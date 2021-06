Helsingin galluptulos on valtava pettymys voittoon valmistautuneille vihreille – Äärimmäisen tiukat vaalit voi nyt ratkaista ”tuntematon elementti”

Helsingin kuntavaaleissa eroja muihin puolueisiin on yritetty tehdä jopa Korkeasaaren paviaaneilla. Vuoden 2021 kuntavaalien viime hetkistä tulee kutkuttavan jännittävät, kirjoittaa HS:n kaupunkitoimituksen esimies Lari Malmberg.

Valtava pettymys. Sitä HS:n julkaisema Helsingin kuntavaali­gallup on ainakin yhdelle puolueelle: vihreille.

Vihreät on metsästänyt kokoomuksen hallussaan pitämää Helsingin suurimman puolueen valtikkaa jo vuosia lähes hurmokselli­sessa tunnelmassa. Suunta on myös ollut puolueen kannalta oikea.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa gallupit povasivat puolueelle Helsingin herruutta aina siihen asti, kunnes kokoomuksen pormestariehdokkaasi asettunut Jan Vapaavuori käänsi pelin. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa kokoomuksen keinot eivät kuitenkaan enää riittäneet: vihreät rynni Helsingin suurimmaksi puolueeksi.

Tästä asetelmasta katsottuna vihreissä uskottiin kuningastien olevan auki vuoden 2021 kuntavaaleissa. Nyt tilanne näyttää äärimmäisen epäselvältä.

Aivan ensimmäiseksi on hyvä puhua siitä, mistä puhutaan, kun puhutaan gallupeista. Tilanteesta tekee harvinaisen kutkuttavan kaksi asiaa.

Ensinnäkin: HS:n teettämän tutkimuksen virhemarginaali on suurimpien puolueiden suhteen noin kolme prosenttia suuntaansa. Kokoomuksen ja vihreiden karvan alle kahden prosenttiyksikön ero mahtuu siis virhemarginaalin sisään, joskin kokoomuksen kannalta rauhoittavaa on, että Ylen gallupissa ero oli jopa neljä prosenttiyksikköä.

Toinen jännitystä lisäävä asia on, että gallup on pysäytyskuva siitä, mitä helsinkiläiset ajattelivat puolueista, kun gallupia tehtiin toukokuun lopulla. Näin pienillä eroilla vaaleja voidaan ratkoa vielä aivan viime metreillä.

Niin kokoomuksessa kuin vihreissä mietitäänkin nyt kuumeisesti, mikä on se äänestäjien tunteisiin vetoava vielä tuntematon elementti, jota vienosti tönäisemällä ovi vaalivoittoon ja pormestaripuolueen asemaan aukenee.

Viime kuntavaaleissa Jan Vapaavuori keksi vastustaa suurmoskeijaa, jonka toteutumiseen kukaan muukaan ei todellisuudessa uskonut. Vuonna 2004 kuntavaaliasetelmia haettiin kiihkeällä keskustelulla Korkeasaaren Repe-paviaanin ja sen lauman tappotuomiosta.

Tähän asti suurimpien puolueiden kampanjat ovat olleet luokkaa ”ihan kiva”, mutta tavanomaisuuden yläpuolelle ei ole noustu. On myös myönnettävä, että kampanjointi koronavuonna, äänestäjien odottaessa lähinnä kesää ja koronarajoituksista vapautumista, ei ole ihan helppoa.

Tällaisessa tilanteessa valmiiksi tunnettujen ehdokkaiden vaikutus on tavallistakin suurempi. Kokoomus laittaa toivonsa erityisesti Helsinkiin houkuteltuun Elina Valtoseen, joka tavoittelee jopa koko maan äänikuninkuutta. Vihreiden ääniharava lienee pormestariehdokas Anni Sinnemäki.

HS:n gallup näyttäisi vihjaavan Helsingin suurimpien puolueiden hienoisesta vaikutusvallan vähenemisestä. Sekä kokoomus että vihreät olisivat gallupin perusteella menettäneet kannatustaan suhteessa viime kuntavaaleihin.

Kokoomuksen arvokonservatiivisempien äänestäjien voi ainakin jossain määrin uskoa valuneen perussuomalaisiin. Vihreiden kannatusta taas saattaa syödä suosion lasku valtakunnan politiikassa, mutta myös valtaapitävien joukkoon kuuluminen Helsingin kunnallispolitiikassa. Erityisesti vasemmistoliitto on käynyt näyttävää kampanjaa Helsingin suurimpia puolueita vastaan koulujen rahoitukseen liittyvissä erimielisyyksissä.

Sitä, kuinka suurta siirtymä muihin puolueisiin todellisuudessa on, on kuitenkin vaikea arvioida. Perussuomalaisten nousu vaikuttaa voimakkaalta, mutta Helsingin kolmanneksi ja neljänneksi suurimmat puolueet, sdp ja vasemmistoliitto, näyttävät pysyneen lähes paikallaan. Kokoomuksen ja vihreiden galluptappiota saattaakin selittää ainakin osin myös äänestäjien liukuminen nukkuvien puolueeseen.

Juuri siksi vaalien viimeiset väittelyt ja kampanjoiden viimeiset metrit ovat niin tärkeitä. Vaalit voittaa se, joka saa äänestäjänsä liikkeelle. Historian valossa kokoomus on tässä pelissä vahvemmilla, mutta historia on tietenkin eri asia kuin nykyhetki.

Lopuksi on sanottava vielä yksi asia. Vaikka kokoomuksen ja vihreiden kaksintaistelun seuraaminen on kutkuttavaa, ei kamppailussa kohteena ole Helsingin yksinvaltius. Pormestarin asema on vahva, mutta isot päätökset tehdään kaupungissa lopulta valtuuston enemmistöllä.

Kuluneellakin vaalikaudella pormestaripuolue kokoomus on hävinnyt suuria taisteluja, kun vihreistä, Sdp:stä ja vasemmistosta muodostunut blokki on asettunut poikkiteloin sen suunnitelmien tielle.

Siksi Helsingin tulevasta suunnasta kiinnostuneen kannattaakin katsoa tarkasti myös sitä, mitä puoluekannatusmittausten keskivaiheilla ja ihan hännässä tapahtuu.

Vihreiden kannatuksen lasku tarkoittaisi sitä, että tällä valtuustokaudella käytössä ollut liittouma tarvitsisi tavoitteidensa läpiviemiseen nykyistä enemmän apuääniä. Perussuomalaisten nousu taas vahvistaisi valtuuston konservatiivisemmin ajattelevan siiven äänenpainoja.