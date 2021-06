Puheenjohtaja Tomi Salin tilasi jo lisää makkaroita vaaliteltoille.

Tuore HS-gallup lupaa Vantaan perussuomalaisille isoa voittoa kuntavaaleissa. Tutkimuslaitos Kantar TNS:n mielipidemittauksessa perussuomalaisia kannatti 20 prosenttia haastatelluista.

Tällä kannatuksella perussuomalaiset olisi ohittamassa toisen Vantaan ikiaikaisista valtapuolueista eli kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien johtoasema mahtuu galluptuloksen virhemarginaaliin.

Vantaan perussuomalaisten hallituksen puheenjohtaja Tomi Salin (ps) muistuttaa, että hän jo helmikuussa HS:n haastattelussa arvioi, ettei Vantaan ykköspaikka ole mahdottoman kaukana.

Salin on juuri tilannut vaalitelttojen makkaranpaistoon 600 makkaraa lisää, koska alkuperäinen tuhat kappaletta on jo mennyt. Kuhina vaaliteltoilla on ollut sellaista, että koronarajoituksista on pitänyt koko ajan muistutella.

”Aika moni asia muuttuu Vantaalla, jos me voitamme. Kulttuurinmuutos on odotettavissa. Ja Vantaan ratikka menee tietysti jäihin”, Salin arvioi.

Perussuomalaisilla on eri vaaleissa ollut vaikeuksia saada kannattajiaan äänestämään. Salin uskoo, että nyt ihmiset todella käyttävät äänioikeuttaan.

Puolueen mainosvideoissa on tähdennetty äänestämisen tärkeyttä, koska kotisohvalla marisemalla mikään ei muutu.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sakari Rokkasen (kok) ensimmäinen ajatus galluptulosta lukiessa oli, että Vantaalla on nyt kolme isoa puoluetta, joiden välillä käydään tiukka kisa piikkipaikasta.

Tähän mennessä kaupungin poliittinen historia on ollut kahden suuren eli kokoomuksen ja demarien käsissä.

Toinen ajatus oli huoli äänestysaktiivisuuden laskusta. On demokratian kannalta onnetonta, jos yli puolet äänioikeutetuista jättää äänestämättä.

Rokkanen uskoo kuitenkin kokoomuksen perinteiseen kykyyn tsempata.

”Ainoastaan sanakirjassa menestys tulee ennen työntekoa”, Rokkanen sanoo.

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän vetäjä Minna Räsänen (sd) on huolestuneena seurannut ennakkoäänestyksen äänestysprosenttia, jossa Vantaa on laahannut pari prosenttiyksikköä maan keskiarvon alapuolella.

”Vilpittömästi toivon, että ihmiset todella käyvät äänestämässä. Ennakkoäänestyskin on nyt tehty niin helpoksi”, Räsänen sanoo.

Hän ei usko, että demarien johtoasema Vantaalla on uhattuna, vaikka perussuomalaiset hönkivät perässä.

”Meidän äänestäjäkunnassa on kuitenkin paljon työväkeä, joten ihmettelen, jos Jussi Halla-ahon viimeisen ulostulo ei heitä innostaisi. Työehtojen heikennykset saavat ihmiset miettimään omaa asemaansa”, Räsänen sanoo.

Halla-aho antoi ymmärtää linjapuheessaan toukokuun lopulla, että työttömyysturvassa, irtisanomissuojassa ja työehtosopimusten yleissitovuudessa olisi uudistuksen tarvetta.

