Pormestari Jan Vapaavuori (kok) tuo ensi maanantain kaupunginhallitukseen esityksensä koronaepidemiaan liittyvistä lisärahoista kouluille ja muille toimialoille.

Vapaavuori järjesti asiasta erillisen tiedotustilaisuuden torstaina, koska poliittisesti tilanne on kuumentunut.

Toisin kuin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta huhtikuussa päätti, Vapaavuori esittää suorien koronakulujen korvaamiseen 2,3 miljoonaa euroa ja välillisten koronakulujen hoitoon 9,4 miljoonaa euroa.

Lautakunta esitti yhteensä 17,5 miljoonan euron ylitysoikeutta eli liki kuusi miljoonaa euroa enemmän kuin Vapaavuori.

Poliittisten ryhmien enemmistö kasvattanee Vapaavuoren esittämää määrärahaa maanantaina.

Poliitikot ovat jo useita viikkoja arvostelleet sitä, ettei pormestari ole vienyt asiaa eteenpäin, vaikka opetuksen päätöksillä on kiire. Nykyisellä aikataululla asia ehtii kaupunginvaltuustoon 16. kesäkuuta.

Vapaavuori on perustellut, että valmistelussa on haluttu saada kokonaisnäkemys kaikilta toimialoilta.

Kouluissa uuden lukuvuoden henkilöresurssit lyödään lukkoon toukokuun lopulla, ja tuolloin myös rekrytoidaan pätevät sijaiset syksyn opetusta varten.

Koulut ovat nyt joutuneet suunnittelemaan syksyä alkuperäisen säästöbudjetin mukaisesti. Toukokuun lopulla monessa koulussa on ilmoitettu vanhemmille luokkien yhdistämisestä.

Kaupungin neljästä toimialasta suurimpia koronavaikutuksia ennakoi sosiaali- ja terveystoimi, jonka suorien epidemiaan liittyvien lisäkulujen arvio on 126 miljoonaa euroa. Kulut syntyvät muun muassa koronaviruksen testaamisesta, tartuntojen jäljityksestä ja rokotuksista.

Kasvatuksen ja koulutuksen arvio suorista kuluista on 2,3 miljoonaa euroa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä kaupunkiympäristön toimiala ennakoivat lähinnä tulojen alituksia.

Kaupunginkanslia taas arvioi lisääntyneen työttömyyden aiheuttavan 12–14 miljoonan euron lisämenot.

Välillisiä lisämenoja, kuten hoitovelkaa ja oppimisvajetta, syntyy myös. Tämän vuoksi Vapaavuori esittää sosiaali- ja terveystoimeen 20 miljoonan euron ja kasvatukseen 9,4 miljoonan euron lisärahoja.

Kokonaissumma on noin 161 miljoonaa euroa, koska kaupunkiympäristö arvioi kattavansa budjettivajeensa sisäisin siirroin.

Kaupunginkanslia haluaa tarkastella työllisyystilannetta vasta ensi syksynä.

Vapaavuori korosti, että hänen esityksensä liittyvät epidemiasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

”Ylitysoikeusesitykset eivät voi liittyä aiempien budjettipäätösten perumiseen”, hän sanoi.

Helsinkiläiskoulujen koronarahakeskusteluun on sekoittunut syksyn budjettineuvotteluissa sovittu koulumenojen karsinta. Vapaavuoren oma puolue kokoomus on korostanut, että kasvatuksen ja koulutuksen budjetti kasvoi viime vuoteen verrattuna, ja sen kokonaisbudjetti on 1,3 miljardia euroa.

Vapaavuori tulkitsi tiedotustilaisuudessaan poliittisen kuohunnan johtuvan kuntavaalien vaikutuksesta.

”Päätökset eivät voi perustua vaalien alla tapahtuvaan huutoäänestykseen vaan virkavastuulla tehtyyn valmisteluun, jossa noudatetaan hyväksyttyjä prosesseja ja menettelytapoja”, Vapaavuori perusteli.