HS-gallupin mukaan demarien ykköspaikka ei olisi uhattuna.

Helsingin Sanomien teettämä mielipidetiedustelu lupaa perussuomalaisille isoa vaalivoittoa Vantaalla. HS-gallupin mukaan perussuomalaiset on nousemassa ohi kokoomuksen Vantaan toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Sosiaalidemokraattien ykköspaikkaa kumpikaan ei näytä uhkaavan.

Demarien puoluekannatus on 23,4 prosenttia, perussuomalaisten 20 prosenttia ja kokoomuksen 19,7 prosenttia.

Tutkimuslaitos Kantar TNS haastatteli 1 001 vantaalaista puhelimitse 17.–27. toukokuuta.

Tutkimuksen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa, joten kokoomuksen ja perussuomalaisten keskinäinen kisa voi kääntyä myös toisin päin.

Jos perussuomalaisten 20 prosentin kannatus toteutuu, puolue yli kaksinkertaistaisi suosionsa edellisiin kuntavaaleihin verrattuna. Vuoden 2019 eduskuntavaalien kannatukseen tulisi pari prosenttiyksikköä lisää.

Kompastuskiveksi perussuomalaisten voitontiellä voi koitua äänestysaktiivisuuden lasku Vantaalla.

Äänestämisestään varmoja vantaalaisia on yhdeksän prosenttiyksikköä vähemmän kuin vastaavana ajankohtana ennen edellisiä kuntavaaleja.

Vuonna 2017 HS-gallupin vantaalaisista vastaajista 62 prosenttia väitti äänestävänsä, mutta äänestysaktiivisuus jäi tuolloin 52,3 prosenttiin.

Vastaava pudotus aikeiden ja toteutuman välillä voi tällä kertaa tarkoittaa Vantaalla ennätyksellisen alhaista 43 prosentin äänestysaktiivisuutta. Tämä alittaisi jopa vuoden 2000 kuntavaalien 45 prosentin pohjanoteerauksen.

Vähäinen äänestysaktiivisuus on ollut tyypillistä Vantaalle jo pitkään. Osaselitys voi olla, että se on muuttovoittokunta, jonka väkiluku kasvaa 4 000–5 000 asukkaalla vuosittain. Toisaalta muuttovoittokunta on Espookin, jossa äänestysaktiivisuus on aina Vantaata suurempi.

Alhainen äänestysaktiivisuus on perinteisesti toiminut kokoomuksen eduksi. Nytkin kokoomuksen kannattajista 75 prosenttia ilmoitti äänestävänsä varmasti.

Perussuomalaisten kannattajista varmoja äänestäjiä oli 61 prosenttia.

Kaikkein tunnollisimpia äänestäjiä Vantaalla ovat kuitenkin vasemmistoliiton kannattajat, joista 79 prosenttia ilmoittaa menevänsä varmasti äänestämään.

”Eri yhteyksissä on tutkijoille syntynyt ymmärrys, että kokoomuslaisille on syntynyt tapa käydä äänestämässä. Jos muut jättävät äänestämättä, se johtaa kokoomuksen suurempaan osuuteen annetuista äänistä”, sanoo Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela.

Perussuomalaisten kannattajille taas on ollut tyypillistä tehdä äänestyspäätös viime hetkellä.

”Tämä voi heilauttaa tulosta ihan kampanjan loppuvaiheessa”, Nurmela sanoo.

Nurmela korostaa, että HS-gallup ei ole mikään yksiselitteinen ennuste vaalituloksesta. Se on kuvaus tilanteesta tiettynä ajankohtana ennen vaaleja.

Tämä ilmeni viime kuntavaalien yhteydessä, kun HS-gallupin kärki meni pieleen. Kantar TNS näytti Vantaan sosiaalidemokraateille roimaa voittoa ja kokoomukselle rökäletappiota. Vaalituloksen perusteella demarit jäivät kuitenkin ilman lisäpaikkoja valtuustossa, ja kokoomus menetti vain yhden paikan.

”Jos demarien kannattajat jäävät kotiin ja kokoomus tsemppaa, lopputulos on aivan eri näköinen. Nyt julkaistu HS-gallup on kuvaus tilanteesta loppukirin alkaessa”, Nurmela sanoo.

Hän korostaa, että kaikille puolueille on hyvin tärkeätä saada omat kannattajat liikkeelle.

”Usein on kiusausta tulkita vaalitulosta siten, että ääniä olisi liukunut puolueelta toiselle. Näin ei välttämättä tapahdu, vaan erot ovat eri puolueiden kannattajien äänestysaktiivisuudessa”, Nurmela sanoo.

” Kompastuskiveksi perussuomalaisten voitontiellä voi koitua äänestysaktiivisuuden lasku. Äänestämisestään varmoja vantaalaisia on vähemmän kuin vastaavana ajankohtana ennen edellisiä kuntavaaleja.

Kärkikolmikon takana HS-gallup lupaa vihreille hienoista kannatuksen vähentymistä verrattuna neljän vuoden takaisiin kuntavaaleihin. Tuolloin Vantaan vihreät lisäsivät kannatustaan yli neljällä prosenttiyksiköllä yhteensä 17,8 prosenttiin.

Nyt mielipidemittaus lupaa vihreille 15,6 prosenttia äänistä.

Suomen keskustan, kristillisdemokraattien ja Rkp:n kannatus ei olisi juuri muuttumassa. Uusista puolueista Liike Nyt voisi kerätä äänistä 1,5 prosenttia, mikä voi tarkoittaa yhtä valtuustopaikkaa.

Valtuuston paikkajakauman muutoksia on vaikea ennakoida puoluekannatuksen perusteella. Viime kuntavaalissa demarien kannatus pieneni prosenttiyksiköllä, mutta puolue säilytti silti 18 valtuustopaikkaansa, koska jaossa ollut viimeinen paikka meni Sdp:lle.

Kokoomuksen kannatus väheni tuolloin yhtä paljon eli prosenttiyksiköllä, mutta puolue menetti yhden valtuustopaikoistaan. Valtuustopaikkoja kokoomuksella on nykyvaltuustossa 17.

Jos perussuomalaiset saa 20 prosenttia annetuista äänistä, puolueen paikkamäärä voi kasvaa 16–17 paikkaan.

Perussuomalaiset voi siten seuraavalla valtuustokaudella vaatia itselleen merkittäviä tehtäviä luottamuselimissä. Vantaalla voi seuraavat neljä vuotta olla joko perussuomalainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai valtuuston puheenjohtaja riippuen siitä, mitä demarit vaalien jälkeen asettavat ykköstavoitteekseen.

Demarien kärkihahmo Antti Lindtman (sd) valitsi viime kerralla kaupunginvaltuuston puheenjohtajuuden, vaikka hallituksen puheenjohtajuus on kuntapolitiikassa merkittävämpi paikka.

Lisämaustetta tulevaan vaalikauteen tuo maankäytön apulaiskaupunginjohtajan virantäyttö. Nykyinen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (sd) on jäämässä eläkkeelle.

Perussuomalaisten edellisen ennätyksellisen hyvän vuoden 2012 vaalituloksen siivittämänä ryhmänjohtaja Jaakko Niinistö nousi Vantaan asukaspalveluitten apulaiskaupunginjohtajaksi. Niinistö on sittemmin eronnut puolueesta ja menettänyt apulaiskaupunginjohtajan paikkansa hallinnonuudistuksessa.