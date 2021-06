Helsingin pormestari Jan Vapaavuori laskee, että Kruunusillat-hankkeen kokonais­kustannukset ovat nousseet 430 miljoonasta lähes 800 miljoonaan euroon.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok) käynnistää erityisselvityksen Kruunusillat-hankkeen kustannusarvio- ja päätöksenteko­prosessista.

Vapaavuori perustelee selvitystä hankkeen kustannusten nousulla. Ulkopuolisen selvityksen laatii konsulttiyritys KPMG.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi viisi vuotta sitten Kruunusillat-hankkeen raideyhteyden rakentamisen alustavaksi kustannusarvioksi 260 miljoonaa euroa.

Raideosuus sekä kantakaupungista Kalasatamaan kurkottava Merihaansilta on päätetty toteuttaa allianssimallilla, jossa rakentajat eli YIT ja NRC Group Finland sekä kolme suunnittelu­toimistoa ja kaupunki tilaajana viimeistelevät suunnitelmat ennen yhteisen tavoitehinnan lyömistä lukkoon.

Allianssi tiedotti alkuvuodesta, että alkuperäinen 260 miljoonan euron hankesuunnitelma olisi ylittymässä 90 miljoonalla eurolla. Pitkin kevättä kustannuksia on karsittu, mutta työ on vielä kesken. Mahdollinen korotus on määrä tuoda uudestaan valtuuston käsittelyyn, kun se on selvillä.

Valtuusto ei ole vielä vahvistanut Laajasaloon suunnitellun varikon hankesuunnitelmaa, mutta valtuustolle on alustavasti viestitetty, että uudet raitiovaunut ja varikko voisivat maksaa yhteensä 115 miljoonaa euroa.

Varikon suunnittelu on vielä kesken, eikä sen lopullinen hinta ole selvillä. Varikkokorttelin asemakaavasta on valitettu.

Uusien raitiovaunujen hankinta­suunnitelma on vahvistettu valtuustossa, ja HKL osti ne viime talvena yhteensä 97,6 miljoonalla eurolla.

Helsingin seudun liikenne (HSL) tilittää kaupungille varikon ja kaluston kustannukset liikennöinti­korvauksina tulevina vuosina.

Hankkeen kaksi pisintä siltaa, Kruunuvuorensilta ja Kalasatamasta Korkeasaareen ulottuva Finkensilta, tehdään perinteisenä siltaurakkana, jonka toteuttavat YIT ja Kreate 123 miljoonalla eurolla. Näiden siltojen rakentaminen ei siis ole osa allianssin työlistaa.

Ennen kuin Kruunusiltojen raideyhteyttä päästään rakentamaan itäisessä kantakaupungissa on tehtävä mittavia putkisiirtoja ja maanrakennustöitä, joiden alustavasti arveltiin maksavan noin 50 miljoonaa euroa.

Sen jälkeen allianssin työlistaan on lisätty muun muassa huonokuntoisen Hakaniemen sillan korvaaminen uudella sillalla.

Näin rakennustöiden kustannukset ovat Vapaavuoren mukaan nousseet viisinkertaisiksi eli 235 miljoonaan euroon.

Vapaavuori laskee, että Kruunusillat-hankkeen kokonaiskustannukset ovat siten nousseet 430 miljoonasta lähes 800 miljoonaan euroon.

”On täysin kestämätöntä, että isojen liikenne- ja rakennus­hankkeiden kustannukset kohoavat näin dramaattisesti. Teemasta on puhuttu jo vuosia, mutta silti näinkin holtittomia tapauksia edelleen ilmenee”, Vapaavuori sanoo kaupungin tiedotteessa.

Vapaavuoren mukaan selvityksessä ei ole kysymys Kruunusillat-hankkeen hyvyydestä tai huonoudesta tai sen tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta.

Uuden kaupunginvaltuuston on määrä käsitellä asiaa elo–syyskuussa.