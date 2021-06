Pukinmäen siltatyömaa voi aiheuttaa yllättäviä muutoksia junaliikenteessä kesän aikana raiteen sulun takia.

Väylävirasto kunnosti Pukinmäen asemasillan kaukojunaliikenteen puolta viime kesänä. Nyt on vuorossa se osa siltaa, jossa lähijunaliikenne kulkee.

Pääradan lähijunien liikenteessä on odotettavissa mahdollisesta enemmänkin poikkeusjärjestelyjä kuin Helsingin seudun liikenne (HSL) vielä viikonloppuna tiedotti.

Pukinmäen rautatiesillan remonttityömaa näkyi yllättävinä muutoksina maanantaina.

Esimerkiksi Helsingistä iltapäivällä kello kolmen jälkeen lähtenyt I-juna ei pystynyt pysähtymään Oulunkylän ja Tikkurilan välisillä väliasemilla, vaikka poikkeus­suunnitelman mukaan sen olisi pitänyt jättää väliin vain Pukinmäen asema.

Kymmenet matkustajat jäivät pois Oulunkylän asemalla odottamaan seuraavaa lähijunaa, jotta he pääsivät Malmille tai Puistolaan.

Alkuperäisen poikkeussuunnitelman mukaisesti pohjoiseen kulkevien I-junien pitäisi pysähtyä kaikilla asemilla Pukinmäkeä lukuun ottamatta.

Väylävirasto peruskorjaa Pukinmäen aseman siltaa siten, että kahdesta lähijunaliikenteen raiteesta vain toinen on käytössä. Kun yksi raide on poissa käytöstä, lähijunien on pysyttävä tiukasti aikataulussa, jotta päärata ei jäisi kokonaan jumiin.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) informaatiosuunnittelija Joona Packalénin mukaan pääradalla on niin paljon junaliikennettä, että Pukinmäen kapeikko voi aiheuttaa päätettyihin poikkeusjärjestelyihin kesän aikana vielä lisää poikkeuksia.

”Jos juna lähtee Pasilasta myöhässä, on tehtävä päätös ennen Oulunkylää, pysähdytäänkö väliasemilla ennen Tikkurilaa”, Packalén sanoo.

Väylävirasto peruskorjasi Kehä I:n ylittävää Pukinmäen rautatiesiltaa jo viime kesänä. Silloin rakentajat kunnostivat kaukojunaliikenteen raiteiden osuutta.

Poikkeusjärjestelyt Pukinmäessä jatkuvat elokuun 28. päivään saakka. Kesän aikana junaliikenteen järjestelyt muuttuvat Pukinmäen ja Keravan urakoiden edistyessä.

Keravalla Väylävirasto peruskorjaa asetinlaitetta. K-junat liikennöivät arkisin kello 5.30–19.30 ainoastaan Tikkurilan ja Keravan välillä

Z-junia koskevat poikkeusjärjestelyt alkavat myöhemmin kesällä, 21. kesäkuuta.

