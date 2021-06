Halukkuus apulaispormestarin tehtävään saattaa kertoa siitä, onko ehdokkailla pormestariutta laajempaa kiinnostusta sitoutua Helsingin johtamiseen.

Helsingissä suurimman puolueen asemaa pitävän kokoomuksen pormestariehdokas Juhana Vartiainen ei vastaa suoraan kysymykseen, ottaisiko hän vastaan apulaispormestarin paikan.

Jokin neljästä poliittisesta johtopaikasta voisi olla tarjolla Vartiaiselle siinä tapauksessa, että kokoomus ei olisikaan sunnuntaina huipentuvissa kuntavaaleissa Helsingin suurin puolue.

”Totta kai se riippuu tehtävänkuvasta!” Vartiainen vastasi maanantaina HS:lle tekstiviestillä. Hän kieltäytyi puhelinhaastattelusta.

Kokoomus lähtee kuntavaalien viimeiselle kampanjaviikolle sillä asenteella, että he uusivat paikkansa suurimpana puolueena pääkaupungissa. Silloin Vartiaiselle olisi tarjolla ykkösjohtajan eli pormestarin paikka, joka Helsingissä kaupunginvaltuuston päätöksellä täytetään vaalitulosta kunnioittaen.

Juhana Vartiainen

Kokoomus hakee valtuustoryhmän puheenjohtajan Daniel Sazonovin mukaan vain ja ainoastaan näitä kahta voittoa: pormestaripaikkaa ja asemaa Helsingin suurimpana.

”Emme spekuloi vielä muita tavoitteita ja tiedän, että Juhana on asennoitunut samalla tavalla”, Sazonov sanoo, kun meneillään on kampanjoinnin viimeinen viikko.

Kysymys sitoutumisesta kakkospaikkaan eli apulaispormestarin tehtävään on kuitenkin kiinnostava. Se voi paljastaa, onko pormestariehdokas valmis sitoutumaan muuhunkin Helsingin johtamiseen.

Vartiaisen asema ei ole itsestäänselvä. Toisiksi suurimman puolueen eli vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki on HS:n gallupissa ollut Vartiaista suositumpi. Sinnemäkeä kannatti vastaajista 22 prosenttia ja Vartiaista 19 prosenttia.

Myös ero kahden puolueen välillä on niukka. Kesäkuun alussa julkaistun HS:n puoluekannatusgallupin perusteella ero kokoomuksen (23,2 prosenttia vastaajista) ja vihreiden (21,3 prosenttia) mahtuu kolme prosenttia suuntaansa olevaan virhemarginaaliin.

Olisiko Vartiainen siis valmis johonkin nykyisen kaltaisista apulaispormestarin tehtävistä? Tehtäväalueet ovat kuluneella kaudella olleet kaupunkiympäristö, kasvatus ja koulutus, kulttuuri ja vapaa-aika sekä sosiaali- ja terveystoimi.

Vartiainen ei vastaa tähänkään kysymykseen suoraan vaan viestittää: ”Olen todella sitoutunut Helsinkiin, mutta haluan nähdä työnjaon ja mahdolliset tehtävät.”

Samat vastuualueet ovat Sinnemäen mukaan todennäköisiä tulevallakin valtuustokaudella.

Sinnemäki sekä nyt kolmanneksi suurimman Sdp:n pormestariehdokas Nasima Razmyar kertovat HS:lle olevansa valmiita myös apulaispormestarin tehtäviin.

Kuluneella kaudella Sinnemäki on vastannut apulaispormestarina kaupunkiympäristön toimialasta, Razmyar kulttuurista ja vapaa-ajasta.

Sinnemäki ajattelee, että pormestariehdokkaan ei kuitenkaan välttämättä tarvitse haluta apulaispestiin.

Anni Sinnemäki

”On hyvä äänestäjien kannalta, jos ehdokkaat ovat valmiita ottamaan myös apulaispormestarin tehtävän mutta arviointiin pitää jättää ilmaa. Jos itsellä ei ole kiinnostusta tai osaamista tehtävään, se ei olisi hyvä”, Sinnemäki sanoo.

