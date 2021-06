Vihreät valtasivat viime eduskuntavaaleissa ison siivun Helsinkiä, mutta gallupit lupaavat nyt kokoomukselle ykkössijaa. Missä kisa on täpärin?

Viime eduskuntavaaleissa Helsingin kartta vihertyi. Vihreät nousi ohi kokoomuksen kaupungin suurimmaksi.

Gallupit ennustavat kuntavaaleissa kuitenkin kokoomuksen voittoa ja vihreiden kakkossijaa. Järjestys siis säilyisi, mutta asetelmaa hämmentää lisää, että Anni Sinnemäki (vihr) on Juhana Vartiaista (kok) suositumpi pormestariksi.

Kannattaa myös huomata, että järjestyksen säilymisestä huolimatta gallupit ennustavat kasvavaa äänimäärää seuraavilla sijoilla väijyville Sdp:lle, vasemmistoliitolle ja varsinkin perussuomalaisille.

On siis mahdollista, että pormestari tulee aivan muusta puolueesta, vaikka muilla onkin pidempi kiri otettavana. Tässä jutussa keskitymme kuitenkin aiempiin kulta- ja hopeamitalisteihin.

Millä alueella kärki vaihtuu herkimmin? Katsotaan Helsingin tilannetta neljän esimerkin, kaksien edellisten kuntavaalien ja kaksien edellisten eduskuntavaalien pohjalta.

Kokoomuksen linnake: Tammisalo

Viime eduskuntavaaleissa vuonna 2019 kokoomusta äänesti Tammisalon äänestysalueella 47,5 prosenttia ihmisistä. Tämä kuulostaa täysin ylivoimaiselta asemalta, mutta verrattuna kuntavaaleihin tulos Tammisalossa romahti kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Vuonna 2017 Helsingissä nimittäin valittiin ensimmäistä kertaa pormestaria. Koko kaupungissa äänestäjistä yhdeksän prosenttia antoi äänensä suoraan Jan Vapaavuorelle (kok). Tammisalossa Vapaavuori keräsi yksin 23,1 prosenttia äänistä.

Eduskuntavaaleissa yhtä selkeää ääniharavaa ei ollut. Niinpä prosentteina kokoomuksen kaikkein vahvimmilla alueilla tuli kovimmin takkiin. Äänet jakautuivat tasaisemmin monelle ihmiselle, kärjessä toki kokeneita, valtakunnan politiikassa näkyviä poliitikkoja kuten Vartiainen tai Pekka Haavisto (vihr).

Äänistä vain pieni siivu siirtyi vihreille, vaikka Tammisalossakin he ovat olleet selkeällä hopealla pitkään. Selkeämpi nousija oli perussuomalaiset.

Äänestysprosentti Tammisalossa on kaikissa vaaleissa ollut Helsingin korkeimpia. Tilastoista voi myös huomata, että tammisalolaiset kokoomuksen äänestäjät ovat usein liikkeellä ennakkoon.

Eduskuntavaaleissa kokoomus sai edellisiä vaaleja suuremman siivun osuudesta vain yhdellä äänestysalueella: Santahamina.

Kokoomus menetti muuten ääniä sille uskollisimmillakin alueilla, mutta niillä sen johtoasema muihin on ollutkin aivan ylivoimainen. Liikutaan yli neljässäkymmenessä tai jopa yli viidessäkymmenessä prosentissa äänistä.

Samalla ruiskukan sinellä on maalattu suurin osa Helsingin keskustaa, samoin esimerkiksi Lauttasaaren ja Munkkiniemen äänestysalueita sekä suuri siivu Laajasalosta.

Tarvittaisiin dramaattinen muutos, jotta kokoomus menettäisi ykkösasemansa esimerkiksi sellaisilla äänestysalueilla kuin Kaartinkaupunki, Pakila tai Marjaniemi.

Vihreiden sydänmaa: Vallila A

Vihreiden varmimmat kotiseudut sijaitsevat Pitkänsillan pohjoispuolella.

Katsotaanpa esimerkkinä Vallila A:ta, jossa äänistä satoi vihreille 2019 eduskuntavaaleissa 36,4 prosenttia. Se oli itse asiassa vähemmän kuin edellisissä vaaleissa, vaikka ero ei suuri olekaan.

Vallila A:ssa vihreiden menettämät äänet lienevät valuneen alueen selkeälle kakkospuolueelle vasemmistoliitolle. Vihreät ei vahvimmilla alueillaan ole yksin.

Vallilassa äänestetään hivenen tavallista innokkaammin myös pieniä puolueita. Edellisissä eduskuntavaaleissa siis feminististä puoluetta, Liike Nytiä, piraattipuoluetta.

Vallilassakin on ääniharavia, mutta ei sellaista asettumista yhden ehdokkaan taakse kuin Tammisalossa kuntavaaleissa. Vuonna 2017 Sinnemäkeä äänesti Vallila A:ssa 3,8 prosenttia, ja monet muut vihreiden kärkiehdokkaat keräsivät yhtä komean äänisaaliin.

Äänestysprosentti alueella on ollut koko kaupungin keskiarvoa korkeampi, eduskuntavaaleissa 83,6. Vallilassa vihreiden ja vasemmiston äänestäjät ovat ennakkoon vilkkaasti liikkeellä.

Vihreiden perinteistä vahvaa maata ovat olleet esimerkiksi Kallio, Alppila, Kumpula, Pasila, Suomenlinna, Käpylä, Viikki, Roihuvuori ja Herttoniemen vanha osa.

Perinteisten vaikutusalueidensa lisäksi vihreät loistaa Helsingin uusilla asuinalueilla, kuten Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa. Samoin muuten umpikokoomuslaisessa Laajasalossa Kruunuvuorenranta ainakin alkuun on ollut vihreä.

Kumpikin pienpuolueita: Jakomäki B

Äänestysalueella Jakomäki B kokoomus ja vihreät ovat molemmat pikkutekijöitä.

Sdp on ollut alueen ykkönen monet vaalit, mutta perussuomalaiset on kärkkynyt pitkään aivan sen hännillä. Usein vasemmistoliittokin on mennyt ohi Helsingin kahdesta suurimmasta puolueesta.

Vihreät sai 2019 Jakomäki B:ssä vaatimattomat yksitoista prosenttia äänistä. Se on hienoinen parannus verrattuna edellisiin kuntavaaleihin. Kokoomuksen ääniosuus romahti kahdeksaan prosenttiin.

Toki osaselitys tälle on, että edellisten kuntavaalien äänikuningasta Vapaavuorta äänestettiin sellaisillakin alueilla, joissa kokoomus ei muuten juhli. Mutta silti vain 4,3 prosenttia. Esimerkiksi kokeneet demaripoliitikot Eero Heinäluoma ja Tuula Haatainen olivat Jakomäki B:ssä suositumpia.

Jakomäki B:ssä eduskuntavaaleissakin jäätiin äänestysinnossa kaupungin keskiarvon alle 62 prosenttiin, edellisissä kuntavaalissa luku oli surkeat 43,1 prosenttia. Vanhoista tilastoista voi myös huomata, että tällä alueella ennakkoäänten ja lopullisen tuloksen välillä saattaa olla isokin ero, sillä varsinkin perussuomalaisten äänestäjät ovat laajalti liikkeellä varsinaisena vaalipäivänä.

Sdp:n ja perussuomalaisten selkeitä kamppailuareenoita on Jakomäen lisäksi monilla äänestysalueilla esimerkiksi Kontulassa ja Pihlajamäessä.

Yleistäen ei kuitenkaan sovi puhua idän ja koillisen suurista kerrostalovaltaisista lähiöistä. Koillisessa esimerkiksi Vapaavuoren valtava kansansuosio näkyi viime kuntavaaleissa myös kerrostalolähiöissä ja laantui sitten 2019.

Idässäkin esimerkiksi Vuosaaressa on myös perinteisiä kokoomukselle uskollisia laajoja äänestysalueita. Vihreät puolestaan eduskuntavaaleissa valtasi tilaa myös Myllypurossa.

Valta vaihtuu herkästi: Meilahti

Viime eduskuntavaaleissa Helsingin äänestysaluekartasta merkittävä osa värjäytyi vihreäksi. Niin kävi varsinkin kaupunginosissa, joissa tilanne on valmiiksi ollut melko tasainen tai kartta muistuttaa tilkkutäkkiä.

Otetaan esimerkiksi Meilahti B. Äänestysalueen suurin puolue oli monissa edellisissä vaaleissa kokoomus, mutta ero kakkossijalla kärkkyvään vihreisiin on ollut ajoittain mitätön.

Meilahdessa äänestetään kaupungin keskitasoa ahkerammin, mutta mikään puolue ei voi rehvakkaasti väittää olleensa ylivoimainen alueella.

Eduskuntavaaleissa vihreät meni ohi. Verrattuna edellisiin kuntavaaleihin vihreiden Meilahdessa saama voitto oli melko mitätön, mutta kokoomus menetti täälläkin hiukan jalansijaansa.

Vihreät valloittivat eduskuntavaaleissa pieniä omien vahvojen alueidensa sisällä sijaitsevia äänestysalueita, kuten Merihaan ja Herttoniemenrannan.

Vihreät on hiipinyt kokoomuksen ohi vähitellen myös esimerkiksi Ruoholahdessa, osassa Taka-Töölöä, Pikku Huopalahdessa, Munkkivuoressa, osassa Oulunkylää ja Haagaa. Osa äänestysalueista vaihtoi vihreäksi myös pientaloalueilla, kuten Tapanilassa ja Maunulassa.

Jääkö kerran vallattu alue vihreille nytkin? Sitä ei voi tietää ennen vaalipäivän iltaa, mutta katse kannattaa silloin suunnata varsinkin näille seuduille.

