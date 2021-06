Suurelle yleisölle tuntematon Hannusjärvi ja sen idyllinen asuinalue sijaitsevat keskellä Kaitaata Länsiväylän tuntumassa.

Espoon kaupunki haluaa kaavoittaa kaupunkimaisen kerrostaloalueen metsäiselle pientaloalueelle järven rantaan Kaitaalla, Espoon eteläosissa.

Hannusjärvi on pieni ja tuntematon metsäjärvi, joka rehevöityi lähes umpeen ja kärsi vakavasta happikadosta, kunnes asukkaat ryhtyivät talkoovoimin pelastamaan järveä 1990-luvulla.

Järvi ja sen länsirannalla sijaitseva väljä pientaloalue on vain kivenheiton päässä Kaitaan metroasemasta.

Alueen erottaa Länsiväylästä rakentamaton metsäalue pohjoisessa.

Espoon kaupungin suunnitelmissa on yhdistää alueella tehokas kaupunkimainen rakentaminen ja luonnonläheisyys.

Mikäli asemakaavan muutos hyväksytään tulee alueen rakennustehokkuus moninkertaistumaan alueen nykytilanteeseen verrattuna.

Hannusranta on nyt harvaan asutettu vehreä pientaloalue samannimisen tien molemmilla puolilla rakentamattoman järvenrannan tuntumassa. Kaava toisi alueelle 6 000 uutta asukasta.

Kaavamuutosta käsitellään Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa ensi viikolla.

Alueen korkeimmat kerrostalot ovat asemakaavamuutosehdotuksen mukaan kahdeksan kerroksen korkuisia ja ne ryhmittyvät kahdeksi kokonaisuudeksi Hannusrannan molemmille puolille.

Kerrostalot on määrä toteuttaa porrastetusti siten, että korkeimmat talot olisivat lähimpänä tietä ja matalimmat, kahden kerroksen asuintalot lähimpänä järvenrantaa.

Rantaa ei rakenneta täyteen, mutta osa taloryhmistä on melko lähellä, noin 50 metrin etäisyydellä rannasta.

670 asukaspysäköintipaikkaa sijoitetaan isoihin pysäköintilaitoksiin, joita tulee molemmin puolin Hannuksentietä.

Alueen rakentamiseen liittyy ympäristökysymyksiä, sillä Hannusjärvi on rehevöitynyt ja pieni järvi, jonka valuma-alue on hyvin pieni.

Rakentamisen aiheuttamat muutokset järven valuma-alueella voivat Espoon ympäristökeskuksen mukaan heijastua voimakkaasti järven vedenlaatuun ja ekologiseen tilaan.

Hannusjärvi sijaitsee Espoon Kaitaalla.

Lisäksi Hannusjärvi on alueen asukkaille rakas. Järvi pelastettiin talkoovoimin happikadolta ja rehevöitymiseltä 2000-luvun alussa. Järven hoidosta vastaa edelleen Hannusjärven suojelu ry.

Talkootyö tuotti tulosta ja lähes umpeen rehevöitynyt happikadosta ja uistinvitasta kärsinyt järvi voi tänä päivänä paremmin.

Kaupunki on asemakaavamuutosehdotuksen mukaan laatinut järvelle hoito- ja käyttösuunnitelman, jonka toimenpiteitä on myös kaavamääräyksissä. Suunnitelmassa on nykyisen tilan säilyttämiseksi ja parantamiseksi erilaisia toimenpiteitä ja niiden kustannuksia.

Hannuksenmetsän laitamilla sijaitseva Bondaksensuo ja sen lähialueet ovat ahkerassa virkistyskäytössä. Näitä alueita ei ole tarkoitus rakentaa.

Järvi, metsä ja puistoalueet tekevät alueesta ainutlaatuisen asuinalueen, sillä alueella on ”oivalliset virkistysmahdollisuudet”, kaavamuutosehdotuksessa kuvaillaan.