Ilmastoinnin ja paloturvallisuuden ongelmia yritettiin ratkaista. Lopulta päätettiin, että on viisainta siirtää kupoli muualle.

Vallilan Konepajan terassialueen uusi kupoliterassi on kiehtovan näköinen. Se on kuitenkin liian hyvää ollakseen totta ja toimiva.

Halkaisijaltaan kymmenen metriä oleva kupoli osoittautui kesäkeleillä liian kuumaksi, ja se on päätetty vain muutaman viikon olemassaolonsa jälkeen siirtää muualle. Terassi aukesi 22. toukokuuta, ja sen nimi oli kupolia mukaillen The Train Factory Dome Terrace. Terassin on suunnitellut Wilma Schliezewski.

”Koska kupoli siirretään muualle, on nimi nyt typistynyt The Train Factory Terraceksi”, kertoo kaupallinen johtaja Titti Myhrberg Toptastesta, joka pyörittää ravintolaa. Yksi The Train Factoryn omistajista on entinen Yhdysvaltojen Suomen-suurlähettiläs Bruce Oreck.

”Aurinkoisella säällä kupoli on vähän kuin iso kasvihuone. Sisällä on aika painostava ilma”, Myhrberg kertoo.

”Kupoli on vielä paikallaan, mutta se on jo pois käytöstä. En tiedä, milloin se lähtee.”

Kupolin poistamisesta käytöstä kertoi aiemmin Helsingin Uutiset.

Vallilan Konepajan terassialueelle kuljetaan Aleksis Kiven kadun puolelta.

Asiakaspaikkoja on nyt Myhrbergin mukaan noin 700, mutta aikeena on lisätä paikkoja tuhanteen kesäkuun aikana. Kupoli on vain yksi alue terassilla. Kun se lähtee, siltä vapautuva tila otetaan muuhun terassikäyttöön.

”Arkkitehdit ja palokonsultit yrittivät miettiä, miten kupolin paloturvallisuus ja ilmastointi saataisiin hyvälle tasolle. Lisäksi pohdittiin, miten kupolin materiaali kestää talvea ja ilkivaltaa. Tulisiko töhryjen poistosta paljon vaivaa”, Myhrberg kertoo.

Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalveluista lupayksikön päällikkö Salla Mustonen kertoo, ettei kupolilla ole rakennuslupaa mutta eipä sitä tarvitakaan, kun se puretaan.

”Terassin muut vähäisemmät rakenteet tarvitsevat toimenpideluvan, ja se hakemus on jätetty ja käsitellään heti kun mahdollista”, Mustonen kertoo sähköpostissa.