi keväällä sen jälkeen, kun viestintäyrittäjä Kirsi Piha oli luopunut ehdokkuudestaan. Samaan aikaan julkisuudessa keskusteltiin paljon kokoomuksen sisäisestä jakaantumisesta liberaaleihin ja konservatiiveihin.

Kokoomusta kannattavista vastaajista Vartiaista ilmoitti pitävänsä parhaana pormestariehdokkaana 76 prosenttia. Palonen pitää tätä Vartiaisen kannalta hyvänä tuloksena kun ottaa huomioon, että hän tuli pikaisella aikataululla ehdokkuuden jättäneen Pihan tilalle.

”Se kertoo kokoomuslaisten puolueuskollisuudesta.”

Myös Sinnemäkeä kannattaa vihreistä 76 prosenttia, mutta Nasima Razmyaria demareista vain vähän yli puolet, 54 prosenttia. Palonen näkee ainakin osaselityksen siinä, että pormestarikilpailun on profiloitunut niin voimakkaasti kahden suuren puolueen väliseksi. Demarit jäävät vihreistä ja kokoomuksesta, ja Razmyar saattaa myös puolueensa sisällä jäädä pormestariasetelman jalkoihin.

"Sinnemäki ja Vartiainen vievät pormestarikisaa. Näkyykö se niin, että demareissa ei sitouduta vahvasti omaan ehdokkaaseen?”

Razmyarin kannatus pormestariksi on 13 prosenttia, mutta se voisi Palosen mukaan olla suurempaakin. Helsingissä on paljon vieraskielisiä ihmisiä, joten Razmyarilla voisi maahanmuuttajataustaisena poliitikkona olla mahdollisuus hankkia Sdp:lle uutta kannattajakuntaa.

Mielenkiintoista HS:n kannatusmittauksessa on Palosen mielestä myös se, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on vasta kuudenneksi suosituin pormestariehdokas ja kerää helsinkiläisiltä vain kuuden prosentin kannatuksen.

Ylen puoluegallupissa perussuomalaiset olisi nousemassa Helsingissä noin 12 prosentin puolueeksi: Halla-ahon kannatus on siis vain puolet puolueen kannatuksesta.

”Häntä ei nähdä pormestarina.”

Halla-aho ei ole profiloitunut kuntapoliitikkona, mikä selittää Palosen mukaan hänen heikkoa kannatustaan. Perussuomalaisten ääniä menee gallupin mukaan jonkun verran Harry Harkimolle ja Juhana Vartiaiselle.

”Harkimo voi vaihtoehtona valtapuolueille vetää perussuomalaisten ääniä.”

Halla-ahon ohittaa kannatuksessa Harkimon lisäksi myös Paavo Arhinmäki. Myöskään Eva Biaudet ei ole neljän prosentin kannatuksellaan kaukana Halla-ahosta.

Arhinmäen sijoitus neljänneksi suosituimpana ehdokkaana kertoo Palosen mukaan vasemmistoliiton suhteellisen vahvasta asemasta Helsingissä. Puolue sai viime vaaleissa neljänneksi eniten ääniä, ja Arhinmäki nousee nyt neljänneksi yli esimerkiksi valtakunnallisesti suositun Halla-ahon.

Perussuomalaiset taas on eduskunnan toiseksi suurin puolue, se on pitänyt pitkään kärkipaikkaa kannatusmittausten kärjessä ja myös kuntavaaleissa puolueelle on ennustettu merkittävää nousua. Halla-ahon saama heikko kannatus voi siksi tuntua yllättävältä, vaikka hän ei olekaan profiloitunut nimenomaan pormestariehdokkaana ja kunta-asioista kiinnostuneena ihmisenä.

”Uutisoinnissa on nostettu Halla-ahon pormestariehdokkuutta, esimerkiksi Arhinmäen ja Harkimon vähemmän”, Palonen sanoo.

Uuden pormestarin valitsee uusi kaupunginvaltuusto valtuutettujen ja varavaltuutettujen joukosta. Käytännössä puolueet sopinevat keskenään, että kuntavaalien voittajapuolue saa pormestarin paikan.

