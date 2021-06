Kyseessä ei ole ensimmäinen tempaus, joka naapurustossa on järjestetty: tutuksi ovat aikaisemmin tulleet niin iglut kuin napakelkatkin.

Kun käpyläläinen keksijä Janne Käpylehto päättää katsoa jääkiekkoa, sitä ei tosiaankaan tehdä olohuoneen sohvalta.

Omien sanojensa mukaan Käpylehto ei innostu lainkaan moottoriurheilusta, golfista, jalkapallosta tai jääkiekosta. Mutta aina kun Suomi pelaa kullasta, on kyseessä poikkeustilanne.

”Silloinkaan sitä ei voi kuitenkaan tehdä ihan perinteisin menoin”, Käpylehto huomauttaa.

Perinteiset menot eivät ole MM-kisoissakaan kyseessä. Käpylehto on nimittäin rakentanut naapureidensa kanssa keskelle Käpylää, Onnenpuiston kentälle kisakatsomon, joka tuottaa television vaatiman energian itse.

Keksijä Janne Käpylehto virittää television antennia ennen maailmanmestaruuspelin alkua.

Sähkö kentän jalkapallomaaliin ripustettuun 65-tuumaiseen televisioon syntyy neljän polkupyörän voimalla. Polkupyörät on kiinnitetty generaattoreihin, jotka muuttavat liike-energian television vaatimaksi sähkövirraksi.

”Periaatteessa riittää yhdenkin pyörän energia, mutta silloin saa kyllä polkea aika tosissaan”, Käpylehto sanoo.

Käpylehto nimeää poikkeukselliselle tavalle katsella illan jääkiekko-ottelua kolme syytä. Ensimmäinen on paikallinen asukasyhteisö, joka jaksaa innostua hieman erikoisemmistakin ideoista.

”Täällä on kiva tehdä tällaisia juttuja. Ihmiset innostuivat niin paljon, että toivat tänne omia pyöriään.”

Toinen syy on energian synnyn havainnollistaminen. Päivätöikseen energia-alan konsultointia tekevän Käpylehdon mukaan tällä tavalla sähkön tekemisestä tulee hauskaa, konkreettista ja osallistavaa, mikä saa lapsetkin innostumaan.

Kolmanneksi pyörän selässä penkkiurheilu muuttuu kuin huomaamatta aktiiviseksi urheiluksi.

”Voisi melkein ajatella, että sitä paremmin tuolla pelataan, mitä kovempaa täällä poljetaan.”

Annukka Valkeapää (vas.), Tuomas Waris, Timo Marttinen ja Julius Waris pitivät televisiota käynnissä polkuvoimalla juuri ennen Suomen ensimmäistä maalia.

Ainakin viimeisen väitteen allekirjoittaa myös pyörän selässä istuva Annukka Valkeapää.

”Kyllä minäkin jaksan innostua jääkiekosta, kun pääsee itse osallistumaan!”

Käpylehdon jo parinkymmenen vuoden takaa tunteva Valkeapää toteaa innostuneensa ideasta heti siitä kuultuaan, vaikka tavallisesti jääkiekko ei suurimpiin kiinnostuksen kohteisiin kuulu.

Samoilla linjoilla on Käpylehdon toinen naapuri, Tuomas Waris.

”Idea kuulosti niin päättömältä, että oli pakko lähteä mukaan.”

Kyseessä ei ole ensimmäinen tempaus, joka naapurustossa on järjestetty. Wariksen mukaan kesäisin tapana on järjestää kaikennäköisiä juhlia ja talvella on tehty erilaisia rakennusprojekteja.

”On esimerkiksi rakennettu iglu ja napakelkka”, hän kertoo.

”Täällä on tosi aktiivista porukkaa ja kaikki tuntevat toisensa, mutta Janne on ehdottomasti tuonut lisävauhtia menoon”, Waris kiittelee.

Aina kun Käpylehto järjestää jotain tällaista, on mukana pieni jännitysmomentti siitä, toimiiko kaikki kuten on suunniteltu. Nytkin Suomi–Kanada-ottelun ensimmäiset minuutit ehtivät mennä jo ohi, ennen kuin lähetys saatiin näkyviin television vaihdon myötä.

”Teknistä säätöä on aina, kun tehdään vapaaehtois­meiningillä. Tällaiset kommellukset kuuluvat asiaan!”

Tällä kertaa lähetys saatiin pyörimään juuri sopivasti ennen Suomen ensimmäistä maalia.

”Täällä poljetaan nyt Suomea voittoon, kyllä tästä tulee mahtava ottelu”, Käpylehto juhli ensimmäisen maalin jälkeen.