Kivinokalle on tarkoitus rakentaa uusia pyöräteitä, kävelyreittejä sekä palveluita. Saunapaikkojakin on luvassa lisää.

Helsingin Kivinokan vehreää, luonnonläheistä niemeä Vanhankaupunginselän äärellä on tarkoitus kehittää niin, että se palvelee entistä useamman virkistystarpeita.

Tähän tähdätään asemakaavaehdotuksessa ja asemakaavan muutosehdotuksessa, joka tulee kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi 8. kesäkuuta.

Ehdotuksen mukaan Kivinokka säilyy pääosin ennallaan. Aluetta aiotaan kuitenkin uudistaa virkistyksen ja matkailun tarpeisiin.

Muutoksista kertoo maisema-arkkitehti Maija Lounamaa. Kivinokan alueella on yli 600 kesämajaa, ja Lounamaan mukaan niistä 13 on tarkoitus siirtää uuteen paikkaan.

Lisäksi pyöräily- ja kävelyreittejä rakennetaan lisää. Samoin autoille tulee kaksi katua sekä kaksi huoltoajotietä.

”Uutta pyöräiltävää rantareittiä pääsee ikään kuin kiertämään Kivinokan, tosin se myötäilee rantaa vain paikoin. Siitä iso osa pohjautuu vanhoihin reitteihin”, Lounamaa kertoo.

”Pyöräilyreiteistä ei tehdä mitään kovan vauhdin baanoja, vaan sellaisia, joilla huomioidaan myös jalankulkijat.”

Ehdotus sisältää myös uusia rakennuspaikkoja, muun muassa saunat kahdelle kesämajayhdistykselle. Lisäksi se osoittaa paikan yleiselle saunalle, uudelle kahvikioskille ja palvelurakennukselle satamaan.

Kartanon alueelle luodaan edellytyksiä matkailun kehittämiselle. Sinne ehdotetaan paikkaa muun muassa telttailualueelle, leirintämökeille ja kahdelle majoitusrakennukselle, Lounamaa kertoo.

Hän mainitsee myös suunnitelmista Kivinokan länsi-lounaisrannan lähivirkistysalueelle. ”Sinne kaava mahdollistaa uusia toimintoja.”

Kivinokkalaiset ry:n puheenjohtaja Antti Möller kiittelee, että yhdistys on voinut olla mukana, kun suunnitelmia Kivinokan tulevaisuudesta on laadittu. Kivinokan kesämajoista lähes 400 on yhdistyksen alaisuudessa.

”Kokonaisuutena ehdotus Kivinokan tulevaisuudeksi on varsin hyvä. Hyvää ovat esimerkiksi uusi leikkipaikka jalkapallokentän lähelle. Tulee uusia laitureita ja uusia saunoja”, Möller luettelee.

Pari epäkohtaa hän kuitenkin mainitsee.

”Uimarannan reunan yli kaavaillaan pyörätien reittiä, eli se lohkaisisi osan pienestä uimarannasta. Ja uimaranta on lämpiminä kesäpäivinä äärimmäisen täynnä, joten tila on tarpeen.”

Ranta-aluetta ei siis haluttaisi luovuttaa pyöräväylälle.

”En myöskään pidä pyörätietä turvallisena. Esimerkiksi frisbeetä heittelevät lapset juoksevat alueella, joten vaarana ovat yhteentörmäykset pyörien kanssa.”

Möllerin mielestä olisi hyvä, ettei pyörätietä tehdä rannalle asti.

Toiseksi epäkohdaksi hän mainitsee mökkien siirron kävelyreitin tieltä. Reitti kulkisi uimarannalta Maijan kahvilaan. ”Ei ole mitään syytä poistaa mökkejä, vaan tämäkin kävelyreitti voi mutkitella mökkien lomassa aivan kuten kävelyreitit muuallakin Kivinokassa”, Möller sanoo.

Kivinokkaan suunniteltiin viime vuosikymmenellä kerrostaloja, mutta suunnitelma herätti paljon vastustusta, ja Helsingin kaupunginhallitus kuoppasi suunnitelman.