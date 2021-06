Vaali-illan lähetys kertoo kuntavaalien käänteistä erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Kuntavaalit huipentuvat sunnuntai-iltana. HS:n Vaalistudio on paikalla vaali-illan jännittävissä käänteissä kello 19:stä alkaen ja näyttää ratkaisevat hetket suorana. Ennakkoäänien tilanne julkaistaan kello 20.

Sanomatalosta lähetettävää Vaalistudiota juontavat HS:n toimittajat Susanne Salmi ja Jaakko Lyytinen. He seuraavat äänten­laskennan etenemistä yhdessä terävimpien kommentaattorien kanssa ja raportoivat erityisesti pääkaupunkiseudun käänteistä. Myös valtakunnallinen tilanne käsitellään laajasti.

HS:n politiikan toimittaja Marko Junkkari ja IS:n politiikan toimittaja Timo Haapala taas haastattelevat puolueiden puheenjohtajia Ylen studiossa Pasilassa.

HS näyttää Helsingin pormestarin paikasta kilpailevien Juhana Vartiaisen (kok) ja Anni Sinnemäen (vihr) haastattelut suorana heti ennakkoäänten julkistamisen jälkeen.

Kisa Helsingin suurimmasta puolueesta ja pormestarin paikasta on hyvin tiukka. HS:n kesäkuun alussa julkaisemassa gallupissa kokoomus johti vihreitä niukasti.

Suurimmaksi puolueeksi nouseva saa varsin todennäköisesti oman ehdokkaansa Helsingin seuraavaksi pormestariksi.

Suorassa lähetyksessä vierailevat myös muun muassa Helsingin väistyvä pormestari Jan Vapaavuori (kok), apulaispormestari Nasima Razmyar (sd), politiikan tutkija Emilia Palonen ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Vaalistudio vierailee puolueiden vaalivalvojaisissa pääkaupunkiseudulla ja kysyy tuoreet kuulumiset mielenkiintoisilta pääkaupunkiseudun ehdokkailta.

Näin pääset seuraamaan HS:n kuntavaaliuutisointia

Löydä ehdokkaasi vaalikoneesta

HS:n vaalikone on avattu osoitteessa vaalikone.fi. Vaalikoneesta löytyvät yli 16 000 ehdokkaan näkemykset sekä ajankohtaisista politiikan kysymyksistä että monimutkaisista arvovalinnoista. Kuntavaaleissa on yli 30 000 ehdokasta. Vaalikoneen tarkoituksena on auttaa äänestäjiä löytämään itselleen sopivin ehdokas.

Vaaliraportti tiivistää kiinnostavimmat puheenaiheet

Tiistaina käynnistynyt Vaaliraportti on tiheästi päivittyvä uutisblogi, johon kootaan päivän kiinnostavimmat kuntavaalien ilmiöt ja puheenaiheet.

Vaaliraporttia tekevät HS:n kaupunki­toimittaja Noona Bäckgren ja politiikan toimittaja Elina Kervinen. He seuraavat vaalien tärkeimpiä tapahtumia aamusta iltaan.

Vaaliraportti hiljenee vasta kun tulokset on vaalien jälkeen pureskeltu.

Bäckgren ja Kervinen toivovat lukijoilta vinkkejä kiinnostavista ilmiöistä ja aiheista. Niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteisiin noona.backgren@hs.fi ja elina.kervinen@hs.fi.

HS:n podcastit seuraavat vaalitaivalta

Vaalit ovat esillä myös HS Vision Visio-podcastissa ja Uutisraportti-podcastissa.

Visio-podcastin vaalisarjassa HS:n talouden ja politiikan toimittaja Emil Elo tutkii eri puolueiden kuntapäättäjien kanssa yhteiskunnan arvoja ja valtaa. Elo pelaa poliitikkojen kanssa strategiapeliä ja etsii vastausta kysymykseen ihanne­yhteis­kunnasta.

Uutisraportti-podcastissa toimittajat Marko Junkkari ja Maria Manner käyvät vaalien alla läpi vaaliviikkojen tärkeimpiä puheenaiheita.