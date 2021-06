Virtuaalinen vaalitori tuo vaalikarkelot lukijoiden olohuoneisiin sunnuntaina. Torin keskiössä on kilpailu, jossa poliitikot mittelevät retorisessa taitavuudessa.

HS järjestää sunnuntaina kello 15–17 Virtuaalinen vaalitori -demokratiatapahtuman.

Virtuaalinen vaalitori tarjoaa äänestäjille mahdollisuuden tutustua pääkaupunkiseudun ehdokkaisiin. Koronarajoitusten vuoksi vaalikampanjoita on tehty tavallista suppeammin.

HS:n tapahtuman keskiössä on suorana lähetyksenä Sanomatalosta Helsingistä lähetettävä retoriikkakilpailu, jossa pääkaupunkiseudun kuntavaaliehdokkaat mittelevät poliitikoille tärkeässä lajissa: puhetaidossa.

Marko Junkkari

Kilpailussa toisistaan ottaa mittaa 16 kuntavaaliehdokasta.

Retoriikkakilpailun tuomareina toimivat politiikan toimittaja Unto Hämäläinen ja politiikan tutkija Johanna Vuorelma. Tapahtuman juontavat HS:n taloustoimittaja Veera Luoma-aho ja politiikan toimittaja Marko Junkkari.

Paikan päälle ei tällä kertaa oteta yleisöä koronarajoituksiin liittyvien suositusten vuoksi.

Veera Luoma-aho

Katsojat pääsevät samaan aikaan myös vierailemaan puolueiden virtuaalisilla vaaliteltoilla ja esittämään kysymyksiä pääkaupunkiseudun ehdokkaille. Yhdeksän puoluetta lähettää Facebook-sivuillaan suoria vaalilähetyksiä, joita voi seurata myös HS:n verkkosivuilla ja sovelluksessa.

Virtuaaliseen vaalitoriin osallistuvat kokoomus, Sdp, keskusta, vihreät, perussuomalaiset, vasemmistoliitto, Rkp, kristillisdemokraatit sekä Liike Nyt.

Lähetyksessä HS:n kaupunkitoimituksen esimies Lari Malmberg ottaa yhteyden virtuaalisille vaaliteltoille ja kysyy puolueiden tuoreimmat kuulumiset.

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13. kesäkuuta. Puolueiden puheenjohtajat väittelevät HS:n puheenjohtajatentissä 9. kesäkuuta. Kaikki HS:n kuntavaalijutut ovat luettavissa osoitteessa HS.fi/vaalit.

HS:n Virtuaalinen vaalitori -tapahtuma järjestetään Helsingin Sanomatalossa.

Näin pääset seuraamaan HS:n kuntavaaliuutisointia

Löydä ehdokkaasi vaalikoneesta

HS:n vaalikone on avattu osoitteessa vaalikone.fi. Vaalikoneesta löytyvät yli 16 000 ehdokkaan näkemykset niin ajankohtaisista politiikan kysymyksistä kuin monimutkaisista arvovalinnoista. Kuntavaaleissa on yli 30 000 ehdokasta. Vaalikoneen tarkoituksena on auttaa äänestäjiä löytämään itselleen sopivin ehdokas.

Vaaliraportti tiivistää kiinnostavimmat puheenaiheet

Tiistaina käynnistynyt Vaaliraportti on tiheästi päivittyvä uutisblogi, johon kootaan päivän kiinnostavimmat kuntavaali-ilmiöt ja -puheenaiheet.

Vaaliraporttia tekevät HS:n kaupunkitoimittaja Noona Bäckgren ja politiikan toimittaja Elina Kervinen. He seuraavat vaalien tärkeimpiä tapahtumia aamusta iltaan.

Vaaliraportti hiljenee vasta, kun tulokset on vaalien jälkeen pureskeltu.

Bäckgren ja Kervinen toivovat lukijoilta vinkkejä kiinnostavista ilmiöistä ja aiheista. Niitä voi lähettää sähköpostilla osoitteisiin noona.backgren@hs.fi ja elina.kervinen@hs.fi.

HS:n podcastit seuraavat vaalitaivalta

Vaalit ovat esillä myös HS Vision Visio-podcastissa ja Uutisraportti-podcastissa.

Visio-podcastin vaalisarjassa HS:n talouden ja politiikan toimittaja Emil Elo tutkii eri puolueiden kuntapäättäjien kanssa yhteiskunnan arvoja ja valtaa. Elo pelaa poliitikkojen kanssa strategiapeliä ja etsii vastausta kysymykseen ihanneyhteiskunnasta.

Uutisraportti-podcastissa toimittajat Marko Junkkari ja Maria Manner käyvät vaalien alla läpi vaaliviikkojen tärkeimpiä puheenaiheita.

Vaalistudio näyttää vaalien ratkaisevat hetket ja vierailee siellä, missä tapahtuu

13. kesäkuuta se tapahtuu: Suomen kuntiin valitaan uudet valtuustot.

HS:n vaalistudio seuraa ääntenlaskennan etenemistä terävimpien kommentaattorien kanssa. Suorassa lähetyksessä nähdään Helsingin pormestarin paikasta tiukkaa kilpailua käyvien Juhana Vartiaisen (kok) ja Anni Sinnemäen (vihr) haastattelut heti ennakkoäänten julkistamisen jälkeen.

Haastateltaviksi tulevat heti perään myös puolueiden puheenjohtajat. Jos koronatilanne sallii vaalivalvojaisten turvallisen järjestämisen, HS on paikalla niin ilon kuin surunkin hetkissä.