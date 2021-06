Helsingin ja Espoon edustalla on yli 20 merellistä retki­kohdetta – Näihin saariin pääsee ilman omaa venettä

Uima­rantoja, telttailu­paikkoja, ravintoloita ja kulttuuri­historiaa. Helsingin ja Espoon edustojen saaret tarjoavat kesä­­retkeilijöille monipuolista tekemistä. HS kokosi kartalle merelliset kohteet, joihin pääsee reittiliikenne­lautoilla.

Espoon edustalla sijaitseva Gåsgrund on karun kaunis retkikohde.

Espoo

Iso Vasikkasaari

Saarella on keittokatoksia, käymälä, uimaranta, kahvila ja ravintola. Telttailu ei ole sallittua.

Gåsgrund on yksi Espoon ulkoilusaarista.

Gåsgrund

Suosittu telttailusaari. Saaren pohjoispuolelta löytyy hiekkarantoja.

Pentala

Saarella sijaitsee Saaristomuseo ja Pentalan luonnonsuojelualue. Alueella ei saa yöpyä tai tehdä tulta. Diksandin rannalla ja Pentalanjärven koillispäässä on mahdollista uida.

Espoon Rövaren on suosittu telttailukohde.

Rövaren

Saarelta löytyy keittokatoksia, käymälä ja tulentekopaikkoja. Telttailu on sallittu.

Stora Herrö

Osa saaresta on kesäasukkaiden käytössä. Pohjois- ja itärannoilla on enemmän avointa ulkoilualuetta. Saarella on keittokatoksia, tulentekopaikkoja ja käymälä. Telttailu sallittu.

Helsinki

Harakka

Luonnoltaan monipuolinen luontokeskus Kaivopuiston edustalla. Ei saa tuoda koiria. Reittivene Merisatamasta.

Liuskasaari

Sijaitsee Merisataman edustalla ja toimii Helsingfors Segelsällskap rf:n pienvenesatamana. Ravintola toimii kesäisin. Reittivene Merisatamasta.

Sirpalesaari

Sirpalesaari sijaitsee Merisataman edustalla. Saaressa toimii Suomalainen Pursiseura (SPS). Saaressa on kesäravintola Saari. Reittiliikenne Merisatamasta.

Särkkä

Särkkä sijaitsee Kaivopuiston edustalla. Saarella toimii pursiseura Merenkävijät sekä Palace Hotelin pyörittämä ravintola. Liikennöinti Ullanlinnan laiturista.

Uunisaari

Saarella uimaranta, ravintola-kahvila ja sauna. Uunisaaresta voi myös kävellä siltaa pitkin Liuskasaareen. Ei koiria lintujen pesimäaikaan. Reittiliikenne Merisatamantorilta.

Isosaari

Yli 100 vuotta vanha linnakesaari ja yksi Helsingin seudun uloimmista saarista, kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Yhteysalus Kauppatorilta.

Kaunissaari

Kaunissaari sijaitsee Sipoon saaristossa ulkomeren tuntumassa noin 50 minuutin merimatkan päässä Helsingistä. Mahdollisuus telttailuun. Reittiliikenne Vuosaaresta Aurinkolahdenlaiturilta.

Lonna

Vanha puolustusvoimien saari, jossa toimii kahvila, ravintola ja yleinen rantasauna varausvuoroperiaatteella. Saaressa järjestetään myös erilaisia kesätapahtumia. Reittiliikenne Kauppatorilta.

Mustasaari

Sijaitsee Seurasaarenselän länsiosassa ja toimii seurakuntayhtymän vapaa-ajankeskuksena, jossa järjestetään kesäisin seurakuntalaisille tapahtumia, esimerkiksi päiväleirejä. Saarella on usein myös lampaita ja kanoja. Saarella on kahvila ja uimaranta. Reittiliikenne Taivallahdelta.

Pihlajasaari

Hernesaaren edustalla sijaitseva kallioiden ja laajojen hiekkarantojen saari. Saaressa on useita grillikatoksia, tilaussaunoja, ravintola, kioski ja naturistiranta. Saa telttailla siihen tarkoitetuilla alueilla. Yhteys Merisatamasta ja Ruoholahdesta.

Iiluoto

Helsingin kaupungin työntekijöille tarkoitettu virkistyssaari. Reittivene Hakaniemestä, Herttoniemestä, Laajasalosta tai Vuosaaresta.

Vartiosaari

Huvilayhdyskunnastaan tunnettu saari aivan mantereen kyljessä. Saarella kesäisin lampaita. Alueella on myös luontopolku. Reittivene Hakaniemestä, Herttoniemestä, Laajasalosta tai Vuosaaresta.

Kivisaari

Vuosaaren edustalla sijaitseva saari toimii seurakunnan leiripaikkana ja kesäkotina. Pieneltä saarelta kulkee silta vieressä sijaitsevaan Karhusaareen. Reittivene Hakaniemestä, Herttoniemestä, Laajasalosta tai Vuosaaresta.

Leikosaari

Ruotsinkielisten seurakuntien leiripaikka. Saarella on myös kappeli. Reittivene Hakaniemestä, Herttoniemestä, Laajasalosta tai Vuosaaresta.

Satamasaari

Saarella on runsaasti helsinkiläisten kesämajoja, jotka ovat edelleen kesäkäytössä. Saarella on useita uimarantoja. Reittivene Hakaniemestä, Herttoniemestä, Laajasalosta tai Vuosaaresta.

Suomenlinna

Saarella on asutusta, nähtävyyksiä, uimarantoja sekä runsaasti palveluita. Reittiliikenne Kauppatorilta tai Katajanokalta. Lautassa toimivat Helsingin seudun liikenteen liput ja matkakortti.

Valkosaari

Valkosaari sijaitsee Eteläsataman edustalla ja toimii pursiseuran Nyländska Jaktklubbenin (NJK) kotisatamana. Saarella on kaksi ravintolaa. Reittiliikenne Eteläsatamasta.

Vallisaari

Entinen sotilassaari, joka sijaitsee Suomenlinnan naapurissa. Saaressa toimivat kahvila ja kioski. Vallisaaressa järjestetään kesällä 2021 Helsinki Biennaali. Reittivene Hakaniemestä, Lonnasta tai Kruunuvuorenrannasta.

Vasikkasaari sijaitsee aivan Helsingin keskustan edustalla Kruunuvuorenselällä.

Vasikkasaari

Saaressa on kesämajoja, käymälä ja tulentekopaikka. Lauttayhteys Kauppatorilta.

Lähteelä sijaitsee Kirkkonummen edustalla Porkkalanniemellä.

Lähteelä

Lähteelä sijaitsee Porkkalanniemellä, ja sen edustalla sijaitsee lukuisia pieniä saaria, joihin ei kuitenkaan ole yleistä reittiliikennettä. Lähteelässä on uimaranta, luontopolkuja, kioski-kahvila, keittokatoksia, telttailuun tarkoitettu alue sekä varaussaunoja. Lähteelään pääsee bussilla 902 Kirkkonummen matkakeskukselta. Kirkkonummelle kulkee lähijuna.

Lisätietoja kaupunkien verkkosivuilla.