Keskisuurissa puolueissa voi olla Helsingissä odotettavissa tiukka kilpailu. HS:n kesäkuun alussa julkaistun kannatusmittauksen perusteella Sdp olisi saamassa 13,9 prosenttia äänistä.

Perussuomalaiset (13,1 prosenttia) olisi nousemassa viidenneksi suurimman valtuustoryhmän asemasta neljänneksi suurimmaksi puolueeksi ohi vasemmistoliiton (11,5 prosenttia).

HS esitti kysymyksen apulaispormestarin paikoista myös pormestariehdokas Jussi Halla-aholle (ps). Hän sanoi HS:lle, ettei aio ”hinnalla millä hyvänsä” olla käytettävissä apulaispormestariksi. Halla-aho kertoi ehdoikseen sekä riittävän hyvän vaalituloksen että sen, pystyykö puolue edistämään äänestäjilleen tärkeitä asioita.

”Kanta on ollut koko ajan se, että olemme valmiina apulaispormestarin paikkaan mutta ei hinnalla millä hyvänsä”, Halla-aho sanoo.

Jussi Halla-aho

”Ymmärtääkseni mikään laki ei sellaista edellytä eikä kenenkään pidä etukäteen olla sitoutunut mihinkään.”

Tärkeimmiksi edistettäviksi asioiksi Halla-aho nimeää ”ulkomailta sosiaalitukien varassa elämään tulevien” ihmisten tulon estämisen sekä Helsingin asumisen hintakehityksen seuraamisen.

Entä jos perussuomalaisten vaalitulos riittää apulaispormestarin paikkaan ja Halla-aho päättää siitä kieltäytyä? Puolueessa ei ole pohdittu, kuka paikalle tulisi, Halla-aho toteaa.

Pelkän pormestaripaikan tavoittelun voi Sdp:n Razmyarin mukaan nähdä myös niin, ettei ehdokas välttämättä ole aidosti sitoutunut Helsingin johtamiseen.

Nasima Razmyar

”Jos haluaa johtaa ja vaikuttaa, lähtökohta on, että sen voi tehdä myös muussa pormestaristossa”, Razmyar sanoo.

Hän sanoo saaneensa vaalikentillä ihmisiltä palautetta, että koko pormestariston on koettu antavan Helsingin johtamiselle ”sitoutuneet kasvot”.

Vasemmistoliiton pormestariehdokas Paavo Arhinmäki sanoo olevansa mahdollisesti kiinnostunut apulaispormestarin paikoista.

”Jos on sellainen tehtävä, johon minulla on osaamista ja perehtyneisyyttä. Yleisellä tasolla ajattelen, että kuvio hämärtää sitä, mistä helsinkiläisessä päätöksenteossa on kyse”, Arhinmäki sanoo.

Paavo Arhinmäki

Arhinmäki viittaa siihen, että pormestarikisa vie huomiota kuntavaalien varsinaiselta tehtävältä. Vaaleissa valitaan 85 kaupunginvaltuutettua. Pormestarin ja todennäköisesti neljän apulaispormestarin puolestaan valitsevat puolueet vaalituloksen perusteella. Lopullisesti valinnat vahvistaa uusi valtuusto elokuun alussa.

”Olennaista ovat voimasuhteet valtuustossa. Kulunut kausi osoittaa, että (väistyvä pormestari, kok.) Jan Vapaavuori on jäänyt monta kertaa vähemmistöön päätöksissä”, Arhinmäki sanoo.

Helsingin seuraava pormestari siis on mitä ilmeisimmin kuntavaaleissa suurimmaksi nousevan puolueen ehdokas.

Tästä lähdetään, kunhan vaalitulos on selvillä – näin sanovat HS:lle sekä kokoomuksen Sazonov että vihreiden Sinnemäki, Sdp:n Razmyar ja vasemmistoliiton Arhinmäki.

Paikka jaettiin viime kuntavaalien jälkeen sen mukaan, kuinka monta valtuutettua mikäkin ryhmä sai. Niin on määrä toimia tälläkin kertaa.

”Koska on kuntavaalit ja välillisesti pormestarivaalit, on äänestäjien ’kuluttajansuojan’ kannalta oikein kunnioittaa vaalitulosta”, kokoomuksen Sazonov sanoo.