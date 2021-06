Helsingin keskusvaalilautakunnan sihteerin mukaan vaalipäivänä on äänestetty aiempiin kuntavaaleihin verrattuna normaaliin tahtiin. Noin 37 prosenttia äänioikeutetuista helsinkiläisistä äänesti ennakkoon.

Pitäjänmäen peruskoulun pihassa vaaliavustajat Johanna Soppela, Kaisa Kurvinen ja Lotta Miettinen ovat opastamassa äänestäjiä oikeaan äänestyspaikkaan.

Pitäjänmäen alue on jaettu kahteen äänestysalueeseen, joissa molemmissa on 3 000 äänioikeutettua helsinkiläistä. Avustajat ohjaavat esimerkiksi Reimarlassa asuvat 46 B -alueen äänestyspaikkaan heti koulun pääovesta sisään. Marttilassa ja Pajamäessä asuvat taas kuuluvat alueeseen 46 C ja heidät ohjataan koulun seuraavalle ulko-ovelle.

Helsingissä on kaikkiaan 165 äänestysaluetta.

Vaaliavustajakolmikko on Siltamäen koulun opettajia. Kaikki ovat vaaliavustajina ensimmäistä kertaa, eikä kenellekään ole puoluepoliittista taustaa.

Vaalitoimitsijat Delfin Idänpää-Heikkilä ja Timo Nikkari antavat äänestysliput äänestäjille.

Vaalihuoneistot aukesivat aamulla yhdeksältä, ja puoli yhteentoista mennessä 46 B-alueella oli käynyt noin 60 äänestäjää. Äänestysalueen puheenjohtaja, Kalliossa asuva Hanne Heinonen on jo kokenut vaalitoimitsija.

”3 000 äänioikeutetusta noin 1 000 kävi äänestämässä ennakkoon.”

Viereisen 46 C -alueen puheenjohtaja Sakari Karjalainen kertoo, että C-alueen 3000 äänioikeutetusta ennakkoon äänesti 1 334 ihmistä.

Helsingin keskusvaalilautakunnan sihteeri Veera Reuna kertoo, että koko Helsingissä ennakkoon äänesti 205 000 kaupunkilaista eli runsas 37 prosenttia äänioikeutetuista. Vaalipäivänä äänestys on Reunan mukaan sujunut normaalitahtiin edellisiin kuntavaaleihin verrattuna.

Reimarlassa asuva Lauri Rantala kertoo käyvänsä melkein aina äänestämässä varsinaisena vaalipäivänä. Hän toivoo kaupungin uusilta päättäjiltä ympäristön vastuullista hoitamista.

”Toivon, että kaupunkia ei rakenneta liian täyteen. Pitää jättää myös viheralueita, niin että on hyvä hengittää.”

Toinen tärkeä teema Rantalalle on nuorten mielenterveys.

”On puhuttu esimerkiksi korona-ajan vaikutuksesta lasten ja nuorten mielenterveyteen. Heille pitää saada palveluita.”

Joonas Lyytikäinen ja Vilma Juhava ovat seuranneet ehdokkaita erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Myös puolisonsa Joonas Lyytikäisen kanssa äänestämään saapunut Vilma Juhava pitää mielenterveyspalveluita yhtenä itselleen tärkeimmistä vaaliteemoista.

”Minulle on myös tärkeää, että kulttuuriala otetaan huomioon. Olen itse kulttuurialalla. Minulla on kulttuurialalla paljon kollegoita, joilla on vaikeaa ja jotka ovat tällä hetkellä työttömänä.”

Juhava on seurannut vaaliasioita enemmän sosiaalisessa mediassa ja kännykän kautta kuin televisiosta.

”Luulen, että se on minun ikäisilleni tavallista.”

Lyytikäinenkin on seurannut omaa ehdokastaan sosiaalisessa mediassa ja radiossa jo ennen kuin tämä ilmoitti ehdokkuutensa.

”Olen tykännyt hänen meiningistään muutenkin ja asioista, joita hän lähti ajamaan.”

Pajamäkeläiset Unto ja Hannele Kähkönen toivovat, että vanhustenhoitoon saadaan lisää hoitajia, niin että hoidon laatu paranee.

Pajamäessä asuville Hannele ja Unto Kähköselle vanhusten asioiden hoito on tärkein toive kuntapäättäjille.

”Jos katsoo juttuja hoitopaikoista, niin näyttäisi olevan korjattavaa. Kun palkataan lisää hoitajia, niin laatukin paranee.”

Hannele Kähkösen ehdokas ei saa olla aivan nuori, vaan vähintään yli 50-vuotias.

”Nuoret katsovat heidän ikäistensä asioita. Me vanhemmat katsomme jo eri tavalla.”

Tietotekniikan opiskelija Leevi Rönkkö toivoo Helsinkiin enemmän edullisia asuntoja.

Aalto-yliopistossa tietotekniikkaa opiskeleva Leevi Rönkkö on muuttanut aivan Pitäjänmäen koulun naapurustoon eli Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asuntoon puoli vuotta sitten. Hän asui aiemmin Aalto-yliopiston Otaniemen-kampuksella Espoossa.

”Kuntavaaleissa arkeen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä. Vaikka kasvisruoan tarjoaminen kouluissa on minulle tärkeä asia juuri kuntavaaleissa.”

Rönkön mielestä kaupungin rahaa pitäisi käyttää ennen kaikkea edullisen asumisen lisäämiseen. Hänen opiskelija-asuntonsa on hänen mukaansa ”erittäin järkevän hintainen”.

”Ei kyllä heti tule mieleen mitään tosi järkyttävää, että jokin asia olisi erityisen huonosti hoidettu Helsingissä. Tämä on hyvä kunta asua.”