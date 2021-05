Vaali­häirinnästä on tehty rikos­ilmoituksia Helsingissä – ehdokkaita on häiritty kadulla ja somessa, vaali­julisteita on jouduttu vaihtamaan pari-kolmesataa kappaletta

Kuntavaalimainoksia on muun muassa hävitetty, sotkettu tussilla ja raaputettu rikki. Lisäksi osa ehdokkaista on kohdannut häirintää kampanjoidessaan.

Helsingissä katukuvaan ilmestyneitä vaalimainoksia on vahingoitettu paikoin jopa laajamittaisesti.

Vaikka julisteita on töhritty ennenkin, on niitä tänä vuonna jouduttu vaihtamaan hieman enemmän aiempiin vaaleihin verrattuna, kertoo vastaava työnjohtaja Juha Ovaska Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Starasta.

Suurin osa puolueista on hankkinut Staralta vaalijulisteiden asennus- ja huoltopalvelun. Palveluun kuuluu, että Stara käy vaihtamassa uudet vaalimainokset vahingoitettujen tilalle.

Staran kautta on viety yhteensä noin 2 250 vaalijulistetta 150 telineeseen eri puolille Helsinkiä. Tähän mennessä niitä on Ovaskan mukaan jouduttu vaihtamaan töhrimisen tai muun vahingon vuoksi arviolta pari-kolmesataa kappaletta.

”Julisteita on esimerkiksi rikottu, sotkettu tussilla tai raaputettu ehdokkaiden kuvia rikki”, hän kertoo.

Perussuomalaisten vaalijulisteita on töhritty Helsingissä niin laajamittaisesti, että voidaan puhua jopa tietynlaisesta kampanjasta, sanoo Perussuomalainen Helsinki ry:n puheenjohtaja Johannes Nieminen.

”Ei tällaisia määriä ole ollut ennen”, hän sanoo.

Helsingin kantakaupunki on Niemisen mukaan korostunut kaikkein voimakkaimmin ilkivallan kohdealueena. Töhrimistä on kuitenkin esiintynyt joka puolella kaupunkia, ja perussuomalaisten julisteita on jouduttu vaihtamaan jo useita kymmeniä.

Vaalimainosten töhrintä ei ole pelkästään helsinkiläinen ilmiö. Esimerkiksi Tampereella oli Niemisen mukaan jouduttu viikonlopun aikana vaihtamaan kaikki perussuomalaisten julisteet.

”Helsingin tilanne on kuitenkin yksi pahimmista. Tuntuu, että täältä se [ilkivalta] lähti liikkeelle.”

Feministisen puolueen vaalimainos Helsingin Ruoholahdessa.

Vaalijulisteita on Niemisen mukaan tärvelty monin eri tavoin. Osa on kadonnut kokonaan, osa on pistetty palasiksi ja osassa ehdokkaiden naamat on revitty irti.

Varsinkin Helsingissä mainoksiin on ilmestynyt myös jonkinlaisia poliittisia kannanottoja ja ehdokkaiden tai puolueen haukkumista.

Niemisen mukaan tuhotöissä on osittain ollut järjestelmällisiä piirteitä, sillä niissä on käytetty esimerkiksi samanlaisia maaleja ja samantyyppisiä sanoja tai lauseita.

”Ei tässä välttämättä ole samat tekijät kyseessä, mutta tuhoaminen vaikuttaa suunnitellulta.”

Vaikka koronavirusepidemia on osittain haitannut vaalikampanjointia ja jalkautumista ihmisten pariin, on osa ehdokkaista joutunut kokemaan niin fyysistä kuin virtuaalistakin häirintää.

Koronavirustilanteen vuoksi suurin osa ehdokkaiden kohtaamasta häirinnästä on toistaiseksi painottunut sosiaaliseen mediaan, kertoo Helsingin vasemmistoliiton puheenjohtaja Antti Kauppinen. Hän uskoo, että vaalihäirinnän todellinen taso nähdään vasta kokoontumisrajoitusten löysentyessä.

Kauppisen tietoon on kuitenkin tullut jo tapauksia, joissa ehdokasta on häiritty kadulla. Esimerkiksi sunnuntaina Helsingissä Rautatientorilla kampanjoineen vasemmistoliiton Minja Koskelan mukaan tuntematon mies oli sylkäissyt hänen kuvallisen vaalilippunsa päälle.

”Mies oli aika aggressiivinen ja sylkäisi lippuun laajassa kaaressa. Sylkeä roiskui myös kasvoilleni. Tilanne oli erityisen järkyttävä siksi, että minulla oli pieni lapsi vaunuissa mukana”, Koskela kertoo.

Poliisi kutsuttiin paikalle, mutta mies oli jo ehtinyt lähteä pois. Koskela kertoo todennäköisesti tekevänsä tapahtuneesta rikosilmoituksen.

Perussuomalaisten vaalimainos Helsingin Ruoholahdessa.

Muidenkin puolueiden edustajat ovat saaneet osakseen häirintää kampanjoidessaan Helsingissä.

Esimerkiksi erään kokoomuksen ehdokkaan tukiryhmään kuuluvaa henkilöä oli tönäisty kampanjapisteellä Narinkkatorilla, kertoo Helsingin kokoomuksen puheenjohtaja Maarit Vierunen.

Myös kokoomuksen vaalimainoksiin on kohdistunut ilkivaltaa ympäri Helsinkiä. Vierunen kertoo itse tehneensä kaksi rikosilmoitusta siltabanderolleistaan, jotka oli viilletty rikki teräaseella.

Hänen mukaansa sekä mainosten töhrintä että varsinkin sosiaalisessa mediassa tapahtuva häirintä tuntuvat lisääntyneen erityisen paljon näissä vaaleissa.

”Tiesimme, että näistä tulee somevaalit, ja nyt näkyy se negatiivinen puoli. Haluaisin sanoa ihmisille, että tämä ei ole oikea tapa vaikuttaa. Äänestäminen on.”