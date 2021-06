Tavastia ei saanut perustaa terassia, koska Helsingin tulkinnan mukaan ”poikkeusaika on ohitse” – ”Ei tunnu siltä, että yrittäjiä autettaisiin yhtään”

Tavastian liikevaihto on romahtanut ja valtaosa henkilöstöstä on ollut lomautettuna. Terassin perustaminen tyssäsi silti byrokratiaan.

Vaikka koronaepidemia on helpottanut Uudellamaalla, on Helsingin Kampissa sijaitseva perinteikäs Tavastia-klubi ollut rajoitusten takia vaikeuksissa.

Lokakuussa 50 vuotta täyttänyt rock-klubi sulki ovensa viime vuoden huhtikuussa. Ne ovat siitä lähtien pysyneet paria kuukautta lukuun ottamatta kiinni, kertoo Tavastian liiketoimintajohtaja Nina Hartikainen.

Tavastian väki on yrittänyt sinnikkäästi saada kesäksi uuden terassin avattua työllistääkseen lomautettua henkilökuntaa. Lauantaina aukeavalla Kasarmitorin jättiterassilla paikkoja ei riittänyt kaikille halukkaille, joten katse kääntyi klubin lähellä sijaitsevaan Kampintoriin.

Terassilupahakemuksessa oli selvitettävä käytännön asiat jätehuoltoa ja järjestyksenvalvontaa myöten. Lisäksi tuli selvittää, miten torilla sijaitseva Ernst Billgrenin taideteos rajattaisiin.

”Tehtiin iso työ hakemuksen kanssa, minkä jälkeen meille ilmoitettiin, että terassipaikka ei ’aiemman kokemuksen mukaan’ ole mahdollinen. Ei, vaikka taideteos aidattaisiin”, Hartikainen ihmettelee.

Kun Kasarmitorin ja Kampintorin terassipaikat menivät sivu suun, päätettiin Tavastian yhteydessä toimivaan ravintola Ilvekseen hakea parklet-terassia. Parklet on pysäköintiruutu, joka otetaan tilapäisesti muuhun käyttöön.

Tavastia oli Hartikaisen mukaan saanut parklet-luvan jo viime kesänä mutta vetäytyi siitä lopulta epävarman tilanteen vuoksi. Noin 2 000 euron terassimaksu ehdittiin kuitenkin maksaa ja kaupungin kanssa sovittiin, että se siirretään seuraavalle vuodelle.

”Siksi ajattelimme tämän olevan lähinnä muodollinen ilmoitus. Mutta hakemusta ei hyväksyttykään.”

Helsingin kaupunki oli perustellut hylkäämistä Tavastialle muun muassa sillä, että poikkeusaika on ohi, joten poikkeuslupaakaan ei tule. Poikkeuksellinen lupa olisi siksi, että Urho Kekkosen kadulla pysäköinti on kielletty ja parklet-lupaa voidaan hakea vain pysäköintiruutuihin.

”Meille poikkeusaika ei todellakaan ole ohi”, Hartikainen toteaa.

Tavastia ja sen yhteydessä toimiva Semifinal-klubi ovat kiinni ja ravintola Ilves on toiminut rajoitetulla kapasiteetilla. Valtaosa henkilökunnasta on lomautettuna. Musiikkikonsertteja on jouduttu jatkuvasti siirtämään eteenpäin, pahimmillaan viiteen otteeseen.

Kaupungin Tavastialle antama lausunto poikkeusaikaan liittyen on ollut harkitsematon, toteaa Helsingin kaupunkiympäristön alueiden käytön tiimipäällikkö Jarmo Talvasto.

Hänen mukaansa parklet-lupaa ei enää tänä vuonna voitu myöntää, sillä jo viime kesänä siitä oli tullut sanomista katu- ja liikennesuunnittelun puolelta.

”Pyrimme joustamaan koronan vuoksi niin paljon kuin mahdollista ja ajattelimme, että yhden kesän se siinä menisi. Mutta sittemmin on tullut selkeät ohjeet, ettei tämä ole luvallista.”

Kaupunki on Talvaston mukaan ottanut Tavastian terassihakemuksen nyt uudelleen harkintaan Kampintorin osalta. Taideteoksen läheisyyteen pystytetyt terassit kuitenkin kohtaavat usein kritiikkiä, hän kertoo.

”Vaikka pyrimme joustamaan, emme tietenkään halua aiheuttaa ristiriitaa.”

Nina Hartikainen toivoo Helsingin kaupungilta selkeyttä viestintään ja joustoa byrokratiaan. Jos jo alkupeleissä on selvää, ettei terassilupaa heltiä, on hakemusten täyttämiseen turhaa tuhlata vähäisiä resursseja.

”Ei tunnu siltä, että yrittäjiä autettaisiin yhtään tai Helsingin keskustaa haluttaisiin elävöittää”, hän sanoo.

Tavastian liikevaihto on Hartikaisen mukaan romahtanut koronakriisin seurauksena ja vuosi 2020 jäi rajusti tappiolliseksi. Pientä toivoa on näkyvissä, sillä ravintola- ja tapahtuma-alan rajoitukset lieventyvät pian Helsingissäkin. Klubia kuitenkin pyöritetään tällä hetkellä täysin valtion avustusten varassa.

”Jos ei olisi kustannustukea, niin ei olisi varaa täytellä edes näitä hakemuslappusia.”

Jarmo Talvaston mukaan terassilupien käsittelyssä on ollut henkilöstövajausta, mikä osaltaan on vaikeuttanut viestintää. Lisäksi eri työntekijät saattavat käsitellä hakemuksia eri tavoilla.

”Lausunnot eivät välttämättä ole yhdenmukaisia, vaikka tietysti niiden pitäisi olla. On myös hankalaa antaa yleispäteviä ohjeistuksia lupien hakuun.”

Yleisesti ottaen kaupungilla on hänen mukaansa tahtotila tarjota joustavia mahdollisuuksia yrittäjille. Parklet-lupien haku onkin vilkastunut selvästi jo viime kesänä, ja niiden kysyntä terassikäyttöön on lisääntymässä entisestään.