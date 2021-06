Pientaloja ja kaupunkitaloja tulisi mahdollisesti alueen länsi- ja itäreunaan ja Kattilalaaksontielle.

Espoo aikoo kaavoittaa Saunalahden suositun Sammalvuoren ulkoilualueen virkistysalueeksi.

Lisärakentamista olisi tulossa vain ulkoilualueen reunoille: länsireunan pientaloalueen tiivistämistä täydennysrakentamisella tutkitaan, kuten myös itälaidalla Nöykkiönkadun varteen rakentamista.

Lisäksi tiiviiden kaupunkitalojen tai pienkerrostalojen toteuttamista tutkitaan Kattilalaaksontien varressa.

Ulkoilualueen kaakkoisiin osiin tulee lumiasema, jonka on määrä vastaanottaa lunta läntisen Espoon asuinkaduilta ja teiltä. Lumiaseman viereen on kaavoitettu metrovarikko.

Sammalvuoren asemakaavoituksen lähtökohtia ja tavoitteita käsitellään Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa ensi keskiviikkona.

Sammalvuori on luonnontilainen metsä, jossa on kallioalueita ja tuoreita kangasmetsiä. Alueen laidoilla on väljää asumista. Vanhimmat alueen pientalot ovat 1930-luvulta, ja asukkaita alueella on noin 150.