Poliisin miehitystä on lisätty tulevana viikonloppuna, jolloin hyvän sään ja koulun päättäjäisten odotetaan houkuttelevan ihmisiä ulos juhlimaan.

Helsingin poliisi on useaan otteeseen kevään mittaan joutunut tyhjentämään kokonaisia puistoja ihmisistä varsinkin viikonloppuiltaisin. Esimerkiksi Sinebrychoffin puisto on tyhjennetty monena peräkkäisenä viikonloppuna, ja paikalla on ollut jopa satoja ihmisiä.

Tyhjentämisen syynä ovat olleet kokoontumisesta aiheutuneet järjestyshäiriöt, kertoo Helsingin poliisin hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisario Jere Roimu. Koronavirusepidemia sen sijaan ei hänen mukaansa liity puistojen tyhjentämiseen millään tavalla.

”Meno on äitynyt sellaiseksi, että poliisi on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantumisen takia päättänyt puiston tyhjentää”, hän sanoo.

Esimerkiksi viime viikonloppuna Sinebrychoffin puistossa tapahtui Roimun mukaan puolen yön aikoihin törkeä pahoinpitely ja puukotus, mikä vaikutti puiston tyhjentämispäätökseen. Tapahtumien osapuolina oli hänen mukaansa nuoria.

Usein puiston tyhjentämisen taustalla on lisäksi alueen asukkaiden tekemä ilmoitus metelistä. Poliisille on tullut paljon ilmoituksia myös virtsaamisesta ja ulostamisesta puistoissa ja talojen seinustoilla.

”Ymmärrän hyvin talojen asukkaiden närkästymisen. Sotkeminen on erittäin iso ongelma, ja jos itse omistaisin puiston vierestä asunnon, ei olisi kiva herätä joka aamu virtsan hajuun”, Roimu sanoo.

Hänen mukaansa kaupunki on lähipäivinä tuonut esimerkiksi Sinebrychoffin puistoon lisää bajamajoja, mikä saattaa vähentää sotkun määrää tulevana viikonloppuna.

”Jos 500 ihmistä juo kuusi tuntia olutta, niin jokainen ymmärtää, että johonkin tarpeet on tehtävä.”

Vaikka puistoja on viime aikoina tyhjennetty ahkerasti, ei kyse ole Roimun mukaan sinänsä poikkeuksellisesta tilanteesta.

Tulevana viikonloppuna puistojen tyhjentäminen saattaa taas työllistää poliisia, kun luvassa on koulujen päättäjäisten lisäksi mahdolliset MM-jääkiekkojuhlat yhdistettynä aurinkoiseen säähän.

Helsingin poliisi ennustaa viikonlopun suosituimmiksi koulun päättäjäisten kokoontumispaikoiksi esimerkiksi Kaivopuistoa sekä Hietaniemen ja Pikkukosken rantoja.

”Varmaan vastaavia operaatioita joudutaan tekemään. Keli on hyvin ratkaisevassa asemassa, ja se näyttää nyt poliisitoiminnan kannalta vaarallisen hyvältä”, Roimu sanoo.

Hänen mukaansa tulevaan viikonloppuun on lisätty poliisin miehitystä ja eri paikkoja tullaan valvomaan sen mukaan, missä ihmiset liikkuvat.

Jokainen tilanne harkitaan Roimun mukaan aina tapauskohtaisesti, eikä poliisi lähde tyhjentämään puistoja ilman syytä. Kynnys tyhjentämiseen ylittyy herkemmin, jos paikalla tapahtuu vakavia väkivallantekoja.

”Ensin pohdimme, mitä tapahtuu, missä ja paljonko siellä on väkeä. Sitten on pohdittava, onko järkevämpää jättää väki sinne vai siirtää kaduille”, Roimu sanoo.

Poliisi joutuu katsomaan myös sen hetkistä resurssitilannettaan, eikä yhden tai kahden partion voimin lähdetä tyhjentämään kokonaista puistoa.

”Mitäpä sitä siirtelemään massaa paikasta toiseen, jos ei ole muuta painavaa perustetta.”

