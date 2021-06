Helsingin yliopiston tutkimuksesta ilmenee, että poikkeusaika lisäsi päiväkotien johtajien työtaakkaa.

Poikkeustilan vaikutuksista päiväkoteihin on saatu ensimmäisiä tutkimustuloksia Suomessa.

Helsingin yliopiston tutkimus kohdistui erityisesti varhaiskasvatuksen yksiköiden johtajien työhön poikkeusaikana. Kyselyyn vastasi 654 johtajaa, joiden lisäksi vielä haastateltiin erikseen 23:a johtajaa. Lisäksi tutkijat selvittivät lasten huoltajien ja lasten kokemuksia.

Tutkimuksen yhtenä päätuloksena oli, että päiväkotien ja muiden varhaiskasvatusyksiköiden johtajien työmäärä kasvoi ja työnkuva muuttui pandemia-aikana. Pedagoginen johtaminen ja henkilöstöjohtaminen korostuivat entistä enemmän pandemia-aikana. Tiedottamista tuli lisää.

Yksiköiden käytännöt pitää yhteyttä koteihin olivat kuitenkin kirjavia. Haastatteluaineiston perusteella vanhemmat kaipasivat valtiolta selkeämpiä ohjeistuksia päiväkotiopetukseen osallistumisesta.

Toisaalta pandemian koettiin kuitenkin lisänneen perheiden yhteistä aikaa ja lisänneen hyvää hygieniaa.

Tutkijat haastattelivat myös päiväkotilapsia. Niiden perusteella ilmenee, että lapset kokivat ikävää. Heidän kerrotaan kaivanneen erityisesti kavereitaan, kun taas vanhemmat kokivat painetta pitää lapsensa kotona.

Poikkeustilan aikana päiväkodit ovat pysyneet auki, mutta samaan aikaan vanhempia kehotettiin pitämään lapset kotona ja kaikki harrastustoiminta keskeytettiin. Tilanne koettiin ristiriitaiseksi. Tutkijoiden mukaan tilanne hämmensi myös lapsia.

”Oli aika hassua olla kotona kahdeksan viikkoa. Vanhemmat olivat etätöissä”, yksi haastatelluista lapsista sanoi.

Erityisesti esikouluikäiset tiesivät varsin kattavasti, mistä pandemiassa on kyse, tutkimuksesta ilmenee. Lapset tunnistivat oireita ja vaaroja sekä nimesivät keinoja tartuntojen ehkäisemiseksi. Jopa maailman pandemiatilanne oli lapsille tuttu.

Osaa tartunnan mahdollisuus pelotti, toiset taas suhtautuivat asiaan huolettomasti.

Tutkimukseen haastateltujen lasten otos oli pieni, tutkijat huomauttavat. Siksi kokemuksista ei saa kattavaa kuvaa.

Tässä poimintoja tutkimukseen haastatelluilta lapsilta:

”Ruotsin hallitsija ja ruotsalaiset luulee, että niillä on hyvä tilanne, vaikka niillä ei oo. Ne luulee, et kenellekään ruotsalaiselle ei tuu koronaa.”

”Mä haluaisin sairastaa koronan. Sais kattoo ja pelata padilla.”

”Koronasta tulee kipeäksi. Tulee kuumetta ja vähän yskää. Pitää pysyä kotona. […] Pitää pitää turvaväli, olla metrin päässä.”

”Alkaa tulla nuhaa ja kuume. Voi olla myös niin, ettei tule oireita.”

”Koronaan voi kuolla. Pitää pestä käsiä, huolehtia hygieniasta. Ei olla lähellä.”

”Se menee niinku sellasiin sairaisiin sieluihin. Se vähän helpoiten menee kaupassa, jossa on paljon ihmisiä.”

”Se on vaarallinen vanhoille ihmisille. Ne voi vaikka kuolla jotkut tosi vanhat. Mä oon kuullu vanhemmilta, mut tiesin jo itekin.”

"Televisiossa vaan korona, korona, korona. Ei mitään säätiedotuksia. Se on vähän tylsää, kun koko ajan vaan puhutaan korona, korona, korona.”

"Olympialaisetkin on peruttu.”

"Joku jalkapallojoukkue kuuli lentokoneessa, et on koronaa. Ne ei päässy pelaamaan.”

”Se on vaarallinen, että sairastuu koronaan. Mun isi on sanonut, et siit voi kuolla. Aina kun se kattoo uutisia puhelimesta, siellä on korona sitä, korona sitä.”

Tutkimuksen toteuttivat Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta ja koulutuksen arviointikeskus ja Ebeneser-säätiö, ja sen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.