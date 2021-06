Oulunkylässä kokoomus on suosituin puolue, vaikka naapurialueet suosivat vihreitä ja vasemmistoliittoa.

Helsingin Oulunkylässä Sirkka Leikkulaa ja Leena Taimela-Heleniusta hymyilyttää. On kuntavaalien jälkeinen maanantaiaamu.

Kaksikon leveään hymyyn vaikuttaa suosikkipuolueen menestys kuntavaaleissa: kokoomus on jälleen Helsingin suurin puolue ja sen ehdokas Juhana Vartiainen nousee seuraavaksi Helsingin pormestariksi.

Taimela-Helenius on Oulunkylän kansallisseuran puheenjohtaja ja Leikkula yhdistyksen sihteeri. Oulunkylän Kansallisseura on vuonna 1925 Oulunkylän kunnassa perustettu Kokoomuksen paikallisyhdistys.

”Riemullinen fiilis. Hienoa, että helsinkiläiset antoivat tukensa”, Leikkula sanoo.

Sirkka Leikkula Oulunkylän vanha kirkon edessä.

Leikkulalla on takanaan aktiivinen vaaliviikko: hän käveli jokaisena päivänä Oulunkylässä ja sen lähialueilla houkuttelemassa äänestäjiä.

Kädessään hänellä oli itse tehty puolueen kannatuskyltti. Kannatuskyltissä suurimpana lukee Vartiainen. Sen oikeassa yläreunassa on tiaisen kuva: Vartiaisen sukunimen loppuosan mukaan.

”Eikä nolota yhtään. Yksi hienoimmista vaalikylteistä, vaikka itse sanonkin”, Leikkula sanoo.

Oulunkylän lähialueilla kuten Käpylässä, Toukolassa, Maunulassa ja Koskelassa eniten kannatusta saivat vihreät ja vasemmistoliitto. Sen sijaan Oulunkylän äänestysalueella B ja C kokoomus oli suosituin puolue.

Miksi Oulunkylässä äänestetään nimenomaan kokoomusta?

”Suoraan sanottuna en osaa sanoa”, sanoo Taimela-Helenius.

”Täällä on ihan tavallisia helsinkiläisiä. Suurimpia arvoja on, että jokaisella on mahdollisuus toteuttaa omannäköistään elämää. Vehreyttä ja luontoa riittää.”

Ogelin liikekeskusta ympäröivät kerrostalot, jotka kätkevät taakseen omakotitaloalueita. Ulkoisesti mikään ei näytä radikaalisti eroavan muista lähialueista.

Leikkula kertoo kuitenkin huomanneensa ilmiselvän kannatuseron alueiden välillä vaalityötä kaduilla tehdessään.

”Eron kyllä huomasi selkeästi: täällä Oulunkylässä meille näytettiin peukkuja, mutta sillan yli mentyämme Käpylän puolelle se loppui kuin seinään. Ei kelvannut ihmisille edes ilmaiset karkkipussit.”

Ohi kävelevä oulunkyläläinen Eero Verkko pohtii, voiko kokoomuksen suosio alueella johtua asukkaiden ikärakenteesta.

”Täällä asuu ehkä enemmän oikeasti aikuisen ikäisiä ihmisiä kuin nuoria”, Verkko sanoo.

Eero Verkko Ogelin liikekeskuksen edustalla.

Kokoomuksen kannatus Helsingissä on 25,7 prosenttia. Vihreät jäi jälleen Helsingin toiseksi suurimmaksi puolueeksi 19,8 prosentin kannatuksella. Vihreät menetti kolme paikkaa ja kokoomus kaksi paikkaa.

Sdp on säilytti asemansa kolmanneksi suurimpana puolueena 14,4 prosentin kannatuksella. Vasemmistoliitto on jälleen Helsingin neljänneksi suurin puolue 12,7 prosentin kannatuksella. Perussuomalaiset sai äänistä 10,2 prosenttia, Rkp 6,5 prosenttia.

Helsingin äänestysprosentti oli 61,6 prosenttia.

Jannika Jokinen kertoi olevansa tyytyväinen Oulunkylän kuntavaalitulokseen ja kokoomuksen menestykseen. Vaunuissa matkustaa Linéa Tväskman.

Johtui kokoomuksen kannatus Oulunkylässä mistä tahansa, sen paikallisyhdistyksen jäsenet ovat nyt onnellisia.

Oulunkylän kansallisseurassa on 35 jäsentä. He tapaavat normaalisti useamman kerran vuodessa. Koronaviruspandemian aikana tapaamiset siirtyivät verkkoon.

Taimela-Helenius kertoo, että yhdistyksen seuraava tavoite on saada meluvallit rautatien ja tulevan Raidejokerin eteen suojaamaan sen läheisyydessä asuvia asukkaita.

”Se on meidän suuri tavoitteemme, josta emme luovu ennen kuin ne ovat paikallaan”, Leikkula sanoo.