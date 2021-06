Puolueiden ryhmänjohtajat arvioivat HS-gallupin tuloksia toiveikkain mielin.

Tuore HS-gallup lupaa Helsingin kokoomukselle jatkoa suurimpana puolueena kaupunginvaltuustossa. Vihreät säilyttäisivät pääkaupungissa sijansa toiseksi suurimpana kuntapuolueena.

HS-gallupissa kokoomuksen kannatus on kuitenkin lähes kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin Ylen gallupissa. Vastaavasti vihreiden kannatus on HS-gallupissa karvan verran isompi kuin Ylellä.

Tulosten eroista voi syntyä kiusaus tulkita niitä kannatuksen muutoksina, koska Ylen mielipideaineisto on koottu huhtikuun viimeisellä viikolla, ja HS-gallupin 17.–27. toukokuuta. Erot mahtuvat kuitenkin myös tutkimusten virhemarginaaliin.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov (kok) sanoo, että tulos ratkaistaan vain ja ainoastaan äänestyspaikalla. Kokoomuksen kannattajille on tyypillistä hyvä vaaliaktiivisuus.

”Kokoomuslaiset äänestäjät arvostavat, että puolue hoitaa kaupunkia vakaasti ja säntillisesti, ja näin he toimivat myös omassa elämässään”, luonnehtii Sazonov.

Hänen mukaansa kokoomuksen vahvuus on puolueen kyky ottaa loppukiri. Kun koronarajoitukset ovat jonkin verran helpottaneet, ehdokkaat ovat päässeet kampanjoimaan.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen (vihr) taas sanoo, että HS:n pormestariäänestyksen tulos on antanut aivan uudenlaista virtaa vihreiden kampanjalle.

”Loppukiri ratkaisee, koska ero kokoomuksen ja vihreiden välillä on kutistunut. Annin suosio pormestariksi on tuonut uutta iloa kampanjaan. Palaute on ollut todella hienoa”, Vanhanen sanoo.

Jos HS-gallupin tulokset toteutuvat, kaupunginvaltuuston kolmen kärjessä ei tapahdu muutosta. Sazonov ei lähde ennakoimaan, mitä valtuustokauden aikana voisi näistä lähtökohdista muuttua.

”Olen kaikille sanonut, että käydään vaalit ensin, ja mietitään luottamuspaikkojen jakoa ja kaupunkistrategiasta käytäviä neuvotteluja sen jälkeen”, Sazonov sanoo.

Vanhanenkaan ei lähde ennakoimaan vaalien jälkeistä aikaa. Tulevan valtuustokauden pohja luodaan puolueiden välisissä neuvotteluissa.

Perussuomalaisille HS-gallup antaa prosenttiyksikön verran paremman tuloksen kuin Ylen mielipidetiedustelu, ja puolue olisi nousemassa neljännelle sijalle ohi vasemmistoliiton.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Raatikainen (ps) ei ole yllättynyt HS-gallupin tuloksesta, koska pitkin kevättä eri mielipidetiedustelut ovat luvanneet hyvää menestystä.

”Paljon riippuu siitä, mikä on äänestysvilkkaus”, Raatikainen aprikoi. Hänen mielestään nousu kolmanneksi ohi demareiden ei ole vielä poissuljettu.

Perussuomalaisten kampanja on piirin ohjeiden mukaisesti painotettu loppuvaiheeseen. Raatikaisen mukaan tällä viikolla alkaa todellinen näkyvä vaalityö.

”Vaikeahan tätä kampanjaa on kotona ja etänä käydä. Me olemme aina olleet aktiivinen telttapuolue. Paljon riippuu siitä, mikä on äänestäjän kunto ja millainen on keli vaalipäivänä. Tosin näin kesäaikaan ei sää ihan huono voi olla”, Raatikainen sanoo.

Sosiaalidemokraateille HS-gallup lupaa yli prosenttiyksikön huonompaa tulosta kuin Ylen gallup, mutta puolue säilyttäisi kannatuksensa ja asemansa Helsingissä

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma (sd) pitää HS-gallupin tulosta ilahduttavana.

”Tosin niiden osuus, jotka eivät osaa vielä sanoa kantaansa, oli kohtalaisen suuri. Ennakkoäänestys on kuitenkin ollut vilkasta, mikä on rohkaisevaa”, Heinäluoma sanoo.

Loppukirin kannalta on Heinäluoman mielestä ratkaisevan tärkeää, että äänestäjät pääsevät tapaamaan ehdokkaita, jolloin he voivat kysyä näiden mielipiteitä.

Heinäluoma ei ennakoi, mitä uudessa valtuustossa voisi muuttua, jos HS-gallupin tulos toteutuu.

”Suuret ratkaisut neuvotellaan puolueiden välillä kaupunkistrategian yhteydessä. äänestäjät voivat nyt vaikuttaa siihen, minkä he toivovat muuttuvan tai vahvistuvan.”