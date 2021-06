Helsinkiläisessä ostoskeskuksessa syntyi erikoinen kiista siitä, mikä on vaalimainos – ”Kuulostaa utuiselta”, kommentoi oikeusministeriö

Kauppakeskus poisti mainoksen. Saxberg pitää poistoa epäoikeudenmukaisena.

Mirita Saxbergin mainos Kauppakeskus Saaressa herätti keskustelua. Oliko se vaalimainos vai ei? Hän on paitsi ehdolla vaaleissa, myös yrittäjä.

Helsinkiläisen kuntavaaliehdokkaan mainoksesta Kauppakeskus Saaressa Laajasalossa on syntynyt erikoinen kiista.

Paikallinen kokoomuksen ehdokas ja kaupunginvaltuutettu Mirita Saxberg oli ostanut mainostilaa kauppakeskus Saaresta. Mainoksessa on Saxbergin oma kasvokuva ja nimi – mutta ehdokasnumeroa siinä ei ole.

”Hyväksytin sen sisällön kahdesti kauppakeskuksen johdolla etukäteen”, hän sanoo. ”Mainos hyväksyttiin, sillä se ei sisällä poliittisia viittauksia.”

Saxberg on yrittäjä. Hän sanoo ymmärtävänsä, että kyseinen mainos palvelee myös vaalityötä, mutta hänen mukaansa tarkoituksena oli ennen kaikkea edistää hänen henkilöbrändiään yrittäjänä. Hän tarjoaa muun muassa juontokeikkoja ja viestinnän valmennusta.

Kauppakeskus suostui ottamaan mainoksen tiloihinsa, vaikka lähtökohtaisesti Saaressa vaalimainonta on kielletty. Sosiaalisessa mediassa mainoksen julkaiseminen herätti närää, sillä se tulkittiin vaalimainokseksi.

Nyt mainos on poistettu. Saxbergin mielestä operaatio oli epäreilu.

”Olen ainoa yrittäjä, jonka mainos on poistettu kuntavaalien vuoksi. Vastaavanlaisia nimellä ja kuvalla mainostavia palveluntarjoajia esiintyy Saaren näytöillä tauotta”, Saxberg protestoi.

Kauppakeskuksella oli perusteensa mainostilan myyntiin mutta myös sen poistoon.

”Saxberg on yrittäjä, joka oli varannut yritykselleen mainostilaa Saaren screeniltä (mainosruudulta). Koska tiedossamme oli, että Saxberg on myös ehdokkaana kuntavaaleissa, muistutimme hänelle, että mainoksessa ei saa olla poliittisia viitteitä. Ei puoluetta, ei äänestysnumeroa, ei johdattelua äänestämiseen. Ja näin mainos toteutettiin”, kauppakeskuspäällikkö Virve Hannukka kertoo.

Hänen mielestään yrittäjän on voitava mainostaa itseään myös vaalien aikana, vaikka olisi mukana politiikassa.

Hannukka huomauttaa, että koska Saxberg on ammatiltaan esiintyjä ja puhuja, myös yrityksen toiminta henkilöityy vahvasti häneen.

”Tämä on ennakkotapaus, jollainen ei ole aiemmin osunut kohdallamme. Nyt etsimme tapauksesta oppineena ratkaisua tilanteeseen vastaisuuden varalle.”

Kun mainos ilmestyi näkyville, sosiaalisessa mediassa alkoi hämmästely, miten on mahdollista, että yksi kuntavaaliehdokas saa mainostaa itseään. Vaikka mainoksessa ei näy Saxbergin ehdokasnumeroa, siinä on osoite, joka johtaa Saxbergin verkkosivuille, joilla on myös vaalisivut.

Kauppakeskus sai mainoksesta palautetta, jossa ajankohdan ja mainoksen visuaalisuuden perusteella se rinnastettiin vaalimainokseen, ja palautteen jälkeen kauppakeskus poisti mainoksen.

Mikä tulkitaan vaalimainokseksi ja mikä ei?

”Juttu kuulostaa utuiselta”, kommentoi vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä.

”Siinä mielessä ongelmaa ei ole, että kauppakeskus saa päättää mainonnasta kauppakeskuksessa. Ei ole olemassa virallista kriteeristöä, mikä on vaalimainos ja mikä ei. Ei ole myöskään viranomaistahoa, joka päättää, onko kyseessä vaalimainos”, Jääskeläinen sanoo.

”Viime kädessä asiasta päättää äänestäjä.”

”Jos mainoksessa on ehdokkaan nimi ja kuva, niin varmaankin se vaalimainoksesta käy. Vaalien alla sitä on vaikea tulkita muuksi, vaikka voihan mainoksella olla muitakin tarkoitusperiä”, Jääskeläinen pohtii